Spvgg Satteldorf und TSV Ilshofen wollen aus dem Keller

SSV Schwäbisch Hall empfängt Sport-Union Neckarsulm. Die Gastgeber wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen, während Neckarsulm auswärts punkten muss, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.
Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
SKV Rutesheim trifft auf TV Oeffingen. Rutesheim ist bestrebt, die makellose Serie auszubauen und die Tabellenführung zu verteidigen. Oeffingen benötigt dringend Zähler, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren.
Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Ilshofen empfängt TSG Öhringen. Ilshofen möchte die Punkte zuhause behalten und seine Saisonbilanz verbessern. Öhringen strebt auswärts den dritten Sieg in Folge an, um die Position in den oberen Tabellenrängen zu festigen.
Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen trifft auf SpVgg Satteldorf. Leonberg/Eltingen will die Heimstärke nutzen, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Satteldorf ist auf Punkte angewiesen, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.
Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Crailsheim empfängt SG Schorndorf. Crailsheim will die Heimspiele erfolgreich gestalten und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern. Schorndorf möchte auswärts die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Kaisersbach trifft auf TSV Heimerdingen 1910. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren und Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar empfängt GSV Pleidelsheim. Die Gastgeber streben die ersten Punkte der Saison an, während Pleidelsheim unter Druck steht, um den Anschluss an die sichere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Weinstadt trifft auf FV Löchgau. Weinstadt möchte im Heimspiel die Punkte behalten und sich von der unteren Tabellenhälfte absetzen. FV Löchgau will auswärts punkten, um den Druck auf die Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.