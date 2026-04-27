 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

SpVgg Satteldorf dreht auf, Lustnau und Berneck nicht zu stoppen

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Uwe Stöffler

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Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SpVgg Satteldorf – FC Ellwangen 5:2

In Satteldorf wurde die Partie zur großen Bühne für Sonia Munz. Die Angreiferin erwischte einen Tag, an dem ihr fast alles gelang, und zerlegte die Ellwangener Defensive mit vier Treffern nahezu im Alleingang. Nachdem sie in der 25. Minute den Torreigen eröffnet hatte, gelang Anna Carola (36.) zwar der zwischenzeitliche Ausgleich, doch Munz stellte nur vier Minuten später die Weichen erneut auf Sieg. Zusammen mit Jana Ebert (48.) sorgte sie nach der Pause für klare Verhältnisse. Da konnte auch der zweite Treffer von Carola in der 66. Minute nichts mehr am deutlichen Heimerfolg der SpVgg ändern, die an diesem Nachmittag schlichtweg eine Nummer zu groß für die Gäste war.

TGV Dürrenzimmern – TSV Nellmersbach abgesagt

Die Begegnung wurde abgesagt.

FV 09 Nürtingen – FC Ellwangen 3:0

Der FV 09 Nürtingen legte los wie die Feuerwehr und sorgte bereits in der ersten Viertelstunde für eine Vorentscheidung. Die „Fröschle-Festspiele“ begannen in der 9. Minute mit dem Treffer von Teresa Fröschle, bevor Vivien Fröschle nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Ellwangen wirkte von diesem frühen Doppelschlag sichtlich beeindruckt und fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die kompakt stehenden Nürtingerinnen. Cecilia Mauthe setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie, in der die Gastgeberinnen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg aufkommen ließen.

SSG Ulm 99 – TSV Münchingen II 2:0

Die SSG Ulm 99 präsentierte sich als Frühaufsteher und schockte die Reserve aus Münchingen bereits in der 2. Minute durch das Führungstor von Carina Renz. Dieser frühe Nadelstich gab den Ulmerinnen die nötige Sicherheit, um das Spiel kontrolliert aufzuziehen. In der 26. Minute legte Julia Steinert nach und schraubte das Ergebnis auf 2:0 hoch. In der Folgezeit verwaltete Ulm den Vorsprung geschickt, während Münchingen zwar bemüht war, spielerische Akzente zu setzen, aber immer wieder am stabilen Abwehrriegel der Gastgeberinnen hängen blieb.

FV Bellenberg – SV Hoffeld 2:1

Vor 50 Zuschauern in Bellenberg entwickelte sich ein zähes Ringen um die Punkte. Stefanie Nießer brachte die Heimelf früh in Front (8.), doch Hoffeld bewies Kämpferherz und kam durch Sina Görnitz (55.) nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, doch Bellenberg bewies das glücklichere Händchen in der Schlussphase. Lisa Hügler markierte in der 74. Minute den entscheidenden Treffer. Hoffeld warf am Ende noch einmal alles nach vorne, konnte die knappe Niederlage gegen die leidenschaftlich verteidigenden Bellenbergerinnen jedoch nicht mehr verhindern.

TSV Wendlingen – SpVgg Satteldorf 3:1

Satteldorf schien zunächst den Schwung aus den vorangegangenen Partien mitgenommen zu haben, als Stefanie Schmidt die Gäste bereits in der 12. Minute in Führung brachte. Doch Wendlingen bewies eine bemerkenswerte Moral und drehte die Partie im zweiten Durchgang komplett. Hanna Schmidt glich in der 55. Minute aus, was sichtlich Schwung in das Spiel der Gastgeberinnen brachte. Ein verwandelter Foulelfmeter durch Mailin Merkwitza (80.) brachte Wendlingen erstmals in Front, bevor Lea Micko pünktlich in der 90. Minute den Deckel auf den Heimsieg machte und Satteldorf mit leeren Händen nach Hause schickte.

TSV Crailsheim – TSV Ottmarsheim 4:2

In Crailsheim bekamen die Zuschauer eine ereignisreiche Partie mit kuriosen Wendungen geboten. Julia Wolf sorgte bereits in der 3. Minute für die Führung, doch die Geschichte des Spiels schrieb Nele Schürle auf tragische Weise: Mit zwei Eigentoren (19., 49.) machte sie es den Crailsheimerinnen ungewollt leicht. Zwischenzeitlich zeigten die Kleinert-Schwestern ihre Klasse, als erst Alisa (27.) und dann Chiara (40.) einnetzten. Den endgültigen Schlusspunkt zum 4:2-Endstand setzte Pia Wolfmeyer in der 70. Minute. Crailsheim nutzte die Fehler der Gäste eiskalt aus und feierte einen am Ende souveränen Heimerfolg.

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Staffel 2

TSV Lustnau – FC Blau-Weiß Bellamont 6:1

In Lustnau erlebten die Zuschauer eine der bemerkenswertesten Viertelstunden der laufenden Spielzeit. Dabei begann die Partie für den FC Blau-Weiß Bellamont ideal, als Kerstin Schneider bereits in der 8. Minute zur Führung traf. Doch was dann über die Gäste hereinbrach, glich einem sportlichen Orkan: Innerhalb von nur 14 Minuten (zwischen der 10. und 24. Minute) schraubte der TSV Lustnau das Ergebnis auf 5:1 hoch. Tanaya Betz, Maike Hillert (Doppelpack) und Leonie Weber (Doppelpack) ließen der Bellamonter Defensive nicht den Hauch einer Chance. Noch vor dem Pausenpfiff markierte Angelika Oswald (44.) den 6:1-Endstand. In der zweiten Halbzeit schaltete Lustnau sichtlich einen Gang zurück, während Bellamont lediglich darauf bedacht war, weiteren Schaden abzuwenden.

FC Engstingen – SV Oberreichenbach 2:3

Diese Begegnung in Engstingen stand ganz im Zeichen einer außergewöhnlichen Energieleistung von Jana Sophie Albrecht. Zunächst sah alles nach einem Heimerfolg für den FC Engstingen aus, der durch Ceyda Özcelik (21.) und Verena Döbler (46.) komfortabel mit 2:0 führte. Die Gastgeberinnen schienen die Partie im Griff zu haben, bis die große Show von Albrecht begann. Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur 12 Minuten (65., 67., 77.) drehte sie das Spiel fast im Alleingang zugunsten des SV Oberreichenbach. Engstingen wirkte nach diesem plötzlichen Schlagabtausch sichtlich konsterniert und fand keine Antwort mehr auf den Offensivdrang der Gäste.

SV Deuchelried – TSV Tettnang II 2:2

In Deuchelried sahen die Fans eine Partie mit zwei Gesichtern. Die Heimelf legte los wie die Feuerwehr und führte durch Pia Landsbeck (6.) und Aliza Margo Zuber (13.) bereits früh mit 2:0. Tettnang II bewies jedoch eine bemerkenswerte Moral und steckte den frühen Rückstand schnell weg. Myriam Wissussek verkürzte bereits in der 20. Minute auf 2:1, was den Gästen spürbar Auftrieb gab. In einer intensiv geführten zweiten Halbzeit drängte Tettnang unermüdlich auf den Ausgleich, der schließlich in der 75. Minute durch Anna Weirauch fiel. In der Schlussphase suchten beide Teams den Siegtreffer, doch letztlich blieb es beim Unentschieden.

SV Granheim – Spvgg Berneck-Zwerenberg 0:5

Die Spvgg Berneck-Zwerenberg lieferte in Granheim eine taktische Meisterleistung ab und untermauerte ihre Ambitionen mit einem deutlichen Auswärtssieg. Überragende Akteurin auf dem Platz war Alicia Roller, die mit ihren drei Treffern (19., 22., 63.) das Rückgrat der Granheimer Defensive brach. Die Gastgeberinnen fanden über die gesamte Spieldauer kein Mittel gegen die schnellen Umschaltmomente der Gäste. Sabrina Kalmbach (68.) und Stacy Nelkner (88.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase weiter in die Höhe. Granheim bemühte sich zwar um Schadensbegrenzung, war an diesem Tag jedoch in allen Belangen unterlegen.

TSV Albeck – SV Unterjesingen 5:1

Der TSV Albeck präsentierte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune und ließ dem SV Unterjesingen kaum Luft zum Atmen. Sarah Stumpf eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen, woraufhin Verena Essig (20.) noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Albeckerinnen zeitweise in einen Rausch: Lorena Häußler (53.) und ein Doppelpack von Tina Straub (63., 72.) sorgten für eine souveräne 5:0-Führung. Der Ehrentreffer durch Shanice Heck (76.) war für Unterjesingen lediglich Ergebniskosmetik. Albeck kontrollierte die Begegnung über die gesamte Distanz und feierte einen Heimerfolg.

TSV Sondelfingen – SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt 3:0

In Sondelfingen sahen die Zuschauer eine abgeklärte Vorstellung der Gastgeberinnen. Den Dosenöffner bildete ein verwandelter Foulelfmeter von Anastasia Raudtsepp in der 35. Minute, der für die nötige Sicherheit im Spiel des TSV sorgte. Die Spielgemeinschaft aus Renhardsweil versuchte im zweiten Durchgang mehr Druck aufzubauen, lief jedoch in die gut organisierten Angriffe der Gastgeberinnen. Louisa Teufel (56.) sorgte für die Vorentscheidung, bevor Sina Kimmerle (81.) in der Schlussphase alles klar machte. Ein souveräner 3:0-Sieg für Sondelfingen, das defensiv fast nichts zuließ und offensiv eiskalt agierte.

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