SpVgg Satteldorf startet in die Vorbereitung

Nachdem die SpVgg zum Ende der vergangenen Saison interimweise von Oguzhan Selvi und Toni Fernandez betreut wurde, hat nun Fernandez den Cheftrainerposten übernommen (Trainer der zweiten Mannschaft wurde Tobias Becker). Als neuen Co-Trainer wird ihn Pascal Eißler, der zuletzt beim FSV Hollenbach aktiv war, unterstützen. Selvi steht dem Trainerteam in beratender Funktion weiterhin zur Verfügung.

Das neue Trainergespann bat am Montag, 16.01.2023 zum Trainingsauftakt, ehe es am 21.01. um 13:30 Uhr gegen den Regionalligisten VfR Aalen geht. Weitere Testspiele sind gegen den VfR Altenmünster (29.01., 14:30 Uhr), gegen den FV Lauda (04.02., 14:30 Uhr), gegen den TURA Untermünkheim (19.02., 16:30 Uhr) und gegen den FV 08 Oberkochen (25.02., 13:30 Uhr). Alle Spiele finden in Satteldorf statt.