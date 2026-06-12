Spvgg. Seeheim-Jugenheim bejubelt den Klassenerhalt

Wenig begeistert war nach der Partie der Raunheimer Sportchef Mohamed Assaidi, dass der seit November ungeschlagene SSV Raunheim den Aufstieg damit verpasst hat: „Ärgerlich ist, dass Ober-Ramstadt nicht mit der besten Mannschaft antrat.“ Dazu hätte er sich gewünscht, dass auch der Zweite aufsteigt, da künftig nur noch 17 Teams in der Kreisoberliga am Start sein werden. Auch sieht er eine Relegationsrunde mit drei Teams nicht unbedingt als ideal an, da ein Team am letzten Spieltag zum Zuschauen verdammt ist.

Gleichwohl zeigte er sich zufrieden mit der nun abgelaufenen Saison: „Nach der Hinrunde waren wir noch Neunter, das sagt alles.“ Da kein Spieler den Club verlassen wird, soll der erste Aufstieg der Vereinsgeschichte dann eben im kommenden Jahr folgen.

In Seeheim-Jugenheim, das nur durch den Rückzug des SV Traisa die Relegation erreicht hatte, zeigte man sich dagegen erleichtert. In der neuen Saison freut sich die Spvgg. vor allem auf das Derby gegen den FC Alsbach, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Polak fand zudem beeindruckend, dass die Anhänger mit zwei Fanbussen gekommen waren.

„Das hat die Mannschaft unheimlich unterstützt.“ Trainer Bohland, der in vier Spielen drei Siege und ein Remis erreichte, freute sich nach Spielende auf die Feierlichkeiten im Vereinsheim: „Wir feiern jetzt unseren Klassenerhalt.“