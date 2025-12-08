SpVgg Renningen gewinnt Derby, Drita Kosova mit 9:1, Bönnigheim top

GSV Erdmannhausen – SG Hochberg/Hochdorf 2:3

Die Gäste erwischten einen perfekten Start: Louis Wiesheu traf bereits in der 5. Minute und legte in der 31. Minute sogar zum 0:2 nach – eine frühe Demonstration seiner Offensivqualitäten. Erdmannhausen fand erst kurz vor der Pause ins Spiel zurück und verkürzte durch Kevin Redieß (42.) auf 1:2. Doch Hochberg/Hochdorf schlug direkt nach Wiederbeginn erneut zu: Felix Klingler stellte in der 48. Minute den alten Abstand wieder her. Erdmannhausen kämpfte bis zum Schluss und wurde in der Nachspielzeit durch Luis Stiegler (90.+3) belohnt, doch für mehr reichte es nicht.

SV Salamander Kornwestheim II – TSV Affalterbach 1:5

Kornwestheim legte furios los und ging bereits in der 7. Minute durch Sinan Guth in Führung. Doch Affalterbach blieb völlig unbeeindruckt und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten: Dominik Janzer glich in der 15. Minute aus, Jannik Walter traf in der 25. Minute zur Führung und legte in der 40. Minute seinen zweiten Treffer nach. Ein Eigentor von Davide Collura (60.) sowie ein weiterer Treffer von Janzer (70.) besiegelten den deutlichen 5:1-Auswärtssieg.

TSV Asperg – VfB Neckarrems 1913 0:1

Der VfB Neckarrems zeigte sich von Beginn an zielstrebig und ging bereits in der 6. Minute durch Paul Stumm in Führung. Asperg hielt engagiert dagegen, fand jedoch kaum Wege durch die kompakte Defensive der Gäste. Neckarrems spielte abgeklärt und brachte den knappen Vorsprung souverän über die Zeit. Ein Arbeitssieg, der auf klarer Effizienz beruhte.

GSV Pleidelsheim II – FSV Oßweil 0:2

Pleidelsheim verteidigte lange stabil, doch in der 60. Minute brach Dustin Bölzle den Bann und brachte Oßweil in Führung. Die Gastgeber warfen danach alles nach vorne, öffneten aber Räume, die Elias Renner in der 86. Minute eiskalt zum 0:2 nutzte. Eine taktisch reife Vorstellung des FSV, der geduldig auf seine Chancen wartete.

SKV Eglosheim – TSV Grünbühl 0:4

Der TSV Grünbühl trat dominant auf und münzte seine Überlegenheit kurz vor der Pause in Tore um: Pierre Williams (37.) und Seyit Midilli (45.) trafen zur 2:0-Führung. Eglosheim fand nach dem Seitenwechsel kaum ins Spiel und musste in der Schlussphase zwei weitere Treffer hinnehmen – Ibish Sejdijaj (84.) und Enes Kalan (87.) sorgten für einen souveränen 4:0-Auswärtssieg. Eine reife und abgeklärte Leistung des TSV.

TSV 1899 Benningen – FV Dersimspor Ludwigsburg 0:1

Benningen zeigte eine kämpferische Leistung, doch Dersimspor präsentierte sich vor dem Tor entschlossener. Roberto Cappella erzielte in der 20. Minute den einzigen Treffer einer umkämpften Partie. Trotz intensiver Bemühungen fand Benningen keinen Weg durch die gut organisierte Defensive der Gäste. Ein knapper Auswärtserfolg.

SGV Murr – Türk. SC Kornwestheim 1:1

Der Türk. SC Kornwestheim erwischte den besseren Start und ging in der 9. Minute durch Alexander Grigoras in Führung. Murr tat sich zunächst schwer, fand aber zunehmend ins Spiel und belohnte sich kurz vor der Pause durch Robin Siedlers Ausgleich (44.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine taktisch geprägte Begegnung ohne große Torchancen.

VfB Tamm – GSV Höpfigheim 1:4

Tamm ging nach einem Foulelfmeter von Dominik Cansu (32.) in Führung, doch Höpfigheim zeigte anschließend eine beeindruckende Reaktion. Innerhalb von nur drei Minuten drehten Noah Maier (59.) und Michael Kraft (60.) die Partie. Kevin Schwerthalter legte in der 62. Minute nach und sorgte für eine deutliche Führung. In der Schlussminute setzte Christian Kreutter den Schlusspunkt zum 1:4. Ein starkes Auswärtsspiel des GSV, der vor allem in der zweiten Halbzeit dominierte.