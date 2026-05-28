Spvgg. Selzen schafft den Klassenerhalt Mannschaft von Markus Heise bleibt dank eines 3:1-Sieges gegen die TSG Heidesheim B-Ligist +++ Doppelpack von Tobias Sum sorgt für Erlösung von Thomas Mirkes · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Die Spvgg. Selzen (in den gelben Trikots) hat sich im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt gegen die TSG Heidesheim (in Weiß) behauptet. – Foto: Kristina Schäfer

JUGENHEIM. Rund 250 Zuschauende hatten sich auf den Weg nach Jugenheim gemacht, um das Entscheidungsspiel um den Verbleib in der B-Klasse Mainz-Bingen zwischen der Spvgg. Selzen und der TSG Heidesheim zu verfolgen. Beide Teams hatten die Runde offiziell auf dem vierzehnten Rang abgeschlossen. Allerdings profitierte die TSG im Vorfeld bereits davon, dass die erste Mannschaft des SV Ober-Olm aus der A-Klasse abgestiegen war, was zur Folge hatte, dass die Ober-Olmer Zweitvertretung – eigentlich tabellarisch besser als die Heidesheimer positioniert – ebenfalls neben dem FC Fortuna Mombach II als Absteiger der West-Staffel festgestanden hatte. Dadurch schob sich die TSG einen Platz vor und durfte noch dieses Entscheidungsspiel gegen die Spvgg. Selzen bestreiten.

TSG Heidesheim hält bis zur Pause mit Die frühe Selzer Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Kevin Kästner egalisierte TSG-Akteur Marius Eßer zum 1:1-Pausenstand. „Wir haben früh einem unglücklichen Rückstand hinterherlaufen müssen, aber vor der Halbzeit verdient ausgleichen können”, sagte TSG-Sportdirektor Tobias Scholles, „in der zweiten Halbzeit hatte uns Selzen stets im Griff und hat sich am Ende verdient den Klassenerhalt gesichert. Glückwunsch an Selzen und alles Gute für die kommende Saison.” Des Weiteren hob Scholles hervor, dass die Partie „fair und unter der sehr guten Leitung des Gespanns” um Schiedsrichter Hüseyin Dogan und seine beiden Assistenten Kurt Kowalke und David Crihane vonstattengegangen sei.