Spvgg. Selzen von Verletzung geschockt

MAINZ-BINGEN. Der 28. Spieltag wurde in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost am vergangenen Wochenende ausgetragen.

Die Partie wurde bereits auf mittwochs vorgezogen. SVW-Trainer Donald Lepper berichtete: „Wir sind von Anfang an konzentriert in das Spiel gegangen und haben den Ball und Gegner gut laufen gelassen. Es war ein faires Spiel, das wir mit 6:1 gewinnen und so schon mal vorlegen konnten. Jetzt konzentrieren wir uns auf die letzten zwei Spiele.“

Tore: 1:0 Yassin Agnaf (15.), 2:0 Moritz Hartmann (18.), 3:0 Pablo Kranz Saboya (39.), 4:0 Akif Isiktas (47.), 5:0 M. Hartmann (67.), 5:1 Eigentor von David Pavlovic (73.), 6:1 Samis Heiser (76.)

TV 1817 Mainz II – TSV Mainz-Ebersheim 1897 3:5 (1:2)

„Das Sehenswerteste an unserem Spiel waren die Tore. Ansonsten merkt man, dass es dem Ende der Saison entgegengeht. In der ersten Halbzeit ist nicht viel zusammengelaufen. 1817 hat das ordentlich gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir dann besser nach vorne gespielt. Am Ende war dann auf beiden Seiten jeder Schuss aufs Tor ein Treffer. Drei Punkte für Tabellenplatz drei, den wir nun unbedingt halten wollen“, fasste Lukas Sudowe, der sportliche Leiter des TSV, zusammen.

Tore: 1:0 Jan Schermann (10., Kopfball), 1:1 Alexander Bargende (37., direkter Freistoß), 1:2 Aaron Krüger (45., per Hacke), 1:3 Elias Matzon (67., direkter Freistoß), 2:3 Rafael Gerk (82.), 2:4 Magnus Jacobs (83., Abstauber), 2:5 Daniel Berkes (85.), 3:5 Oliver Suder (86.)

Spvgg. Essenheim – TSV 1910 Uelversheim 8:0 (2:0)

Francesco Ielapi, der spielende Essenheimer Co-Trainer, sagte: „Ein verdienter Sieg, den wir in der zweiten Halbzeit auch deutlich in die Höhe geschraubt haben. Wir waren von Anfang an spielbestimmend, aber haben es in der ersten Halbzeit verpasst, die Tore zu machen. Uelversheim hatte durch ein, zwei Konter auch die Chance zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte haben wir die vielen Chancen endlich in Tore umgewandelt und auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Tore: 1:0 Francesco Ielapi (17.), 2:0 Constantin Horst (45.), 3:0 Julian Schmahl (52.), 4:0 Martin Haag (55.), 5:0 Nabeel Mushtaq (60.), 6:0 Janis Heinze (68.), 7:0, 8:0 C. Horst (72., 77.)

FSG Jugenheim/Partenheim - TSG Drais 2:3 (1:3)

„Wir konnten - auf dem für uns ungewohnten Naturrasen - eine spielerisch ansprechende Leistung abrufen. Der Auswärtssieg geht in meinen Augen in Ordnung, da wir eine größere Anzahl an Torchancen hatten. Unter anderem haben wir noch dreimal Latte oder Pfosten getroffen. Den Vorwurf, den wir uns machen können, ist, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit bis zur 75. Minute nicht mit mindestens dem vierten Tor entschieden haben. Durch den Vorsprung von nur zwei Toren haben die Jugenheimer weiter daran geglaubt, das Spiel noch zu drehen, und haben in der Schlussphase verdientermaßen ihren zweiten Treffer erzielt. In den letzten Minuten mussten wir noch einige Flanken verteidigen, um den Ausgleich zu verhindern, der - über 90 Minuten gesehen - sehr unglücklich gewesen wäre“, so das Fazit des TSG-Trainers Andreas Herget.

Tore: 0:1 Till Mairose (4.), 1:1 Philip Krichten (22.), 1:2 Clemens Fränzl (34.), 1:3 Simon Schärf (43.), 2:3 P. Krichten (83.)

FC Inter Mainz – VfB Bodenheim II 4:0 (2:0)

FC-Trainerin Beate Kiss äußerte sich wie folgt: „Nach einer gefühlt langen Durststrecke endlich mal wieder einen Sieg. Nicht unverdient, da Einstellung, Kampfstärke und spielerische Fertigkeiten wieder zum Vorschein gekommen sind. In der zweiten Hälfte hätte Bodenheim zu jeder Zeit den Anschluss bzw. Ausgleich schaffen können. Doch der unglaublichen Wachsamkeit und den schnellen Reaktionen von unserem Torhüter Ali Fallah war es zu verdanken, dass Bodenheim torlos geblieben ist.“

Tore: 1:0 Mustafa Said (3.), 2:0 Hendrik Diwo (32.), 3:0 Benedikt Arndt (47., per Kopf), 4:0 Teo Alibasic (78., Fernschuss)