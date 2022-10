– Foto: Nicole Seidl

SpVgg Stadtamhof II kann sich die Punkte auswärts holen A-Klasse 3

15. Spieltag

SV Zeitlarn - SG SC Matting II/TV Oberndorf II 4:0 (2:0) Der SV Zeitlarn kann sich weiterhin klar an der Tabellenspitze behaupten. Vor 28 Zuschauern machten sie am 15. Spieltag den nächsten Heimsieg klar, die angereiste SG hatte keine Chance und musste sich zu 0 geschlagen geben. In der 8. Minute gab es den ersten Elfmeter im Spiel für die Gastgeber, Johannes Gietl nahm dankend an, Daniel Resch baute in der 34. Minute die Führung weiter aus. Auch in der zweiten Halbzeit kamen die Gegner nicht zum Abschluss, die Gastgeber dafür noch zweimal. Urban Wazlawik erhöhte in der 85. Minute zum 3:0, in der letzten Spielminute gab es nochmal Elfmeter für den SV Zeitlarn. Chris Krahmer versenkte gekonnt und so endete die Partie mit einem 4:0. Schiedsrichter: Esad Hodzic

SV Wenzenbach II - SpVgg Stadtamhof Regensburg II 1:2 (1:1) Beim SV Wenzenbach II fanden sich am 15. Spieltag 70 Zuschauer ein und empfing die SpVgg Stadtamhof Regensburg II. In der 25. Minute gingen die Gastgeber durch Matthias Freundorfer in Führung, doch Julian Zimmermann gelang in der 35. Minute der Ausgleichstreffer. Auch in der zweiten Halbzeit gelang des der SpVgg Stadtamhof hinten dicht zu halten. Maximilian Schurek nutzte in der 70. Minute eine Lücke der Abwehr des Gastgebers SV Wenzenbach II und landete den Siegestreffer in der Partie. Schiedsrichter: Imri Emini