SpVgg SV Weiden erweitert sportliche Führung

Sportdirektor Rüdiger Hügel freut sich über die Zusage der beiden Weidener Urgesteine und deren Unterstützung in seinem Hauptverantwortung-Uumfeld. Überwiegend geht es darum, den Aufgabenbereich der beiden Seniorenmannschaften auf mehrere Schultern zu verteilen und die Führungsmannschaft des Vereins zukunftsorientiert auszurichten. Vom Passwesen und den Spielergesprächen bis hin zur sportlichen Expertise bei den eigenen Akteuren und potenziellen Neuzugängen wird künftig diese Führungsmannschaft um Rüdiger Hügel, Marco Lorenz und Chousein Chousein den Bayernligisten vorneweg ausrichten. Sowohl Lorenz als auch Chousein haben Stallgeruch: Sie begannen ihre fußballerische Laufbahn am Weidener Wasserwerk bereits in der E-Jugend, ehe sie dann im Seniorenbereich zunächst zu anderen Vereinen wechselten, jedoch immer wieder den Weg zurück an den Langen Steg fanden.



Unterdessen beginnt bereits an diesem Samstag die Vorbereitung der Bezirksliga-U23 von Coach Josef Rodler. Am Montagabend startet dann der Bayernliga-Kader in die Testphase. Das Ziel beider Mannschaften ist es vordergründig, in den jeweiligen Ligen nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und sich insbesondere im spielerischen Bereich weiterzuentwickeln. „Ich sehe insbesondere neben der physischen Anforderung die Notwendigkeit, spielerisch dort weiterzumachen, wo wir vor ein paar Wochen mit den beiden erfolgreichen Spielzeiten aufgehört haben. Beide Mannschaften spielen inzwischen ordentlichen Fußball auf vergleichsweise vernünftigem Niveau, müssen sich jedoch noch steigern. Das ist unser Anspruch“, beschreibt der Weidener Sportdirektor Rüdiger Hügel seine Erwartungshaltung an die beiden Trainerteams. Die Kaderplanung sei bei beiden Mannschaften der Blau-Schwarzen noch nicht vollends abgeschlossen.