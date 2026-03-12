SpVgg Sterkrade 06/07 an der Spitze – drei Verfolger lauern

Arm. Lirich - Vogelheim

BG Überruhr - Burgaltend.

SpVgg Steele - Frohnhausen

Sterkr.-Nord - TuSEM Essen

Heisinger SV - Fatihspor

Königshardt - RW Essen II

Dostlukspor - Niederwenig. II

Fort Bottrop - Sterk. 06/07

Haarzopf - Arm. Kloster

Die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 6

Das sind die nächsten Spieltage:

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele

So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop

So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord

So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt

So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II

So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen

So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr

So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich

So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf

25. Spieltag

So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheim

So., 29.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Niederwenig. II

So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Frohnhausen

So., 29.03.26 15:15 Uhr Königshardt - Fatihspor

So., 29.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Burgaltend.

So., 29.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Dostlukspor

So., 29.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Sterk. 06/07

So., 29.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Kloster

So., 29.03.26 16:00 Uhr RW Essen II - TuSEM Essen