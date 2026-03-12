SpVgg Sterkrade 06/07 an der Spitze – drei Verfolger lauern

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Tabellenschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr ist auf Wiedergutmachungstour nach dem 0:8-Debakel in Frohnhausen. Tabellenführer SpVgg Sterkrade 06/07 will die Spitze gegen die Verfolger DJK Arminia Klosterhardt, Rot-Weiss Essen II und SV Burgaltendorf verteidigen. Gleichzeitig kann jeder Punkt im Tabellenkeller richtungsweisend sein. Das ist der 23. Spieltag:
Die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 6
Das sind die nächsten Spieltage:
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheim
So., 29.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Niederwenig. II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Frohnhausen
So., 29.03.26 15:15 Uhr Königshardt - Fatihspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Burgaltend.
So., 29.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Dostlukspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Sterk. 06/07
So., 29.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Kloster
So., 29.03.26 16:00 Uhr RW Essen II - TuSEM Essen