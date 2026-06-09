SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Angriff mit Dorfklub-DNA

Trainer Andreas Weinand. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen rüstet für die kommende Saison in der Kreisliga A Moers deutlich auf. Nach mehreren spannenden Transfers, darunter der überraschende Wechsel von Florian Ortstadt, spricht Trainer Andreas Weinand über die Ziele des Projekts, die besondere Chemie im Kader und die Gründe, warum die Zugänge aus seiner Sicht nicht wegen finanzieller Anreize kommen.

Ihr habt viele spannende Wechsel bekanntgegeben, teils mit Spielern, die die Qualität im Kader deutlich anheben werden. Wie lautet das Ziel eures Projekts? Weinand: "Natürlich wäre es unglaubwürdig, bei diesen Zugängen nicht zu sagen, dass wir den Anspruch haben, im oberen Bereich mitzuspielen. Ein Platz unter den Top fünf sollte grundsätzlich unser Ziel sein.

Der Coach bleibt trotz der neuen Qualität bodenständig, formuliert aber einen klaren Anspruch: Rheurdt-Schaephuysen will attraktiven Fußball spielen und im oberen Bereich mitmischen. Zudem erklärt Weinand, warum der Umbruch mehr ist als nur neue Namen - und weshalb auch das Umfeld, der Vorstand und Teammanager Peter Burian wichtige Bausteine für die Entwicklung des Dorfklubs sind.

Sind die Transferaktivitäten schon beendet? Weinand: "Nicht unbedingt. Der Kader steht schon sehr ordentlich da, aber grundsätzlich kann sich noch etwas tun. Wir schauen natürlich weiter, ob sich etwas ergibt, das sportlich und menschlich zu uns passt. Wichtig ist dabei aber immer, dass es nicht nur um Namen geht, sondern um Spieler, die wirklich Lust auf unseren Weg haben.

Trotzdem geht es uns nicht darum, jetzt große Parolen rauszuhauen. Wir wollen in erster Linie guten, attraktiven Fußball spielen, als Mannschaft eine gute Zeit miteinander haben und dabei möglichst erfolgreich sein. Am Ende des Tages müssen wir die Qualität, die auf dem Papier ohne Frage da ist, auch auf den Platz bekommen. Die PS müssen also erst einmal auf die Straße - beziehungsweise auf den Platz."

Ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Transfer ist dabei übrigens nicht auf dem Spielfeld, sondern daneben gelungen: Mit Peter Burian kommt der bisherige Teammanager des VfL Repelen zu uns. Peter wird sich als gute Seele rund um viele Belange der Mannschaft kümmern. Ich bin sehr froh und auch ein Stück weit stolz, nach meiner Zeit in Repelen nun wieder mit ihm zusammenwirken zu können. Solche Menschen sind für eine Mannschaft und ein funktionierendes Umfeld mindestens genauso wichtig wie gute Spieler auf dem Platz."

Wie ist es euch gelungen, die Spieler zu überzeugen?

Weinand: "Ich glaube, der wichtigste Punkt ist die passende Chemie. Viele der Jungs kenne ich seit vielen Jahren, teilweise aus früheren Mannschaften, aus dem Fußballkreis oder auch privat. Da ist über die Jahre einfach ein gutes Verhältnis entstanden.

Was mir dabei wichtig ist: Auch wenn das von außen vielleicht manche glauben, sind diese Wechsel definitiv nicht aus finanziellen Gründen zustande gekommen. Wir sind und bleiben ein Dorfklub. Andere Vereine hätten da sicherlich ganz andere Möglichkeiten gehabt. Die Jungs kommen nicht wegen Geld zu uns, sondern weil sie Bock auf Fußball, auf gemeinsame Freunde, auf ein tolles Umfeld und auf dieses Projekt haben.

Viele wollten einfach noch einmal miteinander auf dem Platz stehen, noch einmal zusammen zocken, gemeinsam etwas entwickeln und eine gute Zeit haben. Genau das macht es für mich auch so besonders. Es geht nicht darum, Spieler irgendwie einzukaufen, sondern Menschen zusammenzubringen, die sich kennen, schätzen und sportlich noch etwas vorhaben.

Dazu kommt, dass bei unserer Spielvereinigung in den vergangenen Jahren aus einigen enthusiastischen Fußball-Liebhabern ein echter Stammtisch entstanden ist, der unseren gesamten Verein unterstützt und einiges ermöglicht. Das ist nicht selbstverständlich, und dafür möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich Danke sagen. Solche Unterstützung im Hintergrund ist für einen Dorfverein unglaublich wertvoll."

Es wird ja gewiss ein Umbruch. Für dich als Trainer: Welche zwei, drei Punkte sind bei einem solchen Umbruch essentiell?

Weinand: "Es ist tatsächlich schon der zweite notwendige Umbruch in Folge. Deshalb wird es entscheidend sein, sehr schnell klare Abläufe, Rollen und Strukturen zu schaffen. Neue Qualität allein reicht nicht - eine Mannschaft muss funktionieren.

Für mich sind bei so einem Umbruch drei Dinge zentral: Erstens klare gemeinsame Ziele. Jeder muss wissen, worum es geht und welchen Beitrag er leisten soll. Zweitens ein echter Team-Spirit. Gerade wenn viele neue Spieler dazukommen, muss aus einzelnen guten Fußballern schnell eine Einheit werden. Und drittens die Bereitschaft, füreinander einzustehen. Erfolg entsteht nicht nur über Technik und Qualität, sondern auch darüber, wie man miteinander umgeht, wie man Rückschläge verarbeitet und wie bereit jeder ist, für den anderen mitzulaufen.

Wenn wir das hinbekommen, können wir eine sehr interessante Mannschaft werden."

Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest?

Weinand: "Ja, mir ist wichtig zu betonen, dass dieser Umbruch nicht nur aus den Neuzugängen besteht. Wir haben auch Spieler im Verein, die in der vergangenen Saison viel getragen haben und die weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Entscheidend wird sein, dass Bestand und Neuzugänge zusammenwachsen.

Außerdem muss man sagen, dass diese Entwicklung nicht allein aus der Mannschaft heraus entsteht. Der Vorstand der SpVgg begleitet und unterstützt die Entwicklung der gesamten Seniorenabteilung sehr engagiert. Unter der Führung von Jürgen Wienes und mit der beratenden Unterstützung von Jörg Schmitka wird hier im Hintergrund viel bewegt und vorangetrieben. Das ist für uns als Mannschaft enorm wichtig, weil sportliche Entwicklung immer auch ein stabiles und verlässliches Umfeld braucht.

Ich freue mich einfach, dass bei uns gerade wieder viel positive Energie entsteht. Die Jungs haben Lust, der Verein hat Lust, und ich glaube, dass die Zuschauer eine Mannschaft sehen werden, die Fußball spielen will. Wir bleiben dabei aber bodenständig. Am Ende zählt nicht, was vorher erzählt wird, sondern was wir Woche für Woche auf dem Platz zeigen."

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: