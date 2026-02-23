SpVgg Plattling verpflichtet Karl Janka Der Offensivmann des Kreisligisten SV Auerbach ist mit sofortiger Wirkung zum Bezirksligisten gewechselt von Thomas Seidl · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Karl Janka (li.) in einem Zweikampf mit seinem künftigen Coach Tobias Eckl – Foto: Harry Rindler

Die SpVgg Plattling kann sich über einen Neuzugang freuen, der bereits in der Frühjahrsrunde spielberechtigt ist: Karl Janka wechselt vom Kreisligisten SV Auerbach zum Tabellenzwölften der Bezirksliga West. Allerdings laboriert der 22-Jährige noch an den Folgen eines im vergangenen Spätsommer erlittenen Kreuzbandrisses und es ist noch nicht absehbar, ob der ehemalige U15-Regionalligaspieler der SpVgg GW Deggendorf seinem neuen Team schon in der Frühjahrsrunde helfen kann.

Beim SV Auerbach zählte der aus dem TSV Natternberg hervorgegangene Fußballer zu den Stützen, erzielte in 44 Kreisliga-Partien 16 Treffer und bereitete zudem 14 weitere vor. "Karl ist ein junger und gut ausgebildeter Spieler, der variabel einsetzbar ist und unserem Kader zusätzliche Qualität sowie Flexibilität geben wird. Sportlich wie menschlich passt er hervorragend zu uns, da er einen Großteil der Mannschaft bereits kennt. Wir sind überzeugt dass er auch bei uns an die bisherigen Leistungen anknüpfen kann und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird. Aufgrund seiner aktuellen Verletzung werden wir gemeinsam und mit der nötigen Ruhe entscheiden, wann ein Einsatz sinnvoll ist", sagt Plattlings Sportlicher Leiter Michael Breu.





