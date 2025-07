SpVgg SV Weiden holt Keeper Max Wißmann zurück

„Es ist relativ schnell gegangen“, sagt Hügel. Erst im März hatte er den jungen Keeper in Richtung Ettmannsdorf mit Ex-Coach Mario Albert empfohlen. Jetzt war es quasi andersrum. Der Schwandorfer Landesligist hat mit Wolfgang Hesl und dem neuverpflichteten Michael Herrmann ohnehin zwei starke Torhüter in seinen Reihen, Wißmann gehörte zuletzt nicht mehr offiziell dem Kader an.



„Der Kontakt zu Max war immer da. Ich bin ein Schwandorfer, er ein Wackersdorfer. Damals sind wir nicht im Bösen auseinandergegangen, es war eine einvernehmliche Trennung. Auch zu Mario Albert besteht immer Kontakt“, berichtet der Weidener Sportdirektor, der betonen möchte: „Das ist keine Notlösung. Er hilft uns in dieser Situation als zweiter Torhüter hinter Eldin Becic.“ Freilich könne Wißmann gegebenenfalls auch in der Bezirksliga-Mannschaft zum Einsatz kommen. Dort bestand ja ohnehin Bedarf auf der Torwartposition, nachdem Marko Smodlaka den Verein in Richtung FC Amberg verlassen hatte. Wenn man so will, schlägt die SpVgg SV also zwei Fliegen mit einer Klappe.



Bereits in der Aufstiegssaison 2023/24 gehörte Max Wißmann dem Kader der Schwarz-Blauen an. Damals bestritt er immerhin 19 Spiele in der Landesliga Mitte. Nach einer Auszeit vom Vereinsfußball – einem Engagement in der Kleinfeldliga „Baller League“ geschuldet – schlug Wißmann Mitte März diesen Jahres beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf auf. Dort ersetzte er den verletzten Wolfgang Hesl, stand in sechs Partien zwischen den Pfosten. Die ersten Sporen im Herrenbereich verdiente er sich bei der U21 des SSV Jahn Regensburg.



Personell ist die Spielerdecke aktuell relativ dünn bei den Weidenern. Neben Jannik Schmutzer muss Cheftrainer Michael Riester derzeit auf Adrian Hoti (Verletzung an der Patellasehne) verzichten. Bei ihm ist die Ausfallzeit noch ungewiss. Auch Christoph Sibler und Matthias Heinl sind noch im Aufbautraining. Zumindest der zuletzt angeschlagene Daniel Krlicka ist wieder an Bord. In der laufenden Testphase absolviert man am heutigen Samstag die Generalprobe vor dem Ligaauftakt in der Bayernliga Nord. Um 18 Uhr treffen Kapitän Behnke, Fenninger & Co. in Rothenstadt auf den Regionalligisten DJK Vilzing. Es kommt zum Wiedersehen mit dem Ex-Weidener Erol Özbay.