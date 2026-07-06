SpVgg SV Weiden: Die Vorbereitung geht in die heiße Phase

Spielten mehrere Jahre zusammen bei der SpVgg SV Weiden: Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl (links) und Weidens Coach Michael Riester. – Foto: Rudi Walberer

Nach Beendigung des Trainingslagers am Neusiedler See in Österreich bestreitet die SpVgg SV Weiden ein weiteres Vorbereitungsspiel. Der Bayernligist gastiert am Dienstagabend auf der Siegfried-Merkel-Anlage des SV Etzenricht. Die Anstoßzeit dieses für den SVE vorletzten Testspiels vor dem Bezirksliga-Aufgalopp lautet 18.30 Uhr. Die beiden Cheftrainer verbindet eine mehrjährige gemeinsame Vergangenheit.

Die Elf vom Weidener Wasserwerk bereitet sich auf die am 21. Juli mit der Auswärtspartie beim FC Eintracht Bamberg beginnende Bayernliga-Saison vor. Die Vorbereitungsphase geht allmählich in die heiße Phase. Für die ersten zwei Bayernliga-Heimspiele hat die SpVgg SV gleich zwei attraktive Duelle gegen Vizemeister ASV Cham und Wiederaufsteiger DJK Ammerthal vor sich. Im Rückblick auf das Weidener Vorbereitungsprogramm ist zuletzt ein 0:0 gegen den SV Gols in Österreich notiert. Zuvor gab es drei Siege gegen die Landesligisten 1. Bad Kötzting (1:0), FC Tegernheim (1:0) und im Pokal gegen den SC Luhe-Wildenau (4:1). Positiv ist sicherlich der Aspekt, dass erst ein Gegentor hingenommen werden musste. Weidens Trainer Michael Riester schuf zielstrebig Kontinuität verbunden mit Teamgeist, und belegte mit seiner geschlossen auftretenden Truppe zuletzt in der Bayernliga zwei Platzierungen im oberen Tabellensegment. In der Vorsaison eben den respektablen Rang 6.



