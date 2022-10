SPVGG Oberkreuzberg - SG Preying Tittling 2 trennen sich torlos

Auf dem Papier hatte die SpVgg Oberkreuzberg im Vorfeld der Partie gegen die SG Preying/Tittling 2 wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste Oberkreuzberg sich jedoch überraschend mit einem 0-0 Unentschieden zufrieden geben. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand die SG aus Preying nach dem Remis gegen den Favoriten sogar als Sieger da. Schon im Hinspiel hatte Oberkreuzberg die Oberhand behalten und einen 5:0-Erforlg davongetragen.

Für Valentin Neumeier war der Einsatz nach 13 Minuten vorbei. Für ihn wurde Florian Ellinger eingewechselt. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Markus Ellinger schickte sich selbst aufs Feld. Florian Fredl blieb in der Kabine. Mit einem Wechsel - Fabian Ranzinger kam für Shaban Sulaiman - startete Oberkreuzberg in Durchgang zwei. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Oberkreuzberg in der Tabelle auf Platz vier zurück. Sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Sechs Spiele ist es her, dass die Elf von Andreas Stockinger zuletzt eine Niederlage kassierte.