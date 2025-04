SpVgg Selbitz: Endspurt im Abstiegskampf

Bereits am Freitagabend um 18.15 Uhr empfängt die SpVgg Selbitz die SpVgg Saalestadt zum Derby. Dieses Spiel läutet so langsam die Endphase der Saison ein und beide Teams dürften darauf bedacht sein, zu punkten, um ihre jeweilige Situation im Abstiegskampf zu verbessern.

Die Saalestädter haben hierbei jedoch die deutlich bessere Ausgangsposition, da sie aktuell mit 36 Zählern deutlich über dem ominösen Strich stehen. Ganz aus dem Schneider sind sie jedoch noch nicht, da letztendlich wohl mindestens 40 Punkte benötigt werden, um den sicheren Klassenerhalt schaffen zu können. Anders stellt sich die Lage bei der SpVgg Selbitz dar.

Mit derzeit 25 Punkten rangiert man auf einem Relegationsplatz und musste zuletzt drei Niederlagen in Kauf nehmen. Dies war jedoch auch personellen Gründen geschuldet, denn am vergangenen Dienstag im Nachholspiel gegen Katschenreuth musste Trainer Andreas Lang sogar Spieler der 2. Mannschaft in die Anfangself beordern, nachdem krankheits- und verletzungsbedingt bzw. durch berufliche Ausfälle der halbe Kader nicht zur Verfügung stand.