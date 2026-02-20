Spvgg Quierschied - 1 FC Saarbrücken: Vorverkauf gestartet

Der Vorverkauf für das Achtelfinale im Sparkassen-Pokal Saar zwischen der Sportvereinigung Quierschied und dem 1. FC Saarbrücken ist gestartet. Gespielt wird am Mittwoch, den 11. März um 19:00 Uhr auf dem Rasenplatz am Franzenhaus (Holzer Straße).
Tickets kann man sich ab sofort unter https://events.vereinsticket.de/spvgg-quierschied/fussball/4854905 erwerben.
Für die Partie erwartet die Sportvereinigung Quierschied 2.000 Zuschauer.
Folgende Preise wurden festgelegt
Vollzahler ab 16 Jahren = 13 Euro
Ermäßigt Kinder und Jugendliche 10 bis 16 Jahre = 9 Euro
Ermäßigt Vorlage Schwerbehindertenausweis = 9 Euro
Kinder bis 10 Jahre sind frei und brauchen kein Ticket
Darüber hinaus bietet die Spvgg Quierschied eine begrenzte Anzahl an VIP Tickets an. Informationen dazu gibt es auf der Homepage www.spvgg-quierschied.de.