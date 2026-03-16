SpVgg Renningen siegt 7:0, wildes 4:4 in Flacht, Horrheimer Aufholjagd

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Warmbronn entwickelte sich eine Partie, die vor allem im zweiten Spielabschnitt an Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit verbuchten die Gäste den ersten Erfolg, als Osman Kocaoglu (53.) erfolgreich war. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Philipp Schüle (60.) markierte nur wenige Minuten später den Ausgleich. In der Schlussphase zeigte sich die Spvgg Weil der Stadt jedoch zielstrebiger. Mousa El Arkoubi (72.) stellte die Weichen erneut auf Sieg, bevor ein Eigentor von Philipp Schüle (76.) den Endstand markierte und den Auswärtserfolg der Gäste besiegelte.
Die SpVgg Renningen lieferte vor heimischer Kulisse eine äußerst dominante Vorstellung ab. Bereits früh in der Begegnung sorgte Cedric Wurmbrand (7.) für die Führung, die Alim Kerim Göler (22., 41.) noch vor der Pause mit zwei weiteren Treffern deutlich ausbaute. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Renningen torhungrig und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Riccardo Ronny Bischoff (47.), erneut Cedric Wurmbrand (68.), Quentin Klett (70.) und schließlich Philipp Sachs (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für den TV Möglingen gab es an diesem Tag gegen die offensive Wucht der Hausherren kein Durchkommen.
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Rutesheim. Die Landesliga-Reserve ging zunächst durch Angelo de Pilla (35.) in Führung und nahm diesen Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang drehte Gebersheim jedoch die Partie innerhalb weniger Minuten durch Treffer von Kevin Sholabomi (68.) und Manuel Bayer (75.). Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: Zunächst gelang Aykan Seymen (87.) der späte Ausgleich für Rutesheim, doch tief in der Nachspielzeit hatte Gebersheim das letzte Wort. Murat Tekeli (90.+6) markierte den Siegtreffer für die Gäste und sicherte damit drei hart erkämpfte Punkte.
In Kornwestheim sahen die Fans eine Begegnung, die nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang eine deutliche Wendung nahm. Drita Kosova erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und kam durch einen Doppelschlag von Shaban Ismaili (57., 60.) zur Führung. In der verbleibenden Spielzeit avancierte Elvis Gashi (65., 80., 88.) zum überragenden Akteur auf dem Platz. Mit drei Treffern in Folge sorgte er für klare Verhältnisse und besiegelte den souveränen Heimerfolg gegen den KSV Renningen, der offensiv über die gesamte Distanz blass blieb.
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Flacht zu sehen, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Christopher Welsch (11.) eröffnete den Reigen, doch Sebastian Schleweck (18.) glich für Höfingen aus. Erneut ging Flacht durch Maik Bauer (29.) in Front, doch Höfingen drehte die Partie noch vor der Pause durch Valentin Lukas Rademann (45.+5) und Julian Döhring (45.+7). Nach dem Seitenwechsel glich erneut Maik Bauer (59.) aus, bevor ein Eigentor von Sven Gümperlein (74.) die Gäste wieder in Führung brachte. Den Schlusspunkt unter diese turbulente Begegnung setzte in der Nachspielzeit zum dritten Mal Maik Bauer (90.+4), der seiner Mannschaft mit dem Ausgleichstreffer einen Punkt rettete.
An der Leine in Ditzingen erwischte die Heimelf einen Start nach Maß durch den Treffer von David Schmitt (2.). Heimerdingen zeigte sich unbeeindruckt und kam durch Luka Banas (21.) zum Ausgleich. In der Folge übernahm jedoch Ditzingen wieder das Kommando und stellte die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Ahmet Pehlivan (33., 44.) sorgte mit zwei Treffern für eine beruhigende Führung. Im zweiten Durchgang kontrollierten die TSF das Spielgeschehen und ließen defensiv wenig zu. In der Nachspielzeit markierte Lorenzo Costanza (90.+2) den Endstand und machte den verdienten Heimsieg perfekt.
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In Bissingen sahen die Zuschauer eine entschlossene Vorstellung der Hausherren. Jason Kelsch (13.) markierte die frühe Führung, doch der TSV Kleinglattbach antwortete prompt durch Kevin Rückert (18.). Die Spielvereinigung blieb jedoch spielbestimmend und stellte noch vor der Pause durch Eros Ciatto (41.) die Weichen erneut auf Sieg. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Maximilian Singer (49.) den Spielstand, bevor erneut Eros Ciatto (76.) mit seinem zweiten Treffer des Tages für den Endstand sorgte. Bissingen verteidigte den Vorsprung in der Schlussphase souverän.
In einer torreichen Begegnung in Enzweihingen verbuchte die Heimelf den ersten Erfolg durch Yannick Rähmer (15.). Kirchheim glich fast postwendend durch Kai Müller (17.) aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Enzweihingen jedoch die Kontrolle: Yannick Rähmer (48.), Jannik Aldinger (60.) und Ahmet Köle (75.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe. In einer spannenden Schlussphase kam der FV Kirchheim durch einen weiteren Treffer von Kai Müller (88.) und das Tor von Lionel Bitam (90.+5) noch einmal heran, doch am Ende rettete Enzweihingen den knappen Vorsprung über die Zeit.
Vor 90 Zuschauern in Ensingen fielen die Vorentscheidungen bereits im ersten Durchgang. Ein Eigentor von Patrick Beisser (13.) brachte die Hausherren in Front, woraufhin Kevin Steinl (20.), Jens Fischer (34.) und Robin Carta (37.) die Führung zügig ausbauten. Im zweiten Spielabschnitt gelang Jonathan Gayer (54.) lediglich noch der Anschlusstreffer für die Gäste. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, als Florian Kuhnle (78.) nach einer Tätlichkeit mit der Roten Karte vorzeitig vom Feld gestellt wurde.
Ein sehr abwechslungsreiches Spiel erlebten die Fans in Illingen. Die Heimelf erarbeitete sich durch Andreas Köppel (16.) und Tolga Camlice (21.) zunächst einen Zwei-Tore-Vorsprung. Horrheim zeigte jedoch eine bemerkenswerte Moral und drehte die Partie komplett: Jonas Brosi (28.), Pascal Kohler (45.) und Joshua Krone (74.) brachten die Gäste in Führung. Illingen gab sich jedoch nicht geschlagen und suchte weiter den Weg nach vorne. Dieser Einsatz wurde belohnt, als erneut Andreas Köppel (80.) den Treffer zum 3:3-Endstand markierte.
In Bietigheim neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken der Partie. Die SGM Riexingen erwischte den besseren Start und ging bereits früh durch Silas Engel (6.) in Führung. Mezopotamya investierte in der Folge viel Energie in die Offensivbemühungen, fand aber lange keine Lücke in der stabilen Gäste-Defensive. Erst in der Schlussviertelstunde gelang Inan Yilmaz (75.) der verdiente Ausgleichstreffer. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der leistungsgerechten Punkteteilung.
Die SGM Nussdorf/Roßwag startete erfolgreich durch den Treffer von David Grözinger (6.). Ein Rückschlag ereignete sich in der 40. Minute, als Nikola Ristomanov (40.) mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl blieb die Heimelf gefährlich und erhöhte im zweiten Durchgang durch Denis Kerkez (56.). Die SG Hohenhaslach/Freudental drängte in der Schlussphase auf den Anschluss, der durch einen von Luca–Niklas Schneider (81.) verwandelten Foulelfmeter auch gelang. In den letzten Minuten verteidigte die SGM den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich.
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein enges Spiel, das erst in der zweiten Halbzeit an Dramatik gewann. Die Gäste vom SV Hellas Bietigheim gingen nach etwas mehr als einer Stunde durch Arsim Susuri (63.) in Führung und schienen den Auswärtssieg bereits vor Augen zu haben. Bönnigheim warf in der Schlussphase jedoch noch einmal alles nach vorne und suchte beharrlich den Ausgleich. Tief in der Nachspielzeit belohnte Yannick Gross (90.+3) die Bemühungen der Hausherren mit dem späten Treffer zum 1:1-Endstand.
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