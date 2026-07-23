SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen – ein Dorfklub will hoch hinaus

Dass das Potenzial vorhanden ist, zeigten die Blau-Grünen bereits in den ersten Wochen der Vorbereitung. Beim Volksbank-Cup zog die Mannschaft souverän ins Viertelfinale ein und setzte mit einem 2:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten FC Aldekerk ein erstes Ausrufezeichen. Dennoch mahnt Weinand zur Geduld. Das neue Team muss sich erst noch finden. Genau daran haperte es nach seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer. Damals hatte der einstige Landesligaspieler den Trainerposten erst kurzfristig übernommen, musste innerhalb weniger Wochen eine neue Mannschaft zusammenstellen und hatte anschließend auch noch enormes Verletzungspech zu verkraften.

„Vielleicht haben manche die Liga auch etwas unterschätzt. Entscheidend wird sein, wie die Jungs die Kreisliga A annehmen. Wenn die Einstellung stimmt, können sie zu herausragenden Spielern werden“, sagt Weinand. Auch deshalb entschieden sich die Verantwortlichen bewusst für einen deutlich breiteren Kader. Der Konkurrenzkampf sollte erhöht werden.

Dass die zahlreichen namhaften Verpflichtungen für Gesprächsstoff im Kreis sorgen, überrascht den Coach nicht. „Das Erste, was immer gefragt wird, ist: Wie viel Geld zahlt ihr denen? In unserem Fall ist das Bullshit“, stellt Weinand klar. Andere Vereine könnten finanziell deutlich mehr bieten. Ausschlaggebend seien vielmehr persönliche Beziehungen und die neue Lebenssituation vieler Spieler gewesen, die teilweise auch schon zusammen erfolgreich in Lintfort unterwegs waren.

Mit zahlreichen Neuzugängen verbindet den Coach eine gemeinsame Vergangenheit. Routinier Florian Ortstadt beispielsweise begleitet den 41-Jährigen schon seit über 20 Jahren. Dessen Frau spielte auch einst in Rheurdt. „Die Jungs sind mittlerweile über 30 Jahre alt. Sie können und wollen nicht mehr drei- bis fünfmal pro Woche trainieren.“ Die Kreisliga A biete genau den Rahmen, den viele inzwischen suchen. „Sie wollen sich weiter auf einem guten Niveau bewegen, aber familien- und freizeitfreundlich Fußball spielen. Ehrgeiz haben sie trotzdem noch.“

Mindestens genauso wichtig wie die fußballerische Klasse war für Weinand aber auch die menschliche Komponente seiner Wunschspieler. „Für mich war bei Auswahl ganz wichtig, dass die Charaktere passen.“ Genau dieses Vertrauen habe letztlich einen regelrechten Schneeballeffekt ausgelöst. Immer mehr, auch jüngere Spieler hätten sich von sich aus gemeldet und Interesse an einem Wechsel bekundet. „Darauf habe ich auch gesetzt. Ich bin lange genug dabei“, gibt Weinand zu.

Auch der Coach selbst fühlt sich dem Verein inzwischen eng verbunden. Bereits bis 2019 war er am St.-Nikolausweg aktiv, nach seinem Trainer-Aus beim VfL Repelen kehrte er 2023 zunächst als Spieler zurück. Eigentlich wollte der Projektleiter aus Neukirchen-Vluyn nach einem Knorpelschaden im Knie eine Pause einlegen. Doch die Verantwortlichen überzeugten den Familienvater, Verantwortung zu übernehmen. „Wenn ich einmal Feuer und Flamme bin, dann bin ich das auch.“