SpVgg SV Weiden holt sich Lob vom FC Bayern München ab

Ein besonderes Highlight des Turniers war die Premiere des sogenannten Twin-Game-Modells. Dabei traten auf einem Spielfeld parallel zwei Sieben-gegen-sieben-Partien an, was für mehr Spielzeit, Dynamik und Spannung sorgte. Dieses innovative Format bot den Nachwuchskickern aus ganz Bayern eine außergewöhnliche Gelegenheit, ihre Fähigkeiten unter echten Wettkampfbedingungen zu zeigen und wertvolle Spielpraxis zu sammeln.



Ab 10 Uhr ging es los und bereits in den Vorrunden machten die Profis ihr Spiel unter sich aus. Es ging torreich zu. Die SpVgg SV Weiden, unter ihrem Trainer Florian Schrepel, trennte sich zunächst torlos von der SpVgg Greuther Fürth, mit 1:11 endete das Weidener Spiel gegen die Münchner Löwen. Die Auswahl aus Nordbayern hatte mit 24:14 gegen die Lokalmatadoren die Nase vorn, der 1. FC Nürnberg siegte 9:0 und der SSV Jahn Regensburg gewann mit 5:0 über die Weidener.



So spielten die Akteure der U13 der SpVgg SV dann im ersten Platzierungsspiel gegen Carl Zeiss Jena und besiegte diese mit 5:2. Im Spiel um Platz 9 setzte sich die Auswahl Nordbayern mit 6:1 gegen den FC Ingolstadt durch. Platz 7 belegte die SpVgg Unterhaching mit einem 5:4-Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg. Platz 5 teilten sich die SpVgg Greuther Fürth und die Auswahl Ostbayern (2:2). Im Spiel um Platz 3 setzte sich der FC Augsburg deutlich mit 6:0 gegen den 1. FC Nürnberg durch und im Endspiel schlug im Stadtderby der FC Bayern München den TSV 1860 mit 7:2.



Trotz der sommerlichen Hitze waren die Zuschauer begeistert von den spannenden Spielen und der hohen Qualität des Nachwuchsfußballs. Johannes Ederer, DFB-Stützpunktkoordinator Ostbayern, lobte die Organisation: „Besonders danke ich allen Ehrenamtlichen der SpVgg SV Weiden, deren Einsatz dieses Turnier erst möglich gemacht hat. Unter der Leitung von Oliver Eckl wurde hier ein exzellentes Turnier ausgerichtet.“ Er unterstrich auch die Bedeutung der jungen Spieler: „Liebe Jugendliche, ihr seid die Zukunft des Fußballs. Ich wünsche euch viel Glück, dass ihr eines Tages im Fernsehen als Profis zu sehen seid.“



Oliver Eckl, Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums bei der SpVgg SV Weiden, zeigte sich stolz auf die Veranstaltung: „Wir sind glücklich, dass wir dieses tolle Turnier in Weiden ausrichten durften.“ Auch der Trainer des FC Bayern München, Sebastian Weiß, äußerte sich begeistert: „Hier ist die Infrastruktur optimal, und die neuen Spielmodi kommen bei unseren Spielern sehr gut an. Besonders die Anlage und die Atmosphäre in Weiden sind für unsere spielstarken, jungen Talente ideal.“ Das Engagement der Ehrenamtlichen und Eltern machte das Turnier zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Weidener Wasserwerkstadion bot erneut eine erstklassige Kulisse für den Jugendfußball und zeigte, dass Weiden auch in diesem Bereich eine bedeutende Rolle spielt.