SpVgg Niedersachsen Döhren feiert deutlichen Auswärtssieg

Christopher Wollny brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Florian Koch erhöhte nach 33 Minuten, ehe Philip Wagner kurz vor der Pause auf 3:0 stellte. „Der Spielstand war verdient, vielleicht um ein Tor zu hoch aus Sicht des Gegners, aber insgesamt hatten wir die Partie im Griff“, so Heldt.

Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten übernahm Döhren zunehmend die Kontrolle. „Die ersten fünf bis zehn Minuten hatten wir leichte Anlaufschwierigkeiten. Es war das erste Pflichtspiel nach der Pause, da weiß man nie genau, wo man steht. Danach sind wir aber deutlich besser ins Spiel gekommen, hatten die Kontrolle und haben wenig zugelassen“, sagte Heldt.

Nach dem Seitenwechsel traf Koch zum 4:0. Ein berechtigter Foulelfmeter führte zum 1:4 durch Lasse Marten Jannsen. In der Schlussphase musste Döhren nach einer Gelb Roten Karte gegen Luis Filipe Großmann Pereira da Silva rund 20 Minuten in Unterzahl agieren. Dennoch baute das Team die Führung weiter aus. Till Wittmann (75.) und Lasse Dettmer (90.) sorgten für den Endstand.

Heldt ordnete den Auftritt wie folgt ein: „Am Ende spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf wider. Es war ein deutlicher und aus meiner Sicht hochverdienter Auswärtssieg. Für uns ist das ein guter Start in die Rückrunde. In den kommenden Wochen warten stärkere Gegner, aber wir haben gezeigt, dass wir bereit sind. Die Mannschaft hat intensiv und reif gespielt – darauf lässt sich aufbauen.“

In der Tabelle bleibt der Kontakt zur Spitzengruppe gewahrt. Spitzenreiter ist weiterhin der SV Ramlingen Ehlershausen U23 II mit 46 Punkten vor der SG 74 Hannover und dem TSV Stelingen.