Spvgg Quierschied - 1 FC Saarbrücken: Vorverkauf gestartet

Der Vorverkauf für das Achtelfinale im Sparkassen-Pokal Saar zwischen der Sportvereinigung Quierschied und dem 1. FC Saarbrücken ist gestartet. Gespielt wird am Mittwoch, den 11. März um 19:00 Uhr auf dem Rasenplatz am Franzenhaus (Holzer Straße).

Tickets kann man sich ab sofort unter https://events.vereinsticket.de/spvgg-quierschied/fussball/4854905 erwerben.