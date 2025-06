SpVgg Sterkrade 06/07 hält geringe Aufstiegschance mit 3:1 am Leben

Eins vorweg: Gewinnt Tönisberg am kommenden Mittwoch (11. Juni, 19.30 Uhr) mit 3:1 gegen Solingen, stünden zwei weitere Entscheidungsspiele an. Unter den drei Mannschaften wird dann zunächst eine Begegnung ausgelost, der Gewinner der Partie spielt gegen die zuvor spielfreie Mannschaft. Dies nur als Anmerkung am Rande, da keines der drei Teams einem solchen Szenario ernsthaft Glauben schenkt: "Solingen hat eine Mannschaft mit Oberliga-Niveau, davon bin ich wirklich überzeugt. Die haben auch ein Budget, was Oberliga-Niveau hat. Alles andere als ein Aufstieg von Solingen wäre ein Überraschung", sagte Tönisbergs Coach Justin Müller nach der Niederlage in Sterkrade.

Ähnlich sieht es sein Gegenüber Lars Mühlbauer: "Wir sind uns bewusst, dass die Chance sehr gering ist, weil Solingen einfach eine Übermannschaft ist. Ich habe auch wenig Hoffnung, dass da am Mittwoch etwas passiert."

Zuvor leisteten sich beide Seiten einen kurzweiligen Fight mit reichlich Chancen in den jeweiligen Gefahrenzonen. Dabei ging es nach knapp fünf Spielminuten wieder kurzzeitig zurück in die Kabinentrakte – Schiedsrichter Lars Aarts unterbrach die Partie aufgrund eines sich androhenden Gewitters. Dazu kam es jedoch nicht und die Mannschaften gerieten auch blitzschnell wieder auf Betriebstemperatur. Die erste dicke Chance hatte Gerrit Kriegisch, der nach einem Solo das obere Kreuzeck nur knapp verfehlte (11.), wenig später kam Sverre Müller nach einem Pass in den Rückraum recht freistehend zum Abschluss, wurde aber noch kurz vor der Linie geblockt (12.). Auch Tönisberg beteiligte sich aktiv an der Partie, nach Vorarbeit von Cihan Rüzgar setzte Elias Omsels das Spielgerät ans Lattenkreuz (14.).

Hüben wie drüben war das Tempo bis dahin sehr hoch, beide Teams waren offenbar darauf bedachtm, früh ein Zeichen zu setzen. Der Wirkungstreffer gelang schließlich 06/07. Sverre Müller leitete den Ball weiter auf Damian Vergara Schlootz, der seinen Gegenspieler mit einem Haken alt aussehen ließ und schließlich cool zur Führung vollendete (28.). In der Folge wirkte der VfL in einigen Situationen nicht gedankenschnell genug, Sterkrade gewann an Oberwasser und legte eiskalt nach. Nach einem kurz ausgeführten Eckball ging Sverre Müller mit einem einfachen Trick an der Grundlinie an seinem Gegenspieler vorbei und versetzte Keeper Robin Bertok zur Krönung aus spitzem Winkel noch einen Beinschuss (36.).