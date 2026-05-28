Spvgg. Selzen schafft den Klassenerhalt

JUGENHEIM. Rund 250 Zuschauende hatten sich auf den Weg nach Jugenheim gemacht, um das Entscheidungsspiel um den Verbleib in der B-Klasse Mainz-Bingen zwischen der Spvgg. Selzen und der TSG Heidesheim zu verfolgen. Beide Teams hatten die Runde offiziell auf dem vierzehnten Rang abgeschlossen. Allerdings profitierte die TSG im Vorfeld bereits davon, dass die erste Mannschaft des SV Ober-Olm aus der A-Klasse abgestiegen war, was zur Folge hatte, dass die Ober-Olmer Zweitvertretung – eigentlich tabellarisch besser als die Heidesheimer positioniert – ebenfalls neben dem FC Fortuna Mombach II als Absteiger der West-Staffel festgestanden hatte. Dadurch schob sich die TSG einen Platz vor und durfte noch dieses Entscheidungsspiel gegen die Spvgg. Selzen bestreiten.
TSG Heidesheim hält bis zur Pause mit
Die frühe Selzer Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Kevin Kästner egalisierte TSG-Akteur Marius Eßer zum 1:1-Pausenstand. „Wir haben früh einem unglücklichen Rückstand hinterherlaufen müssen, aber vor der Halbzeit verdient ausgleichen können”, sagte TSG-Sportdirektor Tobias Scholles, „in der zweiten Halbzeit hatte uns Selzen stets im Griff und hat sich am Ende verdient den Klassenerhalt gesichert. Glückwunsch an Selzen und alles Gute für die kommende Saison.” Des Weiteren hob Scholles hervor, dass die Partie „fair und unter der sehr guten Leitung des Gespanns” um Schiedsrichter Hüseyin Dogan und seine beiden Assistenten Kurt Kowalke und David Crihane vonstattengegangen sei.
Doppelpacker Tobias Sum entscheidet „Hopp-oder-Top-Spiel"
Der Selzer Tobias Sum – nach Einschätzung des Spvgg-Trainers Markus Heise der „beste Spieler auf dem Platz” - brachte nach „guter Vorlage” von Niklas Zeringer in der 78. Minute den erneuten Vorsprung, ehe Rares Ionescu Sum in der Nachspielzeit so einsetzte, dass dieser seine Leistung mit einem Doppelpack krönen konnte. Heise befand, dass seine Schützlinge das „Hopp-oder-Top-Spiel" super angenommen und alles reingeworfen hätten. „Riesiges Kompliment an meine Mannschaft. Mit etwas mehr Abschlussglück hätten wir früher für Ruhe sorgen können. Aber insgesamt haben wir die Partie völlig verdient für uns entscheiden können. Seitdem ich im Winter gekommen bin, ist es um einen Prozess gegangen, den wir einleiten wollten und konsequent weiter gehen wollen. Hier befinden wir uns auf einem guten Weg, weil die Jungs super mitziehen. Umso schöner, dass wir mit diesem Spiel ein absolut versöhnliches Ende erzielen konnten”, der Selzer Coach abschließend.
Tore: 1:0 Kevin Kästner (6., direkter Freistoß), 1:1 Marius Eßer (40.), 2:1, 3:1 Tobias Sum (78., 90.+2)
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