SpVgg Möckmühl - VfB Neuhütten 1:1 (1:1)

Obwohl es für beide Mannschaften in den restlichen Saisonspielen weder um Auf- oder Abstieg gehen wird, war

von Sommerfußball kaum etwas zu sehen. Von Anfang an ging es intensiv zur Sache und es wurde immer

wieder der Weg nach vorne gesucht, So erspielten sich die Jagsttäler als auch der VfB gute Tormöglichkeiten.

Möckmühl ging nach knapp einer halben Stunde per Foulelfmeter in Führung, nur wenig später konnte JeanPierre Löffler ausgleichen (37.).

Auch nach dem Seitenwechsel zeigten beide Teams sehr viel Einsatz mit vielen Zweikämpfen. Offensiv wie

defensiv wurde kein Zentimeter freiwillig hergeschenkt, so daß sich bis zum Schlusspfiff ein

abwechslungsreiches Spiel ergab. Den Hausherren und dem VfB fehlten jedoch das nötige Quäntchen Glück um

den entscheidenden Treffer zu erzielen. So blieb es beim 1:1, was auch dem Spielgeschehen entsprechend in

Ordnung ging.