SpVgg Schirmitz vor der Rückkehr in die Bezirksliga

"Es ist einfach zum Heulen! Und damit meine ich nicht das Ergebnis, das Spiel war grundsätzlich in Ordnung. Aber dass sich Dilane Mayeko nach ein paar Minuten ohne Fremdeinwirkung schwer am Knie verletzt, ist einfach schlimm, passt aber in diese verflixte Saison, was Verletzungen angeht", so Gästetrainer Roland Lang.

"Auch Erbendorf hat es nicht geschafft, uns zu bezwingen. Ja, wir sind sogar knapp am vierten Erfolg gegen eine Spitzenmannschaft vorbeigeschrammt. Wir gaben eine 2:0-Führung aus der Hand, dabei waren in Halbzeit 1 Chancen hüben wie drüben da, ehe wir durch ein Eigentor in Führung gehen. Nach der Pause legen wir nach einem Fernschuß von Tobi Eigler, der genau im Winkel einschlägt, nach. Sicherlich dachten viele, dass wir das Spiel nun runterspielen werden, aber innerhalb von vier Minuten hat Sandro Hösl wieder einmal seine Klasse gezeigt, wobei sein zweiter Treffer diskussionswürdig war, weil der Assistent Abseits angezeigt hatte, der Schiri ihn aber überstimmte. Das Spiel schien dann zu kippen, wir schafften es aber zumindest das 2:2 noch über die Ziellinie zu bringen. Letztendlich ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem wir vermutlich mehr zufrieden sein werden, als die ambitionierten Erbendorfer", so ASV-Vorstand Stephan Veigl in einer Sprachnachricht für FuPa.

Erneut bewies sich der ASV als "Schreck" für ein Spitzenteam, schien nach einer 2:0-Führung sogar den nächsten Dreier gegen einen Favoriten einzufahren, ehe Ligatorjäger Sandro Hösl mit den Saisontreffern 21 und 22 zumindest noch einen Punkt für die Steinwaldelf rettete. Die muss in den beiden finalen Partien gegen die DJK Weiden und beim Derby in Reuth nun schauen, zumindest Rang 2 abzusichern, denn der Meisterschaftszug scheint bei fünf Punkten Abstand zur SpVgg Schirmitz wohl ohne die Lang-Elf abzufahren.

Mit dieser Heimniederlage hat sich die Elf vom Weidener Flutkanal endgültig aus der Kreisliga verabschiedet. Für die Gäste bedeutet der Dreier hingegen, dass die kleine Flamme der Hoffnung auf Platz 2 wieder höher lodert. Schauen wir, was die beiden letzten Spieltage bringen.

"Wir sind heute leider überhaupt nicht in die erste Halbzeit reingekommen. Wir waren zu weit weg von den Leuten, haben die Ordnung nicht gehalten und waren ohne die nötige Körpersprache unterwegs. Auerbach hat’s richtig gut gespielt, ohne Gegenwehr und hat völlig zurecht mit 2:0 geführt. In der zweiten Hälfte hatten wir dann deutlich mehr vom Spiel und belohnen uns mit dem Anschlusstreffer durch Brandt. Danach viel Ballbesitz, ohne zwingende Torchancen. Hier fehlt uns einfach die Kaltschnäuzigkeit, um Angriffe entsprechend sauber zu Ende zu spielen. So müssen wir das Ganze heute als verdiente Niederlage hinnehmen, plus den damit verbundenen Abstieg. Glückwunsch an Auerbach", so das Statement von DJK-Coach Rico Friese.

"Wir kamen nicht gut ins Spiel, haben die Anfangsphase ein wenig verschlafen. Nach und nach bekamen wir Zugriff, erarbeiteten uns Chancen, die Verwertung allerdings war erneut unser Manko. Dennoch gehen wir verdient mit 2:0 in die Halbzeit, hatten Ball und Gegner laufen lassen gegen einen Gastgeber, der sich zu keiner Zeit aufgegeben hat. Nach der Pause ein ähnliches Spiel, wir mit Chancen zum 3 und 4:0, ehe ein unerklärlicher Bruch ins Spiel kam. Nach und nach entwickelte sich ein Spiel, das sich hauptsächlich zwischen den Strafräumen abspielte, Weiden versuchte es dann mit langen Bällen, machte dann den verdienten Anschluss, was natürlich die Gefahr erhöhte, hier etwas liegen zu lassen. Wir haben dann aber gut verteidigt, hätten dann den Deckel draufmachen müssen bei Kontersituationen, aber am Ende wurde es auch nicht unbedingt mehr gefährlich, wir landeten einen verdienten Sieg. 35 bis 40 Minuten guter Fußball, der Rest gibt Anlass zu Verbesserungen", so Gästespielertrainer Manuel Trenz.

Tore: 0:1 und 0:2 Tim Schiendl (36./38.), 1:2 Nico Brandt (58.) - Schiedsrichter: Luca Gärtner - Zuschauer: 70