SpVgg SV Weiden klärt Trainerfrage: Riester verlängert bis 2027

Die SpVgg SV Weiden, aktueller Rangsiebter der Bayernliga Nord, vermeldet Vollzug in der Trainerfrage: Michael Riester wird weiterhin an der Kommandobrücke der Oberpfälzer stehen. Der 42-jährige Weidener gab seine Zusage für die kommenden zwei Spielzeiten bis 2027 und unterstreicht damit seine persönlichen Ambitionen, bei den Wasserwerklern die Mannschaft weiterzuentwickeln. Darüber informierte die SpVgg in Person von Sportdirektor Rüdiger Hügel am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Die Gespräche zwischen Hügel und Riester liefen schon seit Ende vergangenen Jahres. Es ging dabei nicht ausschließlich um die zu vermutenden monetären Interessen, wie es in dieser Branche oftmals üblich oder zu vermuten ist. Vielmehr war es beiden Seiten wichtig, wie künftig die personalpolitische Ausrichtung bei der Zusammenstellung des Kaders aussieht.



Klar ist, dass man in der nördlichen Oberpfalz nicht mit top ausgebildeten jungen Spielern übersäht wird, wie es teils bei den fränkischen oder oberbayerischen Konkurrenten der Bayernliga Nord der Falle ist. Also muss die SpVgg SV Weiden einen Weg finden, dies zu kompensieren und über andere Merkmale dauerhaft die sportliche attraktive Fünftklassigkeit abzubilden. Hierzu war man sich recht schnell einig, dass neben externen qualitativ sinnvollen Investitionen künftig der eigene Nachwuchs in den Vordergrund rücken muss.







Talenten wie Moritz Hügel (links) soll die Zukunft gehören am Weidener Wasserwerk. – Foto: Florian Würthele





Darüber hinaus ist man gezwungen, sich der gesamtwirtschaftlichen Lage anzupassen. Vergleichsweise große finanzielle Sprünge kann man und will man am Wasserwerk weiterhin nicht tätigen. Der Verein bewege sich seit einigen Jahren auf soliden und breitangelegten wirtschaftlichen Fundamenten, unterstreicht Sportdirektor Hügel.





Riester: »Wir wollen uns nicht auf der Vergangenheit ausruhen, sondern unsere eigene Geschichte schreiben.«



Trainer Michael Riester äußert sich wie folgt zu seiner Vertragsverlängerung: „Dieses Feedback, das wir alle – nicht nur ich – jeden Tag bekommen, zeigt uns, dass unser Weg richtig ist. Zusammen haben wir etwas geschaffen, was wir jetzt erfolgreich weiterentwickeln wollen. Ich persönlich strebe weiter das Bestmögliche an zu erreichen und nach zwei Aufstiegen in den letzten fünf Jahren (2. Mannschaft von der Kreisliga in die Bezirksliga inklusive) sowie der derzeit besten Platzierung der letzten zehn Jahre das vorhandene Potential des Vereins effektiv zu nutzen. Hierbei wollen wir uns nicht auf der Vergangenheit ausruhen, sondern unsere eigene Geschichte schreiben.“



Für den am Weidener Wasserwerk agierenden Sportdirektor Rüdiger Hügel war die Verlängerung ein wichtiges Puzzleteil in der Gesamtbetrachtung. „Ich bleibe dabei: Wenn wir es schaffen, alle sportlich entscheidenden Positionen bei der SpVgg SV über einen längeren Zeitraum gut zu besetzen, werden wir sportlich und strukturell immer wieder einen Schritt nach vorne gehen können“, betont der umtriebige Funktionär.



Was die Kaderplanung betrifft, konnte man mit einem Großteil der Spieler bereits verlängern oder befindet sich in einem bestehenden Vertragsverhältnis. Die noch ausstehenden beidseitigen Entscheidungen wird man in den weiteren Verlauf der Restrückrunde verlagern. „Wir sind sehr zuversichtlich, auch in der kommenden Saison eine schlagkräftige Truppe aufzubieten“, merkt Hügel abschließend an.