SpVgg Niedersachsen Döhren mit klarem Testspielerfolg

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat ihr erstes Testspiel nach der Winterpause deutlich gewonnen. Nach längerer Pause und schwierigen Platzverhältnissen griff das Team erstmals wieder ins Spielgeschehen ein und setzte sich auf Kunstrasen mit 6:2 gegen den TSV Berenbostel, aktuell Sechster der Kreisliga Region Hannover Staffel 2, durch.

Die Mannschaft präsentierte sich von Beginn an zielstrebig und nutzte ihre Möglichkeiten konsequent. Florian Koch eröffnete den Torreigen mit dem 1:0. Jörn Hofmeister erhöhte auf 2:0, ehe Illia Povalii und Mano Stadtler auf 4:0 stellten. Noch vor der Schlussphase traf Damian Post zum 5:0. Nach dem zwischenzeitlichen Gegentreffer zum 5:1 stellte Dodzi Julio Kotchi den Endstand von 6:2 her.

Für die SpVgg Niedersachsen Döhren war es ein gelungener Auftakt in das neue Fußballjahr.