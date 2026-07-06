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Testspiel
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SpVgg SV Weiden: Die Vorbereitung geht in die heiße Phase
Der Bayernligist hat ein intensives Trainingslager hinter sich und testet am Dienstagabend beim SV Etzenricht
Nach Beendigung des Trainingslagers am Neusiedler See in Österreich bestreitet die SpVgg SV Weiden ein weiteres Vorbereitungsspiel. Der Bayernligist gastiert am Dienstagabend auf der Siegfried-Merkel-Anlage des SV Etzenricht. Die Anstoßzeit dieses für den SVE vorletzten Testspiels vor dem Bezirksliga-Aufgalopp lautet 18.30 Uhr. Die beiden Cheftrainer verbindet eine mehrjährige gemeinsame Vergangenheit.
Die Elf vom Weidener Wasserwerk bereitet sich auf die am 21. Juli mit der Auswärtspartie beim FC Eintracht Bamberg beginnende Bayernliga-Saison vor. Die Vorbereitungsphase geht allmählich in die heiße Phase. Für die ersten zwei Bayernliga-Heimspiele hat die SpVgg SV gleich zwei attraktive Duelle gegen Vizemeister ASV Cham und Wiederaufsteiger DJK Ammerthal vor sich. Im Rückblick auf das Weidener Vorbereitungsprogramm ist zuletzt ein 0:0 gegen den SV Gols in Österreich notiert. Zuvor gab es drei Siege gegen die Landesligisten 1. Bad Kötzting (1:0), FC Tegernheim (1:0) und im Pokal gegen den SC Luhe-Wildenau (4:1). Positiv ist sicherlich der Aspekt, dass erst ein Gegentor hingenommen werden musste. Weidens Trainer Michael Riester schuf zielstrebig Kontinuität verbunden mit Teamgeist, und belegte mit seiner geschlossen auftretenden Truppe zuletzt in der Bayernliga zwei Platzierungen im oberen Tabellensegment. In der Vorsaison eben den respektablen Rang 6.
Riester und der Etzerichter Spielertrainer Andreas Wendl spielten einige Jahre zusammen bei der SpVgg SV Weiden. Die beiden Coaches hatten eine gute und sportlich erfolgreiche Zeit zusammen am Wasserwerk. Auf Wendl und seine, in der Bezirksliga schon am 17. Juli beim FC Weiden-Ost startende Mannschaft kommt am Dienstag eine ähnlich schwer zu lösende Aufgabe wie in der zurückliegenden Woche gegen die DJK Ammerthal (2:6) zu. Trotz der sechs Gegentore war der Trainer mit der Gesamtleistung nicht vollkommen unzufrieden. Ein positiver Aspekt waren vor allem die beiden eigenen Treffer, die Mirko Griesbeck auf mustergültige Vorarbeiten von Lukas Riebel und Johannes Janker markierte.
Erstmals kamen bei Etzenricht mit Noah Hammer, Ben Kippes und Sebastian Treml alle Sommer-Neulinge zum Zug. Im Aufgebot fehlten gegen Ammerthal Dominik Pautsch, Michael Wexlberger, Damian Musiol, Benjamin König, Deniz Bock sowie Stephan und Jannik Herrmann. Der ein oder andere Akteur könnte nun wieder einsatzfähig sein. Die endgültige Besetzung für den vorletzten Test – die Generalprobe folgt dann am Freitag gegen den FC Amberg – legt Andreas Wendl erst am Dienstag fest. Derweil kehrt auf Seiten der SpVgg SV Weiden mit Josef Rodler, Paul Brand und Raphael Rieder ein Spielertrio in den Kader zurück. Martin Ruda und Christopher Fenninger fallen verletzt aus.