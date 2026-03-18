SpVgg Plattling vermeldet vier junge Neuzugänge Enrico Birkner, Reinhard Janka, Luis Grill und Kevin Kuglmeier wechseln zu den Isarstädtern von PM / ts · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Kevin Kuglmeier, Reinhard Janka, Luis Grill und Karl Prebeck – Foto: Verein

Die Spvgg Plattling bastelt weiterhin eifrig am Kader dseiner Herrenmannschaft und kann vier hoffnungsvolle Neuzugänge vermelden, die dem Traditionsverein für die kommende Spielzeit ihre Zusage gegeben haben. Torhüter Enrico Birkner wechselt vom TSV Seebach an die Rennbahn, Defensiv-Allrounder Reinhard Janka kommt vom FC Poppenberg, Außenbahnspieler Luis Grill von der SG Otzing / Niederpöring und Kevin Kuglmeier kehrt vom SV Pankofen zu seinem Heimatverein zurück.

Bis auf Stürmer Kuglmeier haben alle Neuen im Nachwuchsbereich schon höherklassig gespielt. Torhüter Birkner verbrachte nahezu seine komplette Jugendzeit beim SV Schalding-Heining, ehe er im vergangenen Sommer beim TSV Seebach seine erste Herren-Station in Angriff nahm. Beim Rangzweiten der Landesliga Mitte stand der 19-Jährige in der laufenden Runde immerhin schon neunmal zwischen den Pfosten und wusste mit guten Leistungen überzeugen. Reinhard Janka und Luis Grill erhielten im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf eine Top-Ausbildung. Eigengewächs Kuglmeier spielte sich in der Hallensaison in den Vordergrund und zeichnete sich auf dem Parkett mit einer beeindruckenden Abschlussstärke aus.





SpVgg-Manager Michael Döschl (re.) mit Enrico Birkner – Foto: Verein





