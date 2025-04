SpVgg Selbitz empfängt SpVgg Oberkotzau zum Derby im Abstiegskampf

Am Mittwoch, den 2. April 2025, kommt es um 17:30 Uhr zum Nachholspiel in der Bezirksliga Oberfranken Ost zwischen der SpVgg Selbitz und der SpVgg Oberkotzau. Die Partie verspricht nicht nur aufgrund des Derbycharakters besondere Intensität, sondern auch wegen der prekären Tabellensituation beider Teams.

Oberkotzau reist mit 31 Punkten an und hat damit sechs Zähler mehr auf dem Konto als die Gastgeber. Doch von einer gesicherten Position kann nicht die Rede sein – auch die SVO steckt noch mitten im Abstiegskampf. Die jüngste 0:2-Niederlage gegen Saas Bayreuth dürfte die Gäste zusätzlich anspornen, wieder auf die Erfolgsspur zurückzufinden.

Selbitz hingegen konnte am vergangenen Wochenende mit einem 4:1-Heimsieg gegen den FC Fichtelgebirge wichtige Punkte sammeln und neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Der Sportliche Leiter Joachim Stegner betont die Bedeutung dieses Erfolgs: „Nach dem wichtigen Sieg gegen den FC Fichtelgebirge ist die Stimmung bei uns natürlich positiv. Die gezeigte Einstellung muss man von unserer Mannschaft jedoch in allen Spielen erwarten können, um den Abstiegskampf letztlich erfolgreich zu bestreiten. Oberkotzau hat ein starkes Team, das uns sicherlich alles abverlangen wird. Wir müssen hier alles abrufen, um gegen die SVO punkten zu können.“

Auch Selbitz-Trainer Andreas Lang hebt die kämpferische Leistung seiner Mannschaft hervor und blickt voraus: „Die Spieler scheinen verstanden zu haben, welche Tugenden im Abstiegskampf gefordert sind. Nur so können wir in den kommenden Spielen bestehen. Die zahlreichen Spiele im April werden sicherlich allen Mannschaften körperliche Probleme bereiten. Hier hoffe ich, dass sich unsere Vorbereitungsphase auszahlt und meine Spieler in den entscheidenden Momenten ans Limit gehen können.“