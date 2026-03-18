SpVgg Plattling vermeldet vier junge Neuzugänge

Die Spvgg Plattling bastelt weiterhin eifrig am Kader dseiner Herrenmannschaft und kann vier hoffnungsvolle Neuzugänge vermelden, die dem Traditionsverein für die kommende Spielzeit ihre Zusage gegeben haben. Torhüter Enrico Birkner wechselt vom TSV Seebach an die Rennbahn, Defensiv-Allrounder Reinhard Janka kommt vom FC Poppenberg, Außenbahnspieler Luis Grill von der SG Otzing / Niederpöring und Kevin Kuglmeier kehrt vom SV Pankofen zu seinem Heimatverein zurück.
Bis auf Stürmer Kuglmeier haben alle Neuen im Nachwuchsbereich schon höherklassig gespielt. Torhüter Birkner verbrachte nahezu seine komplette Jugendzeit beim SV Schalding-Heining, ehe er im vergangenen Sommer beim TSV Seebach seine erste Herren-Station in Angriff nahm. Beim Rangzweiten der Landesliga Mitte stand der 19-Jährige in der laufenden Runde immerhin schon neunmal zwischen den Pfosten und wusste mit guten Leistungen überzeugen. Reinhard Janka und Luis Grill erhielten im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf eine Top-Ausbildung. Eigengewächs Kuglmeier spielte sich in der Hallensaison in den Vordergrund und zeichnete sich auf dem Parkett mit einer beeindruckenden Abschlussstärke aus.
"Wir sind überzeugt, dass wir mit den Transfers richtig gute Verstärkungen für unsere Mannschaft getätigt zu haben. Uns freut es sehr, dass sich so talentierte, junge Spieler für uns entschieden haben. Wir sind sicher, dass alle vier Jungs schnell ihren Platz bei uns finden und Bestandteil für die Zukunft sein werden", meint Karl Prebeck, der Vorstand Sport das Traditionsklubs ist. "Der Verein heißt die Neuzugänge herzlich Willkommen und wird weitere personelle Verstärkungen in den kommenden Wochen verlauten lassen. Zum Frühjahrsauftakt liegt nun aber der Fokus auf der ersten Partie am Sonntag beim TV Geisenhausen", heißt es in der Mitteilung der Isarstädter abschließend.