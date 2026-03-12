 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

SpVgg Sterkrade 06/07 an der Spitze – drei Verfolger lauern

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Der 23. Spieltag steht vor der Tür. Die SpVgg Sterkrade 06/07 will die frisch eroberte Tabellenführung im Duell mit Fortuna Bottrop verteidigen. Die direkten Verfolger DJK Arminia Klosterhardt, Rot-Weiss Essen II und SV Burgaltendorf wollen mit Siegen Druck auf den Liga-Primus ausüben. Der FC Blau-Gelb Überruhr muss eine Reaktion nach der 0:8-Klatsche in Frohnhausen zeigen. Im Keller bleibt es derweil spannend.

von Tristan Benten · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Die SpVgg Sterkrade will den ersten Platz verteidigen
Die SpVgg Sterkrade will den ersten Platz verteidigen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Tabellenschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr ist auf Wiedergutmachungstour nach dem 0:8-Debakel in Frohnhausen. Tabellenführer SpVgg Sterkrade 06/07 will die Spitze gegen die Verfolger DJK Arminia Klosterhardt, Rot-Weiss Essen II und SV Burgaltendorf verteidigen. Gleichzeitig kann jeder Punkt im Tabellenkeller richtungsweisend sein. Das ist der 23. Spieltag:

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30live
Arm. Lirich - Vogelheim

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30
BG Überruhr - Burgaltend.

Morgen, 18:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
18:45live
SpVgg Steele - Frohnhausen

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30
Sterkr.-Nord - TuSEM Essen

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:15live
Heisinger SV - Fatihspor

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:15
Königshardt - RW Essen II

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
11:00
Dostlukspor - Niederwenig. II

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30
Fort Bottrop - Sterk. 06/07

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
14:00
Haarzopf - Arm. Kloster

Die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 6

Das sind die nächsten Spieltage:

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheim
So., 29.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Niederwenig. II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Frohnhausen
So., 29.03.26 15:15 Uhr Königshardt - Fatihspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Burgaltend.
So., 29.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Dostlukspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Sterk. 06/07
So., 29.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Kloster
So., 29.03.26 16:00 Uhr RW Essen II - TuSEM Essen