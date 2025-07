SpvGG Niedersachsen Döhren präsentiert zwei Neuzugänge

Die SpvGG Niedersachsen Döhren hat ihre Kaderplanungen weiter vorangetrieben und zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt. Wie der Klub über seine sozialen Medien mitteilte, stoßen Till, zuletzt beim VfL Oldenburg, sowie Tim, vom Ligakonkurrenten TSV Bemerode, zur Mannschaft an der Schützenallee.

Bei Innenverteidiger Till handelt es sich um einen „quasi“ Neuzugang. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison lief der 26-Jährige aufgrund eines beruflich bedingten Umzugs nach Hannover fünfmal für Niedersachsen Döhren auf. Mit seiner Erfahrung aus überregionalen Spielklassen soll er in der Defensive für Stabilität sorgen. In einem vereinseigenen Kurzinterview bezeichnete Till die Innenverteidigung als seine bevorzugte Position, da er „das gesamte Spiel gerne vor sich hat“. Besonders freue er sich auf „souveräne Defensivarbeit“ – und augenzwinkernd auf „etwas zu enge Trikots“.

Mit Tim verpflichtet die SpvGG zudem einen Offensivspieler mit Dynamik und Torgefahr. Der Außenbahnspieler wechselte vom Bezirksliga-Konkurrenten TSV Bemerode nach Döhren und bringt neben Tempodribblings auch defensive Einsatzbereitschaft mit. Seinen größten sportlichen Erfolg sieht Tim im direkten Wiederaufstieg mit dem TSV. In Döhren möchte er nun den nächsten Schritt machen.