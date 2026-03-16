 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SpVgg Renningen siegt 7:0, wildes 4:4 in Flacht, Horrheimer Aufholjagd

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Zafer Hosman

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Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Kreisliga A1:

GSV Pleidelsheim II – TSV Asperg 2:2

In Pleidelsheim sahen die Zuschauer eine Begegnung, die von einem rasanten Start der Hausherren geprägt war. Innerhalb von nur zwei Minuten schien die Landesliga-Reserve die Weichen auf Sieg zu stellen, nachdem Lukas Klein (16.) und Marcel Ott (18.) erfolgreich waren. Doch der TSV Asperg bewies eine bemerkenswerte Moral und ließ sich nicht abschütteln. Praktisch im Gegenzug markierte Yulian Binder (22.) den wichtigen Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang blieb die Partie intensiv, bis erneut Yulian Binder (68.) zur Stelle war und den Ausgleich erzielte. Am Ende teilten sich beide Mannschaften nach einer engagierten Leistung die Punkte.

SKV Eglosheim – SV Salamander Kornwestheim II 2:1

Dieses Duell in Eglosheim blieb bis in die letzten Augenblicke hochspannend. Zunächst verbuchte Murat Dincer (18.) die Führung für die Heimelf, die jedoch nicht lange Bestand hatte. Die Kornwestheimer Reserve zeigte sich unbeeindruckt und kam durch Christian Schwalb (25.) zügig zum Ausgleich. Lange Zeit deutete alles auf ein Unentschieden hin, da beide Defensivreihen sehr konzentriert agierten. In der vorletzten Minute der regulären Spielzeit kannte der Jubel in Eglosheim jedoch keine Grenzen mehr: Lirim Shabani (89.) markierte den späten Siegtreffer und sicherte seiner Mannschaft damit drei hart erkämpfte Punkte.

Türk. SC Kornwestheim – FV Dersim Sport Ludwigsburg 5:2

In Kornwestheim entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der die Gäste durch Tarik Ibrahimbegovic (14.) den ersten Akzent setzten. Der Türk. SC zeigte jedoch eine entschlossene Reaktion und drehte die Partie noch vor der Pause durch Shahin Shahin (31.) und Carmine Pescione (33.). Nach dem Seitenwechsel avancierte Carmine Pescione (55., 70.) endgültig zum Mann des Tages, indem er zwei weitere Treffer nachlegte. Giuliano Aziz Bulut (74.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, bevor Admir Osmanovic (90.+2) in der Nachspielzeit lediglich noch Ergebniskosmetik für Dersim Sport betreiben konnte.

VfB Tamm – TSV Grünbühl 0:1

In einer taktisch geprägten und sehr engen Auseinandersetzung war Geduld der entscheidende Faktor. Sowohl der VfB Tamm als auch der TSV Grünbühl legten großen Wert auf eine stabile Grundordnung. Der entscheidende Moment der Partie ereignete sich nach etwas mehr als einer halben Stunde, als Ibish Sejdijaj (33.) den Ball im Netz unterbrachte. In der Folge investierte Tamm viel Energie in die Offensivbemühungen, fand jedoch keine Lücke gegen die leidenschaftlich verteidigenden Gäste. So blieb es am Ende bei dem knappen Auswärtserfolg für Grünbühl.

VfB Neckarrems 1913 – FSV Oßweil 1:1

Lange Zeit war diese Begegnung in Neckarrems von einer hohen Intensität in den Zweikämpfen geprägt, ohne dass Tore fielen. Erst in der Schlussviertelstunde nahm das Spiel an Dramatik zu. Der FSV Oßweil verbuchte durch Noah Schlör (75.) die Führung und schien auf dem Weg zum Auswärtssieg zu sein. Der VfB Neckarrems bewies jedoch einen langen Atem und suchte beharrlich den Weg nach vorne. Diese Ausdauer wurde belohnt, als Florian Scholz (82.) nur wenige Minuten später erfolgreich war. Am Ende blieb es bei einer leistungsgerechten Punkteteilung.

GSV Höpfigheim – TSV Affalterbach 2:4

Die Zuschauer in Höpfigheim sahen ein unterhaltsames Spiel mit vielen Wendungen. Affalterbach ging durch Jannik Walter (12.) in Front, doch praktisch im Gegenzug glich Kevin Schwerthalter (13.) per Foulelfmeter aus. Ein unglückliches Eigentor von Ilir Ternava (35.) brachte die Gäste erneut in Führung, die Giuseppe Lovaglio (45.+3) kurz vor dem Pausenpfiff ausbaute. Unmittelbar nach Wiederanpfiff stellte Dominik Janzer (47.) die Weichen endgültig auf Sieg. Höpfigheim steckte nicht auf und kam durch Christian Kreutter (84.) noch zum Anschluss, konnte die konzentrierte Defensive der Gäste aber nicht mehr entscheidend überwinden.

SGV Murr – GSV Erdmannhausen 4:2

In Murr entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Christian Krauss (8.) eröffnete den Reigen, doch Moritz Rath (14.) glich für die Gäste aus. Die erneute Führung durch Robin Siedler (19.) wurde kurz nach der Pause von Luis Stiegler (47.) egalisiert. In der Folge bewies der SGV Murr jedoch die größere Durchschlagskraft. David Höhn (50.) stellte die Führung zum dritten Mal her, und dieses Mal ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. Felix Sossalla (77.) markierte in der Schlussphase den Endstand und sicherte seiner Mannschaft den verdienten Heimerfolg in einem leidenschaftlich geführten Nachbarschaftsduell.

TSV 1899 Benningen – SG Hochberg/Hochdorf 2:1

Der TSV Benningen präsentierte sich vor heimischer Kulisse sehr abgeklärt. In der ersten Halbzeit kontrollierten die Hausherren weitgehend das Geschehen und belohnten sich durch die Treffer von Robin Fleischmann (26.) und Julian Hofacker (45.). Mit diesem Vorsprung im Rücken agierte Benningen auch im zweiten Durchgang stabil. Die SG Hochberg/Hochdorf gab sich jedoch nie auf und investierte in der Schlussphase noch einmal alles. Der Anschlusstreffer durch Philipp Kessler (84.) sorgte für eine spannende Endphase, doch der TSV brachte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

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Kreisliga A2:

Spvgg Warmbronn – Spvgg Weil der Stadt 1:3

In Warmbronn entwickelte sich eine Partie, die vor allem im zweiten Spielabschnitt an Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit verbuchten die Gäste den ersten Erfolg, als Osman Kocaoglu (53.) erfolgreich war. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Philipp Schüle (60.) markierte nur wenige Minuten später den Ausgleich. In der Schlussphase zeigte sich die Spvgg Weil der Stadt jedoch zielstrebiger. Mousa El Arkoubi (72.) stellte die Weichen erneut auf Sieg, bevor ein Eigentor von Philipp Schüle (76.) den Endstand markierte und den Auswärtserfolg der Gäste besiegelte.

SpVgg Renningen – TV Möglingen 7:0

Die SpVgg Renningen lieferte vor heimischer Kulisse eine äußerst dominante Vorstellung ab. Bereits früh in der Begegnung sorgte Cedric Wurmbrand (7.) für die Führung, die Alim Kerim Göler (22., 41.) noch vor der Pause mit zwei weiteren Treffern deutlich ausbaute. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Renningen torhungrig und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Riccardo Ronny Bischoff (47.), erneut Cedric Wurmbrand (68.), Quentin Klett (70.) und schließlich Philipp Sachs (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für den TV Möglingen gab es an diesem Tag gegen die offensive Wucht der Hausherren kein Durchkommen.

SKV Rutesheim (U23) II – SV Gebersheim 2:3

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Rutesheim. Die Landesliga-Reserve ging zunächst durch Angelo de Pilla (35.) in Führung und nahm diesen Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang drehte Gebersheim jedoch die Partie innerhalb weniger Minuten durch Treffer von Kevin Sholabomi (68.) und Manuel Bayer (75.). Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: Zunächst gelang Aykan Seymen (87.) der späte Ausgleich für Rutesheim, doch tief in der Nachspielzeit hatte Gebersheim das letzte Wort. Murat Tekeli (90.+6) markierte den Siegtreffer für die Gäste und sicherte damit drei hart erkämpfte Punkte.

Drita Kosova Kornwestheim – KSV Renningen 5:0

In Kornwestheim sahen die Fans eine Begegnung, die nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang eine deutliche Wendung nahm. Drita Kosova erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und kam durch einen Doppelschlag von Shaban Ismaili (57., 60.) zur Führung. In der verbleibenden Spielzeit avancierte Elvis Gashi (65., 80., 88.) zum überragenden Akteur auf dem Platz. Mit drei Treffern in Folge sorgte er für klare Verhältnisse und besiegelte den souveränen Heimerfolg gegen den KSV Renningen, der offensiv über die gesamte Distanz blass blieb.

TSV Flacht – TSV Höfingen 4:4

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Flacht zu sehen, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Christopher Welsch (11.) eröffnete den Reigen, doch Sebastian Schleweck (18.) glich für Höfingen aus. Erneut ging Flacht durch Maik Bauer (29.) in Front, doch Höfingen drehte die Partie noch vor der Pause durch Valentin Lukas Rademann (45.+5) und Julian Döhring (45.+7). Nach dem Seitenwechsel glich erneut Maik Bauer (59.) aus, bevor ein Eigentor von Sven Gümperlein (74.) die Gäste wieder in Führung brachte. Den Schlusspunkt unter diese turbulente Begegnung setzte in der Nachspielzeit zum dritten Mal Maik Bauer (90.+4), der seiner Mannschaft mit dem Ausgleichstreffer einen Punkt rettete.

TSF Ditzingen – TSV Heimerdingen 1910 II 4:1

An der Leine in Ditzingen erwischte die Heimelf einen Start nach Maß durch den Treffer von David Schmitt (2.). Heimerdingen zeigte sich unbeeindruckt und kam durch Luka Banas (21.) zum Ausgleich. In der Folge übernahm jedoch Ditzingen wieder das Kommando und stellte die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Ahmet Pehlivan (33., 44.) sorgte mit zwei Treffern für eine beruhigende Führung. Im zweiten Durchgang kontrollierten die TSF das Spielgeschehen und ließen defensiv wenig zu. In der Nachspielzeit markierte Lorenzo Costanza (90.+2) den Endstand und machte den verdienten Heimsieg perfekt.

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Kreisliga A3:

Spvgg Bissingen – TSV Kleinglattbach 4:1

In Bissingen sahen die Zuschauer eine entschlossene Vorstellung der Hausherren. Jason Kelsch (13.) markierte die frühe Führung, doch der TSV Kleinglattbach antwortete prompt durch Kevin Rückert (18.). Die Spielvereinigung blieb jedoch spielbestimmend und stellte noch vor der Pause durch Eros Ciatto (41.) die Weichen erneut auf Sieg. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Maximilian Singer (49.) den Spielstand, bevor erneut Eros Ciatto (76.) mit seinem zweiten Treffer des Tages für den Endstand sorgte. Bissingen verteidigte den Vorsprung in der Schlussphase souverän.

TSV Enzweihingen – FV Kirchheim 4:3

In einer torreichen Begegnung in Enzweihingen verbuchte die Heimelf den ersten Erfolg durch Yannick Rähmer (15.). Kirchheim glich fast postwendend durch Kai Müller (17.) aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Enzweihingen jedoch die Kontrolle: Yannick Rähmer (48.), Jannik Aldinger (60.) und Ahmet Köle (75.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe. In einer spannenden Schlussphase kam der FV Kirchheim durch einen weiteren Treffer von Kai Müller (88.) und das Tor von Lionel Bitam (90.+5) noch einmal heran, doch am Ende rettete Enzweihingen den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Ensingen – TSV Großglattbach 4:1

Vor 90 Zuschauern in Ensingen fielen die Vorentscheidungen bereits im ersten Durchgang. Ein Eigentor von Patrick Beisser (13.) brachte die Hausherren in Front, woraufhin Kevin Steinl (20.), Jens Fischer (34.) und Robin Carta (37.) die Führung zügig ausbauten. Im zweiten Spielabschnitt gelang Jonathan Gayer (54.) lediglich noch der Anschlusstreffer für die Gäste. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, als Florian Kuhnle (78.) nach einer Tätlichkeit mit der Roten Karte vorzeitig vom Feld gestellt wurde.

SV Illingen 1906 – SV Horrheim 3:3

Ein sehr abwechslungsreiches Spiel erlebten die Fans in Illingen. Die Heimelf erarbeitete sich durch Andreas Köppel (16.) und Tolga Camlice (21.) zunächst einen Zwei-Tore-Vorsprung. Horrheim zeigte jedoch eine bemerkenswerte Moral und drehte die Partie komplett: Jonas Brosi (28.), Pascal Kohler (45.) und Joshua Krone (74.) brachten die Gäste in Führung. Illingen gab sich jedoch nicht geschlagen und suchte weiter den Weg nach vorne. Dieser Einsatz wurde belohnt, als erneut Andreas Köppel (80.) den Treffer zum 3:3-Endstand markierte.

FC Mezopotamya Bietigheim – SGM Riexingen 1:1

In Bietigheim neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken der Partie. Die SGM Riexingen erwischte den besseren Start und ging bereits früh durch Silas Engel (6.) in Führung. Mezopotamya investierte in der Folge viel Energie in die Offensivbemühungen, fand aber lange keine Lücke in der stabilen Gäste-Defensive. Erst in der Schlussviertelstunde gelang Inan Yilmaz (75.) der verdiente Ausgleichstreffer. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der leistungsgerechten Punkteteilung.

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – SG Hohenhaslach/Freudental 2:1

Die SGM Nussdorf/Roßwag startete erfolgreich durch den Treffer von David Grözinger (6.). Ein Rückschlag ereignete sich in der 40. Minute, als Nikola Ristomanov (40.) mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl blieb die Heimelf gefährlich und erhöhte im zweiten Durchgang durch Denis Kerkez (56.). Die SG Hohenhaslach/Freudental drängte in der Schlussphase auf den Anschluss, der durch einen von Luca–Niklas Schneider (81.) verwandelten Foulelfmeter auch gelang. In den letzten Minuten verteidigte die SGM den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich.

TSV Bönnigheim – SV Hellas Bietigheim 1:1

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein enges Spiel, das erst in der zweiten Halbzeit an Dramatik gewann. Die Gäste vom SV Hellas Bietigheim gingen nach etwas mehr als einer Stunde durch Arsim Susuri (63.) in Führung und schienen den Auswärtssieg bereits vor Augen zu haben. Bönnigheim warf in der Schlussphase jedoch noch einmal alles nach vorne und suchte beharrlich den Ausgleich. Tief in der Nachspielzeit belohnte Yannick Gross (90.+3) die Bemühungen der Hausherren mit dem späten Treffer zum 1:1-Endstand.

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