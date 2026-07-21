SpVgg mit »Vollgas-Traumfußball« gegen TSC – Bayreuth II beweist Moral

"Bitterer Saisonauftakt" gegen eine spielstarke SpVgg Mögeldorf für Vorjahresaufsteiger Neuendettelsau. – Foto: Wolfgang Zink

Das junge Team von Manuel Bergmüller führte bereits zur Pause mit 4:0 – trotz eines vergebenen Elfmeters. „Ein bitterer Saisonauftakt! Mögeldorf war uns körperlich, spielerisch und von der Handlungsschnelligkeit klar überlegen“, gestand auch TSC-Trainer Dieter Kreiselmeier, der seine Mannschaft in der zweiten Hälfte dennoch verbessert sah. Durch Moritz Herpoldsheimer gelang zumindest der Anschlusstreffer, ehe Marco Winkler den 5:1-Endstand erzielte. Auch in den Parallelspielen der Landesliga Nordost klingelte es reichlich. So fuhr der FC Wendelstein den ersten Landesliga-Punkt der jungen Vereinsgeschichte ein. Das historische erste Landesliga-Tor des Vereins erzielte Carlos Schepl.

Ärgerlich aus Sicht des Aufsteigers: Der FCW führte sogar mit 2:0, musste sich am Ende gegen Weisendorf aber mit einem Remis zufrieden geben. Besser lief es da für Mitaufsteiger Bayreuth. Die Regionalliga-Reserve verspielte wie der FCW einen 2:0-Vorsprung – und verpasste kurz darauf die große Chance zur Entscheidung: „Umso schöner, dass Lenn Greißinger dann beim letzten Eckball goldrichtig stand und das Ding reingeköpft hat“, schwärmte Bayreuths Trainer Perparim Gashi, der auch lobende Worte für den Gegner fand.

Manuel Bergmüller, Trainer SpVgg Mögeldorf: »45 Minuten Vollgas-Traumfußball von uns. Mit dem 4:0 war der Gegner zur Pause noch gut bedient. Wir haben einen Elfmeter verschossen. Die zweite Halbzeit haben wir viel gewechselt und das Ergebnis hochstehend verwaltet. Das 4:1 ist nur ein Schönheitsfehler. Wir haben direkt das 5:1 nachgelegt und das war's. Besonders für mich: Es gab keine Gelbe Karte. Das sagt auch viel über das faire Spiel beider Mannschaften aus. Am Ende ein verdienter Sieg, weil wir einfach bissiger, schneller und besser waren. Am Donnerstag ist Training und dann beginnt alles wieder von Neuem.« Dieter Kreiselmeier, Trainer TSC Neuendettelsau: »Ein bitterer Saisonauftakt! Mögeldorf war uns körperlich, spielerisch und von der Handlungsschnelligkeit klar überlegen. Dennoch hätten wir nach einer Ecke in Führung gehen können. Die beiden ersten Gegentore resultierten aus Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung und jeweils einem verlorenen Zweikampf beim darauffolgenden Konter. Auch beim 0:3 und 0:4 haben wir Schützenhilfe geleistet. In der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel ausgeglichen gestalten und haben Moral bewiesen. Wir müssen mit solchen Rückschlägen umgehen und jede Woche wieder neu angreifen.«