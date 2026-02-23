SpVgg Plattling verpflichtet Karl Janka

Die SpVgg Plattling kann sich über einen Neuzugang freuen, der bereits in der Frühjahrsrunde spielberechtigt ist: Karl Janka wechselt vom Kreisligisten SV Auerbach zum Tabellenzwölften der Bezirksliga West. Allerdings laboriert der 22-Jährige noch an den Folgen eines im vergangenen Spätsommer erlittenen Kreuzbandrisses und es ist noch nicht absehbar, ob der ehemalige U15-Regionalligaspieler der SpVgg GW Deggendorf seinem neuen Team schon in der Frühjahrsrunde helfen kann.
Beim SV Auerbach zählte der aus dem TSV Natternberg hervorgegangene Fußballer zu den Stützen, erzielte in 44 Kreisliga-Partien 16 Treffer und bereitete zudem 14 weitere vor. "Karl ist ein junger und gut ausgebildeter Spieler, der variabel einsetzbar ist und unserem Kader zusätzliche Qualität sowie Flexibilität geben wird. Sportlich wie menschlich passt er hervorragend zu uns, da er einen Großteil der Mannschaft bereits kennt. Wir sind überzeugt dass er auch bei uns an die bisherigen Leistungen anknüpfen kann und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird. Aufgrund seiner aktuellen Verletzung werden wir gemeinsam und mit der nötigen Ruhe entscheiden, wann ein Einsatz sinnvoll ist", sagt Plattlings Sportlicher Leiter Michael Breu.
"Meine Beweggründe sind rein sportlicher Natur. Nach meinem Kreuzbandriss möchte ich wieder voll angreifen und suche dafür eine neue sportliche Herausforderung. In Plattling kenne ich bereits den einen oder anderen Spieler noch aus meiner Zeit bei der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, was mir den Schritt etwas erleichtert hat. Außerdem kenne ich Vorstand Karl Prebeck schon sehr lange. Er hat immer wieder das Gespräch mit mir gesucht, was mir gezeigt hat, dass großes Vertrauen in mich gesetzt wird. Allgemein waren die Gespräche mit der Vereinsführung sehr angenehm und positiv", berichtet Janka, der beim SV Auerbach auf eine positive Zeit zurückblicken kann: "Ich hatte beim SV Auerbach ein sehr gutes Verhältnis zu allen – zur Vereinsführung, zu meinen Mitspielern und auch zu den Anhängern des Vereins. Dafür bin ich sehr dankbar und wünsche dem SVA alles Gute."