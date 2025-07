Spvgg Satteldorf: "Ich bin wirklich stolz auf die Entwicklung"

In der Vorbereitung auf die neue Saison steht ein besonderes Highlight an: ein Trainingslager in Tirol. Neben den sportlichen Einheiten liegt der Fokus auf dem Miteinander. „Das wird uns nochmal enger zusammenschweißen“, erklärt der Trainer. Auch ein Testspiel ist im Rahmen des Aufenthalts geplant.

Teamgeist als Schlüssel zur Entwicklung

Wenn es um die Entwicklung der Mannschaft geht, hebt Fernandez-Martinez besonders den Zusammenhalt hervor. „Ich bin wirklich stolz auf die Entwicklung jedes einzelnen Spielers. Es wäre nicht fair, nur einen herauszugeben.“ Jeder habe seinen Beitrag zum Erfolg geleistet.

Klares Ziel: Konstanz und mutiges Auftreten

Die Zielsetzung für die neue Runde ist klar formuliert: „Nach einer guten Vorbereitung liegt der Fokus klar auf einem erfolgreichen Start.“ Die Mannschaft soll ihre Leistung konstant abrufen, mutig auftreten und sich in der oberen Tabellenregion etablieren.

Neckarsulm und Löchgau im Favoritenkreis

In Sachen Meisterschaft hat der Satteldorfer Trainer klare Vorstellungen: „SU Neckarsulm und FV Löchgau gehören für mich zu den Topfavoriten.“ Beide Teams zeichnen sich durch individuelle Qualität, eingespielte Kader und eine klare Spielidee aus.

Personelle Veränderungen im Überblick

Zur neuen Saison gibt es einige personelle Änderungen. Kai Gfrärer wird neuer Co-Trainer und folgt damit auf Patrick Beck. Auf Spielerseite verlassen Fabian Schmieg und Jakob Scheppach den Verein in Richtung ihrer Heimatklubs. Nils Hörle schließt sich der Satteldorfer U23 an, Michael Etzel beendet seine aktive Laufbahn.

Verstärkung kommt unter anderem mit Mark Eiberger vom TSV Obersontheim. Aus der eigenen Jugend rücken Arminas Tekorius, Marc Grom, Lenni Ebert und Orfeas Boukas auf. Zudem kehrt Janis Tauberschmidt nach einer Fußballpause zurück.

Auch im Funktionsteam gibt es Bewegung: Sebastian König bleibt Teammanager, Jan Langenbuch übernimmt das Athletiktraining. Lea Eberlein bleibt Physiotherapeutin, und Can Tasdemir verstärkt zusätzlich das Betreuerteam.

Ausblick mit Optimismus

Die Voraussetzungen sind geschaffen, um auch in der neuen Saison eine ambitionierte Rolle zu spielen. Satteldorf will an die starke Vorsaison anknüpfen – und sich dabei auf bewährte Tugenden verlassen: Teamgeist, Konstanz und die Freude am Spiel.