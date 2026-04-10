SpVgg Steele verkündet sechs Transfers Der Klassenerhalt ist für die SpVgg Steele in der Bezirksliga noch nicht gesichert. Für die kommende Spielzeit kann der Bezirksligist allerdings schon einige positive Neuigkeiten verkünden - sechs Transfers machte der Verein bereits fix. von Tristan Benten · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Hornig ist einer der Transfers in Steele – Foto: Michael Gohl

Bezirksliga, Gruppe 6: Für die SpVgg Steele bleibt es durch vier aufeinanderfolgende Niederlagen weiterhin spannend im Kampf um die Klasse - ein zweiter Abstieg in Folge ist möglich. Mit Blick auf die Kaderplanung läuft es derweil um einiges besser, denn der Bezirksligist konnte bereits sechs Zugange für die kommende Saison bekannt geben.

Eine gesunde Mischung Luc Kilian Akakpo-Toulan (U-19 SG Essen-Schönebeck), Jonas Lippeck (Heisinger SV), Devid-Alexander Röwekamp (FC Stoppenberg), Dennis Hornig (ESC Rellinghausen), Niklas Wegner (DJK TuS Rotthausen) und Ahrif Wendt (AL ARZ Libanon) entschieden sich für einen Wechsel nach Steele. Für Lippeck und Wendt ist es derweil eine Rückkehr zu einer früheren Station. Während Erstgenannter von der Saison 2019/20 bis hin zur Spielzeit 24/25 für die SpVgg aktiv war, agierte auch der Zweitgenannte für die erste Mannschaft des Bezirksligisten.

Bei der Kaderplanung setzte der Landesliga-Absteiger sowohl auf Erfahrung mit Hornig, oder auch Lippeck, zeitgleich wiederum auch auf junge Spieler, die noch nicht lange im Seniorenbereich unterwegs waren. Für Akakpo-Toulan ist es beispielsweise die erste Herren-Saison, die der junge Torwart bestreiten wird. Harmloser Angriff Mit nur 37 erzielten Treffern stellt die SpVgg die zweitschwächste Offensive der Bezirksliga. Lippeck und Wegner sollen in der kommenden Spielzeit für mehr Torgefahr in Steele sorgen. Während Erstgenannter auf 23 Scorer (16 Tore, sieben Vorlagen) in der aktuellen Spielzeit kommt, überzeugte der Zweitgenannte mit 20 Treffern in 18 Spielen.