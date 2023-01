SpVgg Sonnenberg: Der Kleine unter den Großen beim Liliencup Die Spielvereinigung richtet am 21. und 22. Januar wieder das hochklassige U-17-Turnier aus

Wiesbaden. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehrt der Wiesbadener Liliencup zurück. Am 21. und 22. Januar stehen sich in der Halle am Platz der deutschen Einheit dann wieder die U17-Top-Teams gegenüber. Mit dabei auf dem Parkett ist auch wieder die B-Jugend von Ausrichterverein SpVgg Sonnenberg. Bei der SpVgg stellt die zweijährige Turnierpause das Organisations-Team vor neue Herausforderungen.

Die 28. Auflage des Wiesbadener Liliencups steht bereits in dieser Woche an. Der traditionsreiche Hallenkick, bei dem wieder nationale und internationale U-17-Top-Clubs an den Start gehen, verspricht auch in diesem Jahr wieder hochklassigen Jugendfußball. Die SpVgg Sonnenberg richtete das Turnier erstmals vor 29 Jahren aus: „Wir haben den Liliencup erstmals 94' ausgerichtet, damals als Jubiläumsturnier zu unserem 75. Vereinsbestehen", erklärt Jörg Wintermeyer, zweiter Vorsitzender der SpVgg und Mitglied des Liliencup-Organisations-Teams. Über die Entwicklung und den Stellenwert des Turniers ist man bei der SpVgg sehr stolz. Das Turnier gehöre, so Wintermeyer, zu den prestigereichsten U-17-Hallenwettbewerben der Republik.

Routinen müssen sich neu finden

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause müssen sich die Routinen beim Turnierausrichter wieder neu finden: „Wir haben für die Organisation und die Sponsoren-Akquise etwas länger gebraucht, als in den Jahren zuvor, weil die Routinen im Orga-Team sich erst wieder einspielen müssen", gibt das SpVgg-Vorstandmitglied zu verstehen. Verluste oder gar finanzielle Einbußen aufgrund der zwei Turnierausfälle habe der Verein jedoch nicht gemacht, „deshalb sind die Eintrittspreise, die Getränkepreise und die Würstchenpreise auch alle auf dem Stand von 2020", berichtet Wintermeyer. Man wisse, dass viele Familien und Kinder in die Halle kommen werden und dem wolle man entgegenkommen.

„Große Ehre" für Sonnenberger B-Junioren

Wie es Tradition ist, geht auch in diesem Jahr wieder die B-Jugend der SpVgg Sonnenberg an den Start. In der Gruppe B trifft der Underdog auf Rapid Wien, Augsburg, Frankfurt, Leverkusen und den FC St. Pauli. „Die haben eine riesige Vorfreude aufs Turnier und auf die Gegner. Für die Jungs ist das immer eine große Ehre", erzählt Wintermeyer. Wie in jedem Jahr, wird auch in diesem Jahr wieder der beste Spieler des Sonnenberger Teams mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Motivation genug, so gelang den Sonnenberger B-Junioren bei der Turnierauflage 2017 mit einer denkbar knappen 2:3-Niederlage gegen die Frankfurter Eintracht fast der große Coup.

Trotz nicht eingespielter Routinen im Orga-Team ist es dem Ausrichter auch in diesem Jahr gelungen, ein hochklassig besetztes Turnier auf das Parkett der Wiesbadener Halle zu zaubern. „Die Vorfreude ist riesengroß", blickt Wintermeyer auf das kommende Wochenende und erzählt noch eine Anekdote aus dem Nähkästchen: „Einmal mussten wir nachts vor dem Turnier die Feuerwehr zum Hotel rufen, in dem die Teams untergebracht waren, weil sich auf dem Parkplatz ein Mannschaftsbus festgefahren hatte".