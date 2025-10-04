SpVgg siegt dank Fürst-Doppelpack im Oktoberfest-Heimspiel

Die SpVgg Hainsacker gewinnt ihr Oktoberfest-Heimspiel mit 2:1 (2:1) gegen den VfB Bach. Simon Fürst (10./19./FE) erzielte beide Treffer für die Hainsackerer Elf, den Gästen gelang nur der Anschlusstreffer durch Sven Leppien (38.). Nach dem Seitenwechsel drängte der VfB auf den Ausgleich, fand jedoch kaum Mittel gegen die leidenschaftlich verteidigende Heimelf. So blieb es beim knappen, aber umjubelten 2:1-Sieg für die Schneider-Elf.

"Wir wollten heute eklig sein, den Gegner von der ersten Minute an beschäftigen und die Punkte an unserem Oktoberfest unbedingt in Hainsacker behalten", gab SpVgg-Coach Jürgen Schneider nach Spielschluss zu Protokoll. Dies ist der Schneider-Elf letztlich auch hervorragend geglückt. Eine Schrecksekunde hatten die Hausherren freilich zunächst zu überstehen, als Geburtstagskind Kai Dirmeier, letzte Saison noch im Hainsackerer Trikot, seinem Gegenspieler enteilte, das Leder aber mit einem Lupfer über David Morgenschweis knapp neben den Pfosten setzte ( 4.). Es entwickelte sich eine äußerst lebhafte Partie im ersten Durchgang, in der beide Teams hohes Tempo gingen. Mit einer Direktabnahme von Simon Krause ( 3.) und Simon Pitzls Schuss aus dem Hinterhalt ( 7.) setzte die Heimelf erste Duftmarken. Nach zehn Minuten bediente dann Simon Pitzl seinen Sturmpartner Simon Fürst mit der Hacke und der ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und überwand Dennis Stöckl im VfB-Gehäuse mit einem Flachschuss. Der Torsteher der Gäste hatte die Hand noch am Ball, konnte das 1:0 aber nicht mehr verhindern (10.). Knapp zehn Minuten später wurde Norbert Kamsu Kounga im Strafraum von Robin Sattler gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte wiederum Simon Fürst zum 2:0 (19.). Der Hainsackerer Elf stand anschließend das Glück des Tüchtigen zur Seite als zunächst Dino Mrkic den rechten Pfosten anvisierte und Sven Leppien den Abpraller an den linken Pfosten setzte (25.). Durchschnaufen war erst einmal angesagt. Die Gäste blieben bis zur Halbzeitpause aber am Drücker und Sven Leppien gelang schließlich auch der verdiente Anschlusstreffer mit einem schönen Schlenzer aus halbrechter Position im Strafraum ins lange Eck (38.). Der VfB blieb feldüberlegen, doch hätte Simon Krause die Hainsackerer Führung noch vor der Pause ausbauen können, als er nach Zuspiel von Simon Pitzl zum Abschluss kam, die Kugel aber mit links übers Bacher Gehäuse setzte (40.).

SpVgg-Coach Jürgen Schneider schwor seine Truppe in der Pause nochmals ein und die blieb bissig und verteidigte im zweiten Durchgang leidenschaftlich gegen feldüberlegene Bacher, die jedoch kaum ein Mittel fanden, um die Hainsackerer Hintermannschaft zu überwinden. Einzig Dominik Lugauer konnte nach einer knappen Stunde freigespielt werden, scheiterte aber aus spitzem Winkel an SpVgg-Schlussmann David Morgenschweis (57.). Ein Sololauf von Luca Dorr über das halbe Feld endete schließlich in einem Distanzschuss aus knapp 18 Metern, der jedoch über den Querbalken strich (68.). Auf der Gegenseite setzte Simon Pitzl eine Freistoßflanke von Robin Peter knapp über den Kasten (79.).