SpVgg SV Weiden holt Schlesinger & setzt auf den eigenen Nachwuchs Die U23 des Bayernligisten soll in Zukunft noch mehr als Sprungbrett für junge Talente fungieren von PM / Florian Würthele · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Neue Gesichter fürs Bezirksligateam der SpVgg SV Weiden (von links): Jan Runge, Nico Braunschläger, Eric Schlesinger und Patrick Gleißner. – Foto: Nachtigall, Strohbach

Wer am Weidener Wasserwerk in die Zukunft blickt, sieht vor allem eines: Gesichter aus der eigenen Jugend. Während andere Vereine oft händeringend auf dem Transfermarkt suchen, erntet die SpVgg SV Weiden aktuell die Früchte einer konsequenten Nachwuchsarbeit. Nun gibt der Verein mehrere Personalien – vorrangig die Bezirksliga-U23 betreffend – bekannt.

Die Durchlässigkeit von der U19 bis in den Bayernliga-Kader ist derzeit so hoch wie selten zuvor bei der Spielvereinigung. Ein Team nimmt dabei eine ganz zentrale Schlüsselrolle ein: Die U23 als „Goldbrücke“ zum Herrenfußball. Trainer Josef Rodler hat es geschafft, die zweite Mannschaft zu einer Spitzenmannschaft in der Bezirksliga Nord zu formen. Doch es geht hier um mehr als nur Tabellenpunkte: Die U23 ist der entscheidende Wegbereiter für die jungen Talente. Hier lernen sie, sich an die physischen Anforderungen des Herrenfußballs zu adaptieren und sammeln die nötige Spielpraxis, die für den letzten Schritt nach oben unerlässlich ist.



Dass die Ausbildung am Wasserwerk weitergeht, unterstreichen auch die Zusagen der U19-Nachrücker Nico Braunschläger, Jan Runge und Patrick Gleißner. Sie bleiben dem Verein ein weiteres Jahr erhalten. Verstärkt wird das junge Team zudem durch Torhüter Eric Schlesinger (22), bisher Stammkeeper beim Nachbarverein FC Weiden-Ost in der Bezirksliga. Das Ziel für die kommende Saison ist klar gesteckt: Die Spieler sollen auf Bayernliga-Niveau vorbereitet werden, während man gleichzeitig ein ernsthaftes Wörtchen um den Aufstieg in die Landesliga mitreden möchte.









Die sportliche Leitung um Marco Lorenz und Sportdirektor Rüdiger Hügel betont jedoch, dass Talent allein nicht reicht. „Entscheidend ist, dass die Spieler charakterlich bereit sind, dort zu spielen, wo sie gebraucht werden“, so der Tenor am Wasserwerk. Die Zeiten, in denen Spieler der ersten Mannschaft Einsätze in der U23 ablehnten, gehören der Vergangenheit an. Ab der kommenden Saison sei es oberste Priorität, „dass jeder – egal aus welchem Kader – Spielminuten generiert und durch seine Einsatzbereitschaft die Identität des Vereins vorlebt“.



Wie durchlässig das System ist, zeigen die aktuellen Personalien im Kader von Chef-Trainer Michael Riester. Nachdem Paul Reitzig (Jahrgang 2007) bereits erste Einsatzminuten in der Bayernliga sammelte, wird zur Saison 2026/2027 auch der Noch-A-Jugendliche und ehemalige Jahn-Jugendspieler Maximilian Sollfrank (19) fest in den Kader der „Ersten“ aufrücken. Das Duo tritt damit in die Fußstapfen von Paul Brandt, Lukas Schaller und Moritz Hügel, die bereits in der letzten Saison maßgeblich zur positiven Entwicklung der Bayernliga-Mannschaft beigetragen haben. Ein Ausrufezeichen setzte zuletzt Jakob Höfler . Der Youngster (Jahrgang 2008) unterschrieb nicht nur einen Dreijahresvertrag, sondern stand am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Kornburg bereits in der Startelf der Bayernliga-Elf – und das, obwohl er nächste Saison theoretisch noch für die U19 auflaufen dürfte.Die sportliche Leitung um Marco Lorenz und Sportdirektor Rüdiger Hügel betont jedoch, dass Talent allein nicht reicht. „Entscheidend ist, dass die Spieler charakterlich bereit sind, dort zu spielen, wo sie gebraucht werden“, so der Tenor am Wasserwerk. Die Zeiten, in denen Spieler der ersten Mannschaft Einsätze in der U23 ablehnten, gehören der Vergangenheit an. Ab der kommenden Saison sei es oberste Priorität, „dass jeder – egal aus welchem Kader – Spielminuten generiert und durch seine Einsatzbereitschaft die Identität des Vereins vorlebt“.





Auch der designierte NLZ-Leiter Florian Schrepel wird diesen Weg forcieren. Er wird den aktiven Austausch mit den Coaches Michael Riester und Josef Rodler pflegen, um sicherzustellen, dass bereits Talente aus der U17 und U19 regelmäßig in den Trainings- und Spielbetrieb der Herren integriert werden.Die SpVgg SV Weiden zeigt eindrucksvoll: Wer auf die Jugend setzt und mit der U23 einen stabilen Unterbau schafft, baut nicht nur eine Mannschaft, sondern eine nachhaltige Zukunft für den gesamten Verein.