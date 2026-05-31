Spvgg Rommelshausen in Torlaune, TSV Leutenbach siegt 5:0

Der KTSV Hößlinswart setzte sich beim TSV Strümpfelbach deutlich durch. Julian Levermann brachte die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung. Timo Heubach gelang kurz vor der Pause der Ausgleich für die Gastgeber (40.). Nach dem Seitenwechsel entschied Hößlinswart die Partie innerhalb weniger Minuten. Julian Levermann traf erneut zum 2:1 (50.), Deniz Marlon Salmond erhöhte direkt im Anschluss auf 3:1 (51.) und Nikola Milenovic stellte in der 55. Minute auf 4:1. Für Strümpfelbach verschlechterte sich die Lage zusätzlich, als Timo Heubach in der 61. Minute die Rote Karte sah.

SV Hegnach – FC Jat Fellbach 4:2

Der SV Hegnach gewann eine abwechslungsreiche Partie gegen den FC Jat Fellbach mit 4:2. Aleksandar Maglov brachte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung. Mirsad Tahiri (14.) und Rrustem Selimaj (20.) drehten die Begegnung jedoch zugunsten der Gastgeber. Nach der Pause glich Milenko Savic per Foulelfmeter zum 2:2 aus (49.). Als Almir Mureskic in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte sah, musste Fellbach in Unterzahl weiterspielen. In der Schlussphase nutzte Hegnach den Vorteil: Firat Ünlük erzielte in der 86. Minute das 3:2, ehe Alex Fortino in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand herstellte (90.).

KSV Zrinski Waiblingen – TSV Haubersbronn 3:2

Der KSV Zrinski Waiblingen legte gegen den TSV Haubersbronn einen starken ersten Durchgang hin und gewann am Ende mit 3:2. Luis Medvidovic (35.), Dario Anusic (38.) und Vedran Hrastovic (40.) sorgten innerhalb von fünf Minuten für eine komfortable 3:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste zurück. Lenny Silcher verkürzte in der 63. Minute, ehe Efthimios Markakis nur zwei Minuten später das 2:3 erzielte (65.). Zu mehr reichte es für Haubersbronn jedoch nicht.

TSV Neustadt – Spvgg Rommelshausen 0:8

Die Spvgg Rommelshausen feierte beim TSV Neustadt einen Kantersieg. Lasse Schrag brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Nach der Pause brach die Defensive der Gastgeber auseinander. Simon Nokaj (46.), erneut Schrag (47.) sowie zwei weitere Treffer in der 48. und 49. Minute sorgten früh für klare Verhältnisse. Claudio Paterno (64.), Simon Nokaj mit seinem zweiten Tor des Tages (69.) und Moubaroukou Yakoubou per Foulelfmeter (74.) schraubten das Ergebnis auf 8:0.

TSV Schlechtbach – SF Höfen-Baach 1:2

Die SF Höfen-Baach drehten beim TSV Schlechtbach einen Rückstand und nahmen drei Punkte mit. Pascal Frenz brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Hasan Hasanov der Ausgleich (60.). In der Schlussphase sorgte Ismail Cangür mit seinem Treffer in der 84. Minute für den 2:1-Auswärtssieg.

TV Stetten – ASGI Schorndorf 5:1

Der TV Stetten gewann nach Rückstand deutlich gegen die ASGI Schorndorf. Maximilian Gillich brachte die Gäste per Foulelfmeter in der 30. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Patrick Braun die Partie mit zwei verwandelten Foulelfmetern (48., 60.). Alexander Schetter erhöhte mit einem Doppelpack auf 4:1 (68., 74.). Den Schlusspunkt setzte Luca Ciatto, der in der 80. Minute ebenfalls per Foulelfmeter zum 5:1-Endstand traf.

TSV Miedelsbach – TSG Buhlbronn 4:3

Trotz der offiziell angegebenen Zuschauerzahl von eins boten der TSV Miedelsbach und die TSG Buhlbronn ein spektakuläres Spiel. Kenan Berisha brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.). Direkt nach Wiederbeginn unterlief Lukas Schwald ein Eigentor zum Ausgleich (46.). Liam Nohe (53.) und Maurice Früh (67.) stellten anschließend auf 3:1 für Buhlbronn. Doch Miedelsbach startete eine beeindruckende Aufholjagd: Valentino Mazzei verkürzte nur eine Minute später (68.), Niklas Knödler erzielte in der 86. Minute den Ausgleich und Michael Köhmstedt sorgte mit seinem Treffer in der 88. Minute für den umjubelten 4:3-Sieg der Gastgeber.