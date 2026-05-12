SpVgg Steele II marschiert in die A-Liga – Schnepp übernimmt Erste

Die SpVgg Steele II feierte den Aufstieg. – Foto: Verein

Die Bilder nach dem Abpfiff gegen SuS Niederbonsfeld II ließen keinen Zweifel daran, wie groß die Erleichterung bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Steele war. Spieler und Trainerteam feierten ausgelassen auf der heimischen Anlage, nachdem der direkte Wiederaufstieg in die Kreisliga A endgültig feststand. Der klare 4:0-Erfolg war der vorläufige Höhepunkt einer Saison genau nach den eigenen Vorstellungen.

Dabei verlief gerade das entscheidende Spiel zunächst anders als viele der dominanten Auftritte zuvor. Steele wirkte angespannt, das Team spielte ungewohnt verkrampft. Erst der verwandelte Foulelfmeter von Antonio Canteli Del Valle brachte Sicherheit ins Spiel (23.). Nach der Pause zog der Spitzenreiter dann davon. Canteli Del Valle erhöhte direkt nach Wiederbeginn (46.), anschließend trafen Alexander Gulyayev (54.) und Florian Kampling (84.) zum klaren 4:0-Endstand.

"Den Jungs ist schon einiges abgefallen, weil sie einfach auch wussten, dass wir ab dem ersten Tag wirklich nur dieses eine Ziel hatten“, erklärte Trainer Timo Schnepp nach der Partie

Die ersten Zahnrädchen schienen anfangs gut ineinander zu greifen. Die SpVgg-Reserve unter anderem mit dem Turnierseig beim Walpurgis-Cup erste Ausrufezeichen in der Sommervorbereitung. Der Ligabeginn ging infolgedessen jedoch alles anders als schlafwandlerisch von der Hand. Aus den ersten vier Partien reichte es lediglich zu einem Sieg. Erst mit Fortschreiten der Hinrunde fand die junge Mannschaft immer mehr ihren Rhythmus.

Die Grundlage für den Aufstieg wurde bereits im vergangenen Sommer gelegt. Schnepp, der zuvor die Geschicke in der U19 der Steeler leitete, rückte hoch in die zweite Mannschaft, wo er aus einer Mischung von Spielern der beiden Seniorenteams und der U19 einen neuen Kern formen durfte. "Das hat auch gut geklappt. Wir haben den Kader, wie wir ihn haben wollten, zusammenstellen können und haben dadurch wirklich gute Voraussetzungen geschaffen."

Es folgte nämlich eine 15 Spiele andauernde Siegesserie, Steele marschierte unaufhaltsam Richtung Platz eins, die reichhaltig vorhandene Klasse im Kader kam währenddessen immer besser zum Vorschein. "In dieser Phase haben wir uns richtig in einen Flow gespielt. Dann ist es einfach schwer, uns zu schlagen. Vor allem mit der Qualität, die wir dann einfach auch haben." Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wichtige Spieler wie Alexander Gulyayev (20 Tore, acht Assists), Simon Meister (14 Tore, 15 Assists oder Alex Graham Royle (11 Tore, 14 Assists) in der Vorsaison in Teilen noch in der Landesliga eingesetzt wurden.

Unterbrochen wurde die Siegesserie erst im Topspiel gegen den SV Burgaltendorf II (1:3), der sich in der Folge auch noch einmal an den Tabellenführer heransaugte. Ein echter Bruch trat infolgedessen aber nicht auf. Steele rappelte sich wieder auf und machte nun am Wochenende mit dem letztlich souveränen Erfolg gegen Niederbonsfeld alles klar

Schnepp übernimmt die Erste Mannschaft

Für Schnepp endet mit dem Aufstieg gleichzeitig ein erfolgreiches Kapitel bei der zweiten Mannschaft. Nach dem Aufstieg mit der A-Jugend und nun auch mit der Reserve übernimmt er zur kommenden Saison die erste Mannschaft der SpVgg Steele.

Dorthin wird er ihn auch sein bisheriger Co-Trainer Ilias Elouriachi begleiten. "Die Zusammenarbeit mit ihm läuft einfach überragend. Wir sind inzwischen auch ein sehr gut eingespieltes Team, deswegen bin auch sehr dankbar, dass er an meiner Seite ist." In welcher Liga es für die beiden in der Folgesaison weitergeht, ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt. Derzeit kämpft die erste Mannschaft unter der Führung von Dirk Möllensiep nämlich noch um den Bezirksliga-Klassenerhalt.

Einige Spieler aus dem Aufstiegskader der Zweiten Mannschaft sollen den Schritt nach oben ebenfalls mitgehen. Schnepp sieht bei mehreren Akteuren die Voraussetzungen, um sich zwei Klassen höher zu beweisen.

Neues Trainerteam und Verstärkungen für die Kreisliga A

Auch die zweite Mannschaft soll in der Kreisliga A eine gute Rolle spielen. Dafür setzt der Verein auf Kontinuität und Erfahrung. Das neue Trainerteam bilden Dominic Hörstgen, Louis Smeilus und Dominik Bongartz - allesamt sind aktuell noch in der Bezirksliga aktiv und werden in der kommenden A-Liga-Spielzeit als Spielertrainer-Trio fungieren. "Da kommt reichlich Erfahrung mit dazu, die du in der Kreisliga natürlich auch brauchst", prophezeit Schnepp.