SpVgg Röhrmoos hat alles in der eigenen Hand – Friedrich mit Viererpack bei Kollbachs Kantersieg

Robert Friedrich netzte gleich viermal. – Foto: Cem Steger / FuPa Oberbayern

Nun ist der Tag der Meisterentscheidung in der Münchner A-Klasse 1 fix: Die SpVgg Röhrmoos braucht in ihrem letzten Saisonspiel am 1. Juni beim TSV Allach II noch einen Punkt, um als Meister in die Kreisklasse aufzusteigen.

Der SC Vierkirchen hat schon alle Spiele absolviert und würde Meister werden, wenn Allach am 1. Juni ein Überraschungssieg gelingt. Derzeit sind Vierkirchen und Röhrmoos mit 43 Punkten gleichauf, Vierkirchen hat den Vorteil im direkten Vergleich. TSV Eintracht Karlsfeld III – SpVgg Röhrmoos 1:3

Bei einem Karlsfelder Sieg wäre Vierkirchen auf dem Sofa zum Meister geworden, und das war bis kurz vor Spielschluss möglich. In der 27. Minute brachte Benedikt Schestak die Gastgeber in Führung, die Michael Schmidt ausglich (45.). Dieses 1:1 hielt dann bis zu den späten Toren in der Nachspielzeit von Michael Schmidt (90.+2) und Maximilian Schütz (90.+4). „Karlsfeld hat gespielt wie eine Spitzenmannschaft“, stellte später der Röhrmooser Trainer Christian Keßler fest, „wir haben keinen Zugriff bekommen.“ Die komplett versammelte Vierkirchener Mannschaft stand dabei als „Fanclub“ am Spielfeldrand. Nach dem Seitenwechsel griffen bei Röhrmoos taktische Umstellungen. Am Ende sprach Keßler nach den späten Treffern von einem verdienten Sieg. Damit braucht seine Mannschaft jetzt nur noch einen Punkt zum direkten Aufstieg. Sollte man in knapp zwei Wochen in Allach verlieren, ginge es mit der Aufstiegsrelegation weiter.