SpVgg Straubing: Zwei Mann halten einen Traditionsverein am Leben

Die SpVgg Straubing war einst hinter dem mittlerweile aufgelösten TSV Straubing die fußballerische Nummer 2 in der Gäubodenmetropole. Die Mannen vom Wunderweg wetteiferten auf Bezirksebene um Punkte und hatten auch im Jugendbereich immer wieder gute Mannschaften, die vereinzelt ebenfalls auf der Bezirksbühne vertreten waren. Die erfolgreichen Zeiten des Vereins sind aber längst vorbei, zudem gibt es schon seit einigen Jahren keine Jugendarbeit und nahezu kein Vereinsleben mehr. Matei Fomitescu , der mittlerweile Trainer und Vorstand in Personalunion ist, und der langjährige Aktive Christoph Schweiger , der als Geschäftsführer fungiert, halten den Traditionsklub am Leben.

"Meine Frau führt die Vereinskasse, ansonsten ist eigentlich niemand mehr da. Unser langjähriger Teambetreuer Helmuth Laumer ist leider schwer erkrankt", seufzt Fomitescu. Der gebürtige Rumäne lebt seit vielen Jahren in Straubing und lotste immer wieder Landsmänner nach Niederbayern. Anders hätte der Spielbetrieb wohl schon längst eingestellt werden müssen. 2023 kehrte die Spielvereinigung in die Kreisklasse zurück und wurde dort in der Vorsaison sogar Vizemeister. In der Relegation war das Team allerdings chancenlos und kassierte gegen den SV Perkam eine klare 0:4-Niederlage. "Der vergangenen Sommer von mir geholte Dan Ștefan Rucareanu, der in der Vorrunde elf Tore erzielte, verließ den Verein bereits nach ein paar Monaten wieder. Mit Andrei Merian wechselte einer unserer Top-Spieler im Winter zu Perkam. Deshalb konnten wir im Frühjahr das vor der Winterpause gezeigte Niveau nicht mehr erreichen", berichtet Fomitescu, der im Sommer weitere Schlüsselspieler ziehen lassen musste. "Unseren Keeper Gheorghe Calin hat sich Türk Gücü Straubing geschnappt, Torjäger Mihai Velescu wurde vom SV Motzing verpflichtet. Zudem sind vier Spieler zum FC Straubing gewechselt. Der Qualitätsverlust war riesengroß", klagt der Coach, der einen etwas frustrierten Eindruck macht: "So bald wir wieder neue Spieler bekommen, die etwas können, stehen sofort einige Nachbarvereine parat und locken die Jungs mit lukrativen Angeboten. Über Dauer macht einem das sehr traurig."







Sportlich ist die laufende Runde bislang ein Fiasko. Sieben Spiele, sieben Niederlage und 4:42 Tore lautet die ernüchternde Bilanz des Schlusslichts der Kreisklasse Straubing. Negativer Höhepunkt war das 0:13-Debakel am vergangenen Wochenende beim SV Konzell. "Viele Spieler waren den kompletten August im Urlaub und sind daher körperlich in einem schlechten Zustand. Dazu kommt, dass ein paar unserer jungen Spieler zu wenig Einsatz zeigen. Außerdem hapert es zweifellos auch in fast allen Mannschaftsteilen an der Qualität", resümierte der 41-jährige Übungsleiter, der sich dennoch kämpferisch zeigt: "Wir müssen uns jetzt irgendwie bis zur Winterpause durchkämpfen und versuchen, ein paar Punkte zu ergattern. Dann müssen wir schauen, was wir personell machen können." Aufgeben kommt für Matei Fomitescu nicht in Frage: "Ich habe Pläne, die ich umsetzten möchte. Dazu gehören unter anderem infrastrukturelle Umbauideen an unserem Vereinsgelände. Zudem werden wir versuchen, die Jugendarbeit wieder zu beleben."