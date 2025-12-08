SpVgg Renningen gewinnt Derby, Drita Kosova mit 9:1, Bönnigheim top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
GSV Erdmannhausen – SG Hochberg/Hochdorf 2:3
Die Gäste erwischten einen perfekten Start: Louis Wiesheu traf bereits in der 5. Minute und legte in der 31. Minute sogar zum 0:2 nach – eine frühe Demonstration seiner Offensivqualitäten. Erdmannhausen fand erst kurz vor der Pause ins Spiel zurück und verkürzte durch Kevin Redieß (42.) auf 1:2. Doch Hochberg/Hochdorf schlug direkt nach Wiederbeginn erneut zu: Felix Klingler stellte in der 48. Minute den alten Abstand wieder her. Erdmannhausen kämpfte bis zum Schluss und wurde in der Nachspielzeit durch Luis Stiegler (90.+3) belohnt, doch für mehr reichte es nicht.
SV Salamander Kornwestheim II – TSV Affalterbach 1:5
Kornwestheim legte furios los und ging bereits in der 7. Minute durch Sinan Guth in Führung. Doch Affalterbach blieb völlig unbeeindruckt und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten: Dominik Janzer glich in der 15. Minute aus, Jannik Walter traf in der 25. Minute zur Führung und legte in der 40. Minute seinen zweiten Treffer nach. Ein Eigentor von Davide Collura (60.) sowie ein weiterer Treffer von Janzer (70.) besiegelten den deutlichen 5:1-Auswärtssieg.
TSV Asperg – VfB Neckarrems 1913 0:1
Der VfB Neckarrems zeigte sich von Beginn an zielstrebig und ging bereits in der 6. Minute durch Paul Stumm in Führung. Asperg hielt engagiert dagegen, fand jedoch kaum Wege durch die kompakte Defensive der Gäste. Neckarrems spielte abgeklärt und brachte den knappen Vorsprung souverän über die Zeit. Ein Arbeitssieg, der auf klarer Effizienz beruhte.
GSV Pleidelsheim II – FSV Oßweil 0:2
Pleidelsheim verteidigte lange stabil, doch in der 60. Minute brach Dustin Bölzle den Bann und brachte Oßweil in Führung. Die Gastgeber warfen danach alles nach vorne, öffneten aber Räume, die Elias Renner in der 86. Minute eiskalt zum 0:2 nutzte. Eine taktisch reife Vorstellung des FSV, der geduldig auf seine Chancen wartete.
SKV Eglosheim – TSV Grünbühl 0:4
Der TSV Grünbühl trat dominant auf und münzte seine Überlegenheit kurz vor der Pause in Tore um: Pierre Williams (37.) und Seyit Midilli (45.) trafen zur 2:0-Führung. Eglosheim fand nach dem Seitenwechsel kaum ins Spiel und musste in der Schlussphase zwei weitere Treffer hinnehmen – Ibish Sejdijaj (84.) und Enes Kalan (87.) sorgten für einen souveränen 4:0-Auswärtssieg. Eine reife und abgeklärte Leistung des TSV.
TSV 1899 Benningen – FV Dersimspor Ludwigsburg 0:1
Benningen zeigte eine kämpferische Leistung, doch Dersimspor präsentierte sich vor dem Tor entschlossener. Roberto Cappella erzielte in der 20. Minute den einzigen Treffer einer umkämpften Partie. Trotz intensiver Bemühungen fand Benningen keinen Weg durch die gut organisierte Defensive der Gäste. Ein knapper Auswärtserfolg.
SGV Murr – Türk. SC Kornwestheim 1:1
Der Türk. SC Kornwestheim erwischte den besseren Start und ging in der 9. Minute durch Alexander Grigoras in Führung. Murr tat sich zunächst schwer, fand aber zunehmend ins Spiel und belohnte sich kurz vor der Pause durch Robin Siedlers Ausgleich (44.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine taktisch geprägte Begegnung ohne große Torchancen.
VfB Tamm – GSV Höpfigheim 1:4
Tamm ging nach einem Foulelfmeter von Dominik Cansu (32.) in Führung, doch Höpfigheim zeigte anschließend eine beeindruckende Reaktion. Innerhalb von nur drei Minuten drehten Noah Maier (59.) und Michael Kraft (60.) die Partie. Kevin Schwerthalter legte in der 62. Minute nach und sorgte für eine deutliche Führung. In der Schlussminute setzte Christian Kreutter den Schlusspunkt zum 1:4. Ein starkes Auswärtsspiel des GSV, der vor allem in der zweiten Halbzeit dominierte.
Kreisliga A2:
Spvgg Weil der Stadt – TSV Münchingen II 4:1
Weil der Stadt erwischte einen optimalen Start: Bereits in der 8. Minute traf Roland Haizmann zur frühen Führung. Münchingen fand jedoch ins Spiel zurück und glich nach einer halben Stunde durch Hamza Yilmaz aus. Die Gastgeber antworteten noch vor der Pause – Jan Holzhäuser stellte in der 40. Minute auf 2:1. In der zweiten Hälfte blieb Weil der Stadt spielbestimmend und erhöhte durch ein Eigentor von Julian Guha (76.) sowie einen Treffer von Vladyslav Bondar (78.) auf 4:1. In der hektischen Schlussphase sah Mousa El Arkoubi noch Gelb-Rot (90.+3).
TSF Ditzingen – SKV Rutesheim (U23) II 3:1
Rutesheim nutzte seine erste große Gelegenheit und ging in der 34. Minute durch Angelo De Pilla in Führung. Ditzingen kam jedoch mit mehr Energie aus der Pause zurück und drehte die Partie durch Michael Moser (53.) und Khaleddaham Pascale Djellali (63.). Als die Gäste spät alles nach vorne warfen, sorgte Mohamed Salhab in der 83. Minute für die Entscheidung. Ein reifer Auftritt der TSF, die nach der Pause deutlich zulegten.
SV Leonberg/Eltingen II – SV Gebersheim 3:2
Vor einer starken Kulisse von 120 Zuschauern erwischte Leonberg/Eltingen einen Traumstart: Patrik Hofmann traf in der 3. Minute zum 1:0. Gebersheim antwortete durch Kevin Sholabomi (15.), doch Sebastian Kohler stellte in der 28. Minute die Führung wieder her. In der zweiten Hälfte erhöhte Youssef El-Guerch auf 3:1 (72.), bevor Gebersheim in der Nachspielzeit durch Philipp Hatzigeorgiou (90.) noch einmal verkürzen konnte. Der Heimsieg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.
TV Möglingen – TSV Höfingen 1:0
In einer umkämpften Partie mit wenigen klaren Chancen setzte Marcel Gurth in der 42. Minute den entscheidenden Treffer. Möglingen verteidigte den knappen Vorsprung leidenschaftlich und ließ Höfingen kaum zur Entfaltung kommen. Ein hart erarbeiteter 1:0-Sieg.
Spvgg Warmbronn – FC Gerlingen 3:1
Petrus Glöditzsch war der prägende Spieler der Anfangsphase: Er brachte Warmbronn früh in Führung (18.), doch Gerlingen fand durch Baran Arslantas (38.) zurück in die Partie. Noch vor der Pause stellte Glöditzsch mit seinem zweiten Treffer (45.) den alten Abstand wieder her. In der Schlussminute besiegelte Othman Tareq Karwi (90.) den 3:1-Endstand. Ein überzeugender Heimauftritt der Spvgg.
TSV Flacht – Drita Kosova Kornwestheim 1:9
Drita Kosova spielte sich an diesem Tag in einen wahren Offensivrausch. Nach dem frühen 0:1 durch Muhamet Muzliukaj (7.) folgte ein Torreigen: Sermin Zekjiri (23.), Spetim Muzliukaj (39.), Adrian Thaqi (45., 52., 74.) und Elvis Gashi (45., 66.) sorgten für ein Torfestival. Flacht gelang zwischenzeitlich durch Kevin Bauer (28.) lediglich das 1:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Muhamet Muzliukaj in der 90. Minute. Ein überwältigender Auswärtssieg.
SpVgg Renningen – KSV Renningen 6:4
In einem spektakulären Derby mit zehn Toren ging es rasant hin und her. Kaan Ekmen traf in der 21. Minute zum 1:0, doch nur vier Minuten später glich Mehmet Semsettin Erdogan aus. Ekmen legte zwei weitere Treffer nach (28., 46.) und erzielte damit einen Hattrick, ehe Erdogan erneut verkürzte (51.). Danach ging es Schlag auf Schlag: Ekmen machte seinen vierten Treffer zum 4:2, bevor Emre Bayrak (60.) und Leart Bajrami (70.) den KSV zurück ins Spiel brachten. Erst spät entschieden Justin Eberhardt (86.) und Leon Kottucz (90.) das wilde Derby zugunsten der SpVgg Renningen. Ein Wahnsinnsspiel, das kaum Zeit zum Durchatmen ließ.
Kreisliga A3:
FV Kirchheim – SGM Riexingen 3:3
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich ein packendes und jederzeit offenes Spiel. Kirchheim legte einen Blitzstart hin: Bereits in der 2. Minute traf Enrico Gioia zum 1:0. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und erzielten in der 11. Minute durch Marc Tröger den Ausgleich. Auch in der Folge blieb es ein Schlagabtausch: Kai Müller stellte in der 34. Minute die Kirchheimer Führung wieder her, doch erneut war es Marc Tröger, der in der 55. Minute auf 2:2 stellte. Als Maximilian Steiner in der 73. Minute zum 3:2 traf, schien Kirchheim auf die Siegerstraße einzubiegen. Doch die SGM Riexingen kämpfte sich zurück – David Follak markierte in der 83. Minute das 3:3. In der Nachspielzeit sah Finley Buchenroth noch Gelb-Rot (90.+1). Ein intensives Remis.
Spvgg Bissingen – FV Markgröningen 3:1
Markgröningen ging in der 40. Minute durch David Brandstetter in Führung, doch Bissingen antwortete im perfekten Moment: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte egalisierte Kevin Deiß (45.+1). Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Anton Blank besorgte in der 78. Minute das 2:1, ehe Bilal Bitmez in der 90.+4 Minute den Schlusspunkt setzte.
TSV Enzweihingen – SV Horrheim 2:1
Horrheim erwischte den besseren Start und ging früh durch Marius Kohler in der 6. Minute in Führung. Enzweihingen tat sich lange schwer und musste bis zur Schlussphase auf den Befreiungsschlag warten. Özcan Koc gelang in der 86. Minute der späte Ausgleich, bevor Alperen Ince in der 90.+4 Minute die Partie endgültig drehte. Ein dramatischer Sieg, der erst in letzter Sekunde perfekt wurde.
TSV Bönnigheim – TSV Großglattbach 5:0
Bönnigheim zeigte sich vor 75 Zuschauern extrem effizient und dominant. Ismail Molla eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, Marvin Maslowski legte nur zwei Minuten später nach und erhöhte kurz vor der Pause sogar auf 3:0 (43.). Auch im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber klar überlegen: Max Kaatz traf zum 4:0 (68.), und Marvin Groß stellte in der 80. Minute den 5:0-Endstand her. Ein deutlicher Heimsieg.
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – TSV Ensingen 3:0
Vor beeindruckenden 150 Zuschauern dominierte die SGM das Geschehen. Johannes Wizemann traf in der 37. Minute zur Führung, Adrian Böhme legte nur vier Minuten später nach (41.). Auch nach der Pause blieben die Hausherren tonangebend, und Roberto-Alessandro Ancona setzte in der 61. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Eine reife Vorstellung des Tabellenanwärters, der Ensingen kaum zur Entfaltung kommen ließ.
FC Mezopotamya Bietigheim – SV Illingen 1906 1:3
Illingen zeigte sich auswärts sehr effektiv. Matthias Hitzler brachte die Gäste kurz vor der Pause in der 40. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Spechtenhauser in der 65. Minute auf 0:2. Mezopotamya bäumte sich zwar auf und verkürzte durch Caner Kaya in der 81. Minute, doch Tim Scheuermann sorgte in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung. Ein abgeklärter Auswärtssieg.
SV Hellas Bietigheim – SG Hohenhaslach/Freudental 2:2
Hellas startete fulminant und führte nach 16 Minuten bereits mit 2:0 – Dani Da Silva (7.) und Dardan Marashi (16.) stellten die Weichen früh. Doch der SG gelang es, sich zurückzukämpfen: Kai Schopper erzielte in der 33. Minute den Anschlusstreffer, und Marc Schuster vollendete in der 75. Minute zum 2:2-Ausgleich. Ein Remis in einer Partie, die zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten bot.
