SpVgg Niedersachsen Döhren startet in Kleefeld in die Rückserie

Die Bedingungen erschwerten insbesondere die Arbeit mit dem Ball. „Für mich schwer einzuschätzen, wo man selber so steht, aber was sicher ist, wir kommen topfit aus der Winterpause und das war auf jeden Fall aufgrund der wenigen Fußballeinheiten das primäre Ziel.“ Die Mannschaft habe geschlossen mitgezogen. „Wir haben da eine tolle Gruppe mit immer über 20 Mann. Das ist schon bemerkenswert.“

Trainer Patrick Heldt ordnet die Ausgangslage nach einer ungewöhnlichen Wintervorbereitung ein. „Für uns Pflichtspiel-Auftakt nach einer, wie ja für alle anderen Mannschaften auch, schon anderen Wintervorbereitungen als in den letzten Jahren mit viel Schnee und Eis und mit wenig Fußball, zumindest in den ersten drei, dreieinhalb, vier Wochen. Aber damit haben alle zu kämpfen.“

Mit 32 Punkten aus 16 Spielen belegt Döhren derzeit Rang fünf und weist bei zwei Partien weniger nur drei Zähler Rückstand auf Platz drei auf. Die Gastgeber stehen mit 16 Punkten aus 18 Begegnungen auf Rang zwölf.

Heldt erwartet dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Blaues Wunder habe bereits in der Vorwoche gespielt und sei „zumindest schon mal im Modus“. Seine Mannschaft müsse erst wieder in den Wettkampfrhythmus finden. „Vor allem gegen eine sehr junge und doch gerade auf dem Weg nach vorne spielstarke Mannschaft unser Spiel auf den Platz kriegen.“

Personell kann Döhren nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Bis auf 1, 2, 3 Spieler, die ja grundsätzlich jedes Wochenende fehlen, haben wir schon fast alles zusammen und können mit voller Kapelle nach Kleefeld fahren“, sagt Heldt. Ziel sei es, „mit einem guten Spiel und drei Punkten im Gepäck die Rückserie einzuleuten“.

Angesichts möglicher Nachholspiele erwartet der Trainer in den kommenden Wochen ein dichtes Programm. „Im Grunde geht es dann ja Schlag auf Schlag.“ Ein erfolgreicher Auftakt könne dabei eine wichtige Grundlage bilden.