SpVgg Sonnenberg möchte in die Top-Fünf der KOL klettern

Nach Abschluss der Hinrunde stehen die Sonnenberger mit 24 Punkten im Tabellenmittelfeld der KOL Wiesbaden. – Foto: RSCP Photo

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SpVgg Sonnenberg. Zu den Sonnenbergern hat uns Sarkis Axel Bicakci, Kapitän der Spielvereinigung, folgende Informationen übermittelt.

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde? "Die Stimmung ist grundsätzlich gut, die Mannschaft findet sich immer mehr und man kann mittlerweile außerhalb vom Platz von einem guten Miteinander sprechen. Wir sind auf einem guten Weg eine Sonnenberger Einheit zu werden. Man muss bedenken, dass viele neue und auch junge Spieler dazugekommen sind, was eine Integration anspruchsvoller gemacht hat als in den letzten Jahren. Auf dem Platz haben wir uns intern als Team mehr erhofft. Wir hätten gut und gerne sechs bis neun Punkte mehr auf dem Konto haben können,vielleicht sogar haben müssen. Leider hatten wir auch das ein oder andere Extrem nach unten Ergebnistechnisch, aber hatten auch viele gute Momente, wie der Last Minute Sieg gegen Frauenstein. Wir haben durchaus einige Spiele, viele Halbzeiten wo man erkennen konnte, welche Power und Potenzial in der Truppe steckt, aber wir sind in der Entwicklung noch am Anfang und wollen mit klaren und ruhigen Schritten an den guten Sachen anknüpfen. Als Vorbild müssen wir uns die Freien Turner nehmen, die seit Jahren super Fußball spielen, eine klare Idee verfolgen, ihre guten Jugendspieler oft halten können und dann auch dieses Jahr den ein oder anderen Qualitätsspieler gezogen haben, die in das System passen und auch jung und wild sind. Daran müssen wir uns ein Beispiel nehmen und arbeiten hart daran konstant die Idee des Trainers auf den Platz zu bekommen."

Was lief gut und was lief schlecht ? "Gut lief auf jeden Fall die Integration des Trainerteams in den Verein. Wir hatten eine gute und schnelle Eingewöhnungszeit zwischen Team und Spielern. Die neuen Spieler sind happy Teil der neuen Sonnenberger Familie zu sein und das zeigt sich Woche für Woche auf dem Trainingsplatz und an der Beteiligung des Zusammenkommens im Vereinsheim nach dem Training. Wir versuchen grade den jungen Spielern zu zeigen, wie wichtig dieses Vereinsleben ist und sind froh darüber, dass dieses bei uns weiterhin positiv gestaltet wird. Ebenfalls ist positiv, dass die Mannschaft endlich angefangen hat Fußball zu spielen. In den letzten Jahren gab es in Sonnenberg oft nur Kampf und Standards auf eine erfolgreiche Art und Weise, aber schön war es nicht. Nun sind wir auf einem spielerischen Weg: Wir wollen Fußball spielen, wollen uns trauen, spielerisch aus Drucksituationen zu kommen. Die Mannschaft passt sich Woche für Woche an, dennoch sind wir lange nicht so weit, dass wir alles spielerisch lösen können.