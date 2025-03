SpVgg. startet beim Tabellenführer

Nach 6 langen Wochen der Vorbereitung geht es nun am Samstag los. Und es geht richtig los, denn man trifft auswärts auf den Tabellenführer aus Dietfurt. Die Vorbereitung lief zufriedenstellend, auch wenn die Trainingsbeteiligung aufgrund von Verletzungen und Krankheiten etwas zu niedrig war. Nichtsdestotrotz konnten alle Vorbereitungsspiele erfolgreich gestaltet werden. Gegen die Kreisligisten aus Geratskirchen und Ulbering konnte jeweils mit 1 – 0 gewonnen werden. Gegen den A-Klassisten aus Wurmannsquick konnte man mit 4 -1 gewinnen und gegen Wallersdorf stand am Ende ein 3 – 3. Was die Ergebnisse wert sind, wird man dann am Samstag sehen.

Das Spiel in Vorrunde gewannen die Gelb-Schwarzen mit 2 – 1 und zeigten dabei die wahrscheinlich beste Saisonleistung.

Ob man diesen Coup wiederholen kann, wird man sehen, das Team von Coach Dominik Riemer geht aber voll motiviert in das Spiel und will schnellstmöglich die letzten Sicherungspunkte gegen den Abstieg holen. Bis auf die verletzten Sebastian Stalleder, Benedikt Schuder und Thomas Peterhans stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung. Wie dann die Startaufstellung aussehen wird, wird interessant, da sich einige Spieler aus der zweiten Reihe in der Vorbereitung in den Vordergrund spielen konnten. Dies belebt trotz der Verletzten den Konkurrenzkampf und kann nur förderlich für die Leistung sein.

Der Gegner aus Dietfurt hat klar kommuniziert, dass die Meisterschaft das Ziel ist. Dietfurt besitzt mit Sicherheit den qualitativ besten Kader der Klasse und kann sich eigentlich nur selbst auf dem Weg zum Aufstieg schlagen. Spieler wie Miljan Orovic und Spielertrainer Manuel Heindl hätte jedes Team gerne in ihren Reihen. Verletzt fehlen wird Dominik Leitner, der bisher beste Torschütze der Mannschaft.

Die Zweite Mannschaft wird sich strecken müssen, um gegen Dietfurt was zu holen. In der Vorrunde ging man mit 2 – 7 unter.

Ein ähnliches Debakel gilt es zu verhindern, aber dafür bedarf es einer kompakten Teamleistung.

Das Spiel der Zweiten Mannschaft beginnt um 12.30 Uhr und die Erste Mannschaft startet um 14:30 Uhr in Dietfurt.

Die Jungs aus Haberskirchen hoffen darauf, dass sie von einer großen Fangemeinde tatkräftig unterstützt werden.

Endlich geht es wieder los!