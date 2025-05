Nick und Danny Perenz kommen vom FC Sterkrade 72 – Foto: FC Sterkrade 72

Spvgg Sterkrade-Nord meldet Erfolge bei der Kaderplanung Bezirksliga, Gruppe 5: Die Spvgg. Sterkrade-Nord vermeldet fünf Zugänge und drei Abgänge für die kommende Saison.

Spvgg. Sterkrade-Nord steht aktuell auf dem achten Tabellenplatz der Bezirksliga. Die Truppe von Oguzhan Cuhaci hat somit sowohl mit dem Aufstieg, als auch mit dem Abstieg nichts mehr am Hut und kann sich somit schon auf die nächste Saison konzentrieren. Die Kaderplanung diesbezüglich läuft auf Hochtouren.

Auf drei Abgänge folgen fünf Zugänge Bezoti Angjellos und Hamed Abrihimi werden den Bezirksligisten zur kommenden Spielzeit verlassen. Hinzu kommt ein weiterer schmerzhafter Verlust für Sterkrade. Lasse Philipp

Dittner wird in der Saison 2025/26 kein Teil des Vereins mehr sein. Der 18-Jährige wechselt zum Landesligisten VfB Bottrop. Das junge Talent stieß nach überzeugenden Leistungen in der eigenen Jugend in dieser Saison zu der Seniorenmannschaft hinzu und zeigte sofort was er drauf hat. In 30 Spielen schoss er 19 Tore und wurde somit einer der wichtigsten Akteure im Kader. Nun verlässt er nach einigen Jahren die Spvgg, um seine Entwicklung fortzusetzen. "Wir hatten gehofft, dass wir ihn vielleicht noch ein Jahr an uns hätten binden können. Aber dass er den nächsten Schritt gehen möchte, ist nur allzu verständlich“, erklärte der sportliche Leiter Dennis Charlier der WAZ. Auch Kapitän Rudolf Popaj und Amarildo Kacaj gaben ihren Transfer bekannt. Beide Spieler mussten aus beruflichen Gründen den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Jedoch trennten sie sich im Guten vom Bezirksligisten.

Die Zugänge des Vereins sind: Elias Rams (SpVgg Sterkrade 06/07), Danny und Nick Perenz (beide FC Sterkrade 72), Can Demiregen (DJK Arminia Lirich) und Oguzhan Cengiz (DJK Arminia Klosterhardt). Hinzu kommen fünf weitere Spieler aus der eigenen Jugend: Nico Spieckermann, Lukas Kallweit, Malte Benninghoff, Noah Bauditz und Felix Brüggenhorst. Die zehn Akteure sollen in der kommenden Saison dafür sorgen, dass Sterkrade weiter oben in der Tabelle landet. Weitere Neuankömmlinge sind jedoch nicht ausgeschlossen. Trainerteam bleibt zusammen, jedoch mit einer kleinen Änderung