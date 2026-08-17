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Ligavorschau
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SpVgg SV Weiden bangt um Hoti und Bartl
Vor dem Dienstags-Heimspiel gegen Kornburg wachsen die Personalsorgen der Wasserwerkler weiter
von Florian Würthele · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Weidens Nummer eins Justin Bartl verletzte sich beim Spiel in Neumarkt an der Hüfte. Eine genaue Diagnose steht noch aus. – Foto: Imago/Zink
In der Bayernliga Nord wartet die SpVgg SV Weiden weiterhin auf einen Befreiungsschlag. Nach fünf Spieltagen stehen zwei magere Punkte auf der Habenseite. Der erste Dreier in dieser Saison würde sicherlich eine gewisse Last von den Schultern nehmen. Bisher war es nicht soweit. Auch wenn die Nordoberpfälzer am vergangenen Wochenende ganz, ganz nah dran waren.
Zu Gast beim ASV Neumarkt lag Weiden bereits mit 3:0 in Front, um diese komfortable Führung in der Schlussphase noch zu verspielen. „Da konnten wir durch unsere vielen Verletzten dem ständigen Druck von Neumarkt nicht mehr dagegenhalten. Aber wir haben unser Herz am Platz gelassen und das ist das, was zählt“, arbeitete Weidens Chefanweiser Michael Riester im Anschluss auch einen positiven Aspekt heraus. Vor heimischem Publikum soll jetzt endlich der erste Sieg her. Ein schwieriges Unterfangen: Gegner TSV Kornburg mit seinem neuen Trainer Florian Bauer ist vor dem sechsten Spieltag noch ungeschlagen (2/3/0).
Michael Riester weiß um die schwierige personelle Situation – und will sich davon nicht lähmen lassen: „Kornburg ist mit Eintracht Bamberg die einzige Mannschaft in der Liga, die noch keine Niederlage zu verzeichnen hat. Dennoch wollen wir zu Hause unseren ersten Sieg einfahren. Auch wenn die Ausgangslage mit der personell extrem angespannten Situation nicht gut ist, schaue ich aber nicht darauf, was ich nicht habe oder wer verletzt ist, sondern auf die Jungs, die mir zur Verfügung stehen und die mein absolutes Vertrauen haben. Unsere Situation gilt es anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Und das tun meine Jungs“, betont der 43-Jährige.
Die Weidener Verletztenliste ist lang. Martin Ruda, Niklas Lang, Paul Brand und Patryk Bytomski fehlen weiterhin. Neu hinzugekommen sind nach dem Spiel in Neumarkt Verteidiger Adrian Hoti und Stammkeeper Justin Bartl. Bei beiden stehen die endgültigen Diagnosen noch aus. Bei Hoti ergab das Röntgen zunächst keine Fraktur im Sprunggelenk; Anfang dieser Woche soll eine MRT weitere Klarheit bringen. Bartl zog sich bei einem Zusammenprall eine Verletzung an der Hüfte zu und wird am heutigen Montag noch ärztlich untersucht. Hier gibt es dann eine genauere Diagnose.