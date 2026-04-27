SpVgg Satteldorf dreht auf, Lustnau und Berneck nicht zu stoppen

SpVgg Satteldorf – FC Ellwangen 5:2

In Satteldorf wurde die Partie zur großen Bühne für Sonia Munz. Die Angreiferin erwischte einen Tag, an dem ihr fast alles gelang, und zerlegte die Ellwangener Defensive mit vier Treffern nahezu im Alleingang. Nachdem sie in der 25. Minute den Torreigen eröffnet hatte, gelang Anna Carola (36.) zwar der zwischenzeitliche Ausgleich, doch Munz stellte nur vier Minuten später die Weichen erneut auf Sieg. Zusammen mit Jana Ebert (48.) sorgte sie nach der Pause für klare Verhältnisse. Da konnte auch der zweite Treffer von Carola in der 66. Minute nichts mehr am deutlichen Heimerfolg der SpVgg ändern, die an diesem Nachmittag schlichtweg eine Nummer zu groß für die Gäste war.

TGV Dürrenzimmern – TSV Nellmersbach abgesagt

Die Begegnung wurde abgesagt.

FV 09 Nürtingen – FC Ellwangen 3:0

Der FV 09 Nürtingen legte los wie die Feuerwehr und sorgte bereits in der ersten Viertelstunde für eine Vorentscheidung. Die „Fröschle-Festspiele“ begannen in der 9. Minute mit dem Treffer von Teresa Fröschle, bevor Vivien Fröschle nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Ellwangen wirkte von diesem frühen Doppelschlag sichtlich beeindruckt und fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die kompakt stehenden Nürtingerinnen. Cecilia Mauthe setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie, in der die Gastgeberinnen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg aufkommen ließen.

SSG Ulm 99 – TSV Münchingen II 2:0

Die SSG Ulm 99 präsentierte sich als Frühaufsteher und schockte die Reserve aus Münchingen bereits in der 2. Minute durch das Führungstor von Carina Renz. Dieser frühe Nadelstich gab den Ulmerinnen die nötige Sicherheit, um das Spiel kontrolliert aufzuziehen. In der 26. Minute legte Julia Steinert nach und schraubte das Ergebnis auf 2:0 hoch. In der Folgezeit verwaltete Ulm den Vorsprung geschickt, während Münchingen zwar bemüht war, spielerische Akzente zu setzen, aber immer wieder am stabilen Abwehrriegel der Gastgeberinnen hängen blieb.

FV Bellenberg – SV Hoffeld 2:1

Vor 50 Zuschauern in Bellenberg entwickelte sich ein zähes Ringen um die Punkte. Stefanie Nießer brachte die Heimelf früh in Front (8.), doch Hoffeld bewies Kämpferherz und kam durch Sina Görnitz (55.) nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, doch Bellenberg bewies das glücklichere Händchen in der Schlussphase. Lisa Hügler markierte in der 74. Minute den entscheidenden Treffer. Hoffeld warf am Ende noch einmal alles nach vorne, konnte die knappe Niederlage gegen die leidenschaftlich verteidigenden Bellenbergerinnen jedoch nicht mehr verhindern.

TSV Wendlingen – SpVgg Satteldorf 3:1

Satteldorf schien zunächst den Schwung aus den vorangegangenen Partien mitgenommen zu haben, als Stefanie Schmidt die Gäste bereits in der 12. Minute in Führung brachte. Doch Wendlingen bewies eine bemerkenswerte Moral und drehte die Partie im zweiten Durchgang komplett. Hanna Schmidt glich in der 55. Minute aus, was sichtlich Schwung in das Spiel der Gastgeberinnen brachte. Ein verwandelter Foulelfmeter durch Mailin Merkwitza (80.) brachte Wendlingen erstmals in Front, bevor Lea Micko pünktlich in der 90. Minute den Deckel auf den Heimsieg machte und Satteldorf mit leeren Händen nach Hause schickte.

TSV Crailsheim – TSV Ottmarsheim 4:2

In Crailsheim bekamen die Zuschauer eine ereignisreiche Partie mit kuriosen Wendungen geboten. Julia Wolf sorgte bereits in der 3. Minute für die Führung, doch die Geschichte des Spiels schrieb Nele Schürle auf tragische Weise: Mit zwei Eigentoren (19., 49.) machte sie es den Crailsheimerinnen ungewollt leicht. Zwischenzeitlich zeigten die Kleinert-Schwestern ihre Klasse, als erst Alisa (27.) und dann Chiara (40.) einnetzten. Den endgültigen Schlusspunkt zum 4:2-Endstand setzte Pia Wolfmeyer in der 70. Minute. Crailsheim nutzte die Fehler der Gäste eiskalt aus und feierte einen am Ende souveränen Heimerfolg.