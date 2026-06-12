Spvgg. Seeheim-Jugenheim bejubelt den Klassenerhalt

OBER-RAMSTADT. Mit einem 4:0 (0:0)-Erfolg beim FC Ober-Ramstadt hat sich die Spvgg. Seeheim-Jugenheim am dritten Spieltag der Relegationsrunde doch noch den Klassenerhalt in der Kreisoberliga Darmstadt/GroßGerau gesichert. Exakt 18 Jahre nach dem Aufstieg in die Kreisoberliga aus der Kreisliga A, gab es also wieder reichlich Grund zum Feiern. Nach dem 0:0 gegen den SSV Raunheim zum Auftakt der Dreierrunde, setzte sich die Elf von Trainer Christopher Bohland letztlich aufgrund der besseren Tordifferenz (4:0) durch. Für Raunheim war der 4:2-Erfolg gegen Ober-Ramstadt vom vergangenen Sonntag letztlich zu wenig. Vor 350 Zuschauern, darunter 150 aus Seeheim-Jugenheim, war die Spvgg. am Donnerstagabend vor allem im zweiten Abschnitt spielbestimmend und verdiente sich dadurch auch den Erfolg, wie Bohland befand.
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Ober-Ramstadt, dass nicht in bester Aufstellung antreten konnte und auch im zweiten Entscheidungsspiel eine deutliche Niederlage kassierte, war zunächst aktiver und verpasste durch Dilar Memeto (12.) die Führung.
Im Anschluss war Seeheim-Jugenheim stärker, doch Manuel Daum vergab gleich drei gute Möglichkeiten. „Wir haben in der ersten Halbzeit auch schon drei, vier Dinger. Wenn wir die machen, ist es ein ganz anderes Spiel“, brachte es Seeheim-Jugenheims zur Halbzeit eingewechselter Kapitän Lars Mohr auf den Punkt.
Doch erst mit ihm kam die Wende. „Mit Lars Mohr war es dann ein anderes Spiel“, lobte Peter Polak, Sportlicher Leiter des Siegers, das glückliche Händchen seines Trainers. Überhaupt griff Christopher Bohland, der selbst bei seiner Kabinenansprache an die Geduld seiner Spieler appelliert hatte, mit seinen Wechseln entscheidend in den Spielverlauf ein.
Nach Mohr brachte er mit Moritz Löhr und Denis Dalus im Verlauf der zweiten Hälfte zwei weitere Matchwinner aufs Feld schickte. Denn nach der Führung durch Daum (54.) sorgten ausgerechnet Löhr (73.) und Dalus (78.) für die Vorentscheidung, ehe Lukas Bachmann (80.) den vierten Treffer erzielte.
Wenig begeistert war nach der Partie der Raunheimer Sportchef Mohamed Assaidi, dass der seit November ungeschlagene SSV Raunheim den Aufstieg damit verpasst hat: „Ärgerlich ist, dass Ober-Ramstadt nicht mit der besten Mannschaft antrat.“ Dazu hätte er sich gewünscht, dass auch der Zweite aufsteigt, da künftig nur noch 17 Teams in der Kreisoberliga am Start sein werden. Auch sieht er eine Relegationsrunde mit drei Teams nicht unbedingt als ideal an, da ein Team am letzten Spieltag zum Zuschauen verdammt ist.
Gleichwohl zeigte er sich zufrieden mit der nun abgelaufenen Saison: „Nach der Hinrunde waren wir noch Neunter, das sagt alles.“ Da kein Spieler den Club verlassen wird, soll der erste Aufstieg der Vereinsgeschichte dann eben im kommenden Jahr folgen.
In Seeheim-Jugenheim, das nur durch den Rückzug des SV Traisa die Relegation erreicht hatte, zeigte man sich dagegen erleichtert. In der neuen Saison freut sich die Spvgg. vor allem auf das Derby gegen den FC Alsbach, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Polak fand zudem beeindruckend, dass die Anhänger mit zwei Fanbussen gekommen waren.
„Das hat die Mannschaft unheimlich unterstützt.“ Trainer Bohland, der in vier Spielen drei Siege und ein Remis erreichte, freute sich nach Spielende auf die Feierlichkeiten im Vereinsheim: „Wir feiern jetzt unseren Klassenerhalt.“