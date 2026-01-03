SpVgg Stetten setzt sich durch: Fauser-Cup endet mit klarem Finale

Der Fauser-Cup des TV Echterdingen hat am heutigen Samstag einen sportlich klaren Sieger gefunden. Nach einer torreichen Vorrunde, intensiven Halbfinals und einem deutlichen Endspiel setzte sich die SpVgg Stetten/Filder durch. Das Hallenturnier bestätigte einmal mehr seinen Ruf als Bühne für schnelles Spiel, hohe Intensität und emotionale Wendungen – vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale.

Gruppe A: TVE II mit Durchschlagskraft In der Gruppe A setzte sich der TV Echterdingen II früh an die Spitze. Mit 18:6 Toren und zehn Punkten dominierte die Mannschaft die Gruppe und zeigte sowohl defensive Stabilität als auch offensive Effizienz. Dahinter folgte die SGM Echterdingen/TSV Musberg U19, die mit 11:4 Toren und neun Punkten ebenfalls souverän das Halbfinale erreichte. Croatia Stuttgart hielt lange Anschluss, kam mit vier Punkten aber nicht mehr in die K.-o.-Phase. Der TSV Stuttgart-Münster und der TSV Bernhausen mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen, lieferten jedoch einzelne enge Partien.

Ein Turnier mit hohem Grundtempo Schon der Turnierauftakt machte deutlich, dass beim Fauser-Cup keine Anlaufzeit vorgesehen war. Gespielt wurde in zwei Fünfergruppen mit einer Spielzeit von zwölf Minuten, was von Beginn an ein hohes Tempo und permanente Präsenz verlangte. Technische Lösungen, schnelle Abschlüsse und konsequentes Umschalten prägten den gesamten Turnierverlauf in der Halle von Leinfelden-Echterdingen.

Gruppe A: Entscheidungen im direkten Vergleich

Besonders prägend für die Gruppenwertung waren die direkten Duelle der Spitzenteams. Der TV Echterdingen II setzte sich mehrfach klar durch, während die U19 der SGM Echterdingen/TSV Musberg ihre Spiele konzentriert zu Ende spielte. Croatia Stuttgart zeigte offensive Qualität, ließ jedoch in entscheidenden Momenten Punkte liegen. Die Gruppe blieb bis in die Schlussphase hinein lebendig, auch weil mehrere Begegnungen erst spät entschieden wurden.

Gruppe B: Stetten ohne Punktverlust

In der Gruppe B ließ die SpVgg Stetten/Filder keinen Zweifel an ihren Ambitionen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen, zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 12:4 marschierte Stetten durch die Vorrunde. Der TV Echterdingen folgte mit neun Punkten und sicherte sich Rang zwei. Dahinter kam die U19 des SV Fellbach auf sechs Punkte, verpasste aber den Sprung ins Halbfinale. Der TSV Plattenhardt und der ASV Spartania Eislingen blieben ohne Einfluss auf die Spitze, wobei Eislingen punktlos blieb.

Gruppe B: Klarheit an der Spitze

Stetten überzeugte in der Gruppe durch Kontrolle und Effizienz. Auch der TV Echterdingen präsentierte sich stabil und nutzte seine Chancen konsequent. Die deutlichen Ergebnisse gegen die hinteren Teams sorgten dafür, dass die Halbfinalpaarungen früh feststanden und die Gruppe eine klare Hierarchie entwickelte.

Die Halbfinals: Dramatik und Präzision

Das erste Halbfinale zwischen dem TV Echterdingen II und dem TV Echterdingen I entwickelte sich zu einem der emotionalen Höhepunkte des Turniers. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden, im Neunmeterschießen setzte sich schließlich der TV Echterdingen mit 5:4 durch. Das zweite Halbfinale war weniger offen: Die SpVgg Stetten/Filder gewann gegen die U19 der SGM Echterdingen/TSV Musberg mit 1:0 und zog mit minimalem Aufwand, aber maximaler Konsequenz ins Finale ein.

Spiel um Platz drei: Offener Schlagabtausch

Im kleinen Finale trafen die U19 der SGM Echterdingen/TSV Musberg und der TV Echterdingen II aufeinander. In einer torreichen und offenen Partie setzte sich der TV Echterdingen II mit 5:4 durch und sicherte sich Rang drei. Das Spiel spiegelte die Stärken beider Teams wider: Tempo, Mut zum Abschluss und wenig taktische Zurückhaltung.

Das Finale: Stetten setzt den Schlusspunkt

Im Endspiel trafen die SpVgg Stetten/Filder und der TV Echterdingen aufeinander. Stetten bestätigte seine Turnierleistung eindrucksvoll und gewann das Finale mit 4:1. Damit krönte die Mannschaft einen Turniertag, den sie von der Vorrunde bis zum letzten Spiel kontrolliert hatte. Der TV Echterdingen fand im Finale nicht mehr die Mittel, um Stetten ernsthaft unter Druck zu setzen.