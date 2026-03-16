SpVgg Renningen siegt 7:0, wildes 4:4 in Flacht, Horrheimer Aufholjagd

Kreisliga A2:

Spvgg Warmbronn – Spvgg Weil der Stadt 1:3

In Warmbronn entwickelte sich eine Partie, die vor allem im zweiten Spielabschnitt an Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit verbuchten die Gäste den ersten Erfolg, als Osman Kocaoglu (53.) erfolgreich war. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Philipp Schüle (60.) markierte nur wenige Minuten später den Ausgleich. In der Schlussphase zeigte sich die Spvgg Weil der Stadt jedoch zielstrebiger. Mousa El Arkoubi (72.) stellte die Weichen erneut auf Sieg, bevor ein Eigentor von Philipp Schüle (76.) den Endstand markierte und den Auswärtserfolg der Gäste besiegelte.

SpVgg Renningen – TV Möglingen 7:0

Die SpVgg Renningen lieferte vor heimischer Kulisse eine äußerst dominante Vorstellung ab. Bereits früh in der Begegnung sorgte Cedric Wurmbrand (7.) für die Führung, die Alim Kerim Göler (22., 41.) noch vor der Pause mit zwei weiteren Treffern deutlich ausbaute. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Renningen torhungrig und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Riccardo Ronny Bischoff (47.), erneut Cedric Wurmbrand (68.), Quentin Klett (70.) und schließlich Philipp Sachs (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für den TV Möglingen gab es an diesem Tag gegen die offensive Wucht der Hausherren kein Durchkommen.

SKV Rutesheim (U23) II – SV Gebersheim 2:3

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Rutesheim. Die Landesliga-Reserve ging zunächst durch Angelo de Pilla (35.) in Führung und nahm diesen Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang drehte Gebersheim jedoch die Partie innerhalb weniger Minuten durch Treffer von Kevin Sholabomi (68.) und Manuel Bayer (75.). Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: Zunächst gelang Aykan Seymen (87.) der späte Ausgleich für Rutesheim, doch tief in der Nachspielzeit hatte Gebersheim das letzte Wort. Murat Tekeli (90.+6) markierte den Siegtreffer für die Gäste und sicherte damit drei hart erkämpfte Punkte.

Drita Kosova Kornwestheim – KSV Renningen 5:0

In Kornwestheim sahen die Fans eine Begegnung, die nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang eine deutliche Wendung nahm. Drita Kosova erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und kam durch einen Doppelschlag von Shaban Ismaili (57., 60.) zur Führung. In der verbleibenden Spielzeit avancierte Elvis Gashi (65., 80., 88.) zum überragenden Akteur auf dem Platz. Mit drei Treffern in Folge sorgte er für klare Verhältnisse und besiegelte den souveränen Heimerfolg gegen den KSV Renningen, der offensiv über die gesamte Distanz blass blieb.

TSV Flacht – TSV Höfingen 4:4

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Flacht zu sehen, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Christopher Welsch (11.) eröffnete den Reigen, doch Sebastian Schleweck (18.) glich für Höfingen aus. Erneut ging Flacht durch Maik Bauer (29.) in Front, doch Höfingen drehte die Partie noch vor der Pause durch Valentin Lukas Rademann (45.+5) und Julian Döhring (45.+7). Nach dem Seitenwechsel glich erneut Maik Bauer (59.) aus, bevor ein Eigentor von Sven Gümperlein (74.) die Gäste wieder in Führung brachte. Den Schlusspunkt unter diese turbulente Begegnung setzte in der Nachspielzeit zum dritten Mal Maik Bauer (90.+4), der seiner Mannschaft mit dem Ausgleichstreffer einen Punkt rettete.

TSF Ditzingen – TSV Heimerdingen 1910 II 4:1

An der Leine in Ditzingen erwischte die Heimelf einen Start nach Maß durch den Treffer von David Schmitt (2.). Heimerdingen zeigte sich unbeeindruckt und kam durch Luka Banas (21.) zum Ausgleich. In der Folge übernahm jedoch Ditzingen wieder das Kommando und stellte die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Ahmet Pehlivan (33., 44.) sorgte mit zwei Treffern für eine beruhigende Führung. Im zweiten Durchgang kontrollierten die TSF das Spielgeschehen und ließen defensiv wenig zu. In der Nachspielzeit markierte Lorenzo Costanza (90.+2) den Endstand und machte den verdienten Heimsieg perfekt.

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