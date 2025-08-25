🗣: SpVgg mit "Achterbahnfahrt der Emotionen" – FCG gewinnt Derby

Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: "Das Heimspiel gegen die SpVgg Kammennberg konnten wir mit 2:1 für uns entscheiden. In der ersten Halbzeit waren wir spielbestimmend und sind früh durch ein schön herausgespieltes Tor in Führung gegangen. Danach verpassen wir es den Vorsprung weiter auszubauen. Nach der Pause sind wir unaufmerksam gestartet und haben nach einer Standardsituation den Ausgleich kassiert. Anschließend entwickelte sich eine kämpferische zweite Halbzeit auf beiden Seiten. Am Ende konnten wir mit dem 2:1 den Deckel draufmachen – insgesamt ein verdienter Heimsieg, den wir gerne mitnehmen."

Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: "Das Spiel war insgesamt ausgeglichen. In der ersten Halbzeit hatte Dachau mehr Ballbesitz, doch wir verteidigten gut und hätten kurz vor der Pause mit einer Großchance in Führung gehen können. Nach der Pause führte ein grober Fehler zum 0:1. Trotz zweier guter Chancen zum Ausgleich blieben wir ohne Tor. In der Nachspielzeit erhöhte Dachau auf 0:2. Heute hat die erfahrenere Mannschaft gewonnen. Für uns gilt es weiter dranzubleiben, uns für unsere guten Leistungen endlich zu belohnen und Spiele ohne grobe Fehler konsequent zu Ende zu spielen."

Atilla Demir, Spielertrainer des FC Fatih Spor Ingolstadt: "Gerolfing war heute bei der Chancenverwertung einfach konsequenter als wir. In der ersten Halbzeit hatten wir mehrere klare Möglichkeiten, wir scheitern einmal im Eins-gegen-Eins am Torhüter und zwei weitere Male rettete der Gegner auf der Linie. Hätten wir unsere Chancen genutzt, wäre das Spiel sicherlich ganz anders verlaufen. In der zweiten Hälfte kamen wir zurück und erzielten das 1:3. Nach der Gelb-Roten Karte - die auch als 10-minütige Zeitstrafe hätte bewertet werden können - mussten wir rund 30 Minuten in Unterzahl spielen und haben dabei komplett den Faden verloren. Dennoch haben wir uns über 90 Minuten nicht versteckt und mutig nach vorne gespielt. Der Sieg ist für Gerolfing aufgrund ihrer Effektivität jedoch vollkommen verdient." Den Lovric, Spielertrainer des FC Gerolfing: "Das war heute ein ganz wichtiger Derbysieg für uns. Wir haben ab der ersten Minute Vollgas gegeben und mit viel Leidenschaft das Spiel gewonnen. Heute haben wir es geschafft im letzten Drittel wieder mehr zu investieren und wurden dadurch mit sieben schönen Toren belohnt. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Die Mannschaft hat die richtige Reaktion nach zwei Niederlagen ohne Tore gezeigt."

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: "Das war heute eine Achterbahnfahrt von Emotionen. Wir haben sehr nervös begonnen und hatten viele Fehlpässe. Das wurde sofort bestraft – das Tor macht der TSV in der 2. Minute. Danach hatten sie sogar die Chance zum 2:0. Wir haben 20 Minuten gebraucht um ins Spiel zu kommen, aber dann haben wir das Spiel in die Hand genommen und schnell auf 3:1 aufgedreht. Aus dem Nichts fällt dann vor der Pause das 3:2. Gleich nach der Halbzeit kam es zu einer Schlusssituation – Ridwan Bello bekommt bei einem normalen Foul die rote Karte und der fällige Freistoß landet im Winkel zum 3:3-Ausgleich. Wir spielen anschließend zu zehnt besser als zu elft und machen zwei Tore – eigentlich müssen wir sogar ein drittes Tor machen. Insgesamt war es ein Auf und Ab von meiner Mannschaft – nichts für schwache Nerven. Am Ende zählen die sehr wichtigen drei Punkte."

Alex Schmidbauer, Trainer des SE Freising: "Ein Gegentor mit der letzten Aktion tut immer weh, vor allem die Entstehung dazu ist sehr bitter. In der Situation war der Fußballgott nicht auf unserer Seite. Trotzdem muss man dem Gegner Respekt zollen, sie spielen einen guten Ball. Leider haben wir uns vor allem in der zweiten Halbzeit zu sehr auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen. Allerdings ist diese überfallartige Spiel auch gewollt vom Gegner und das machen sie auch gut. Letztendlich haben wir es nicht geschafft, das 2:1 ins Ziel zu bringen. Die Chance das Spiel mit dem 3:1 zu killen war kurz vor dem Ausgleich da. Leider rächt sich sowas immer wieder mal. In Summe ist die Punkteteilung in Ordnung, auch wenn ich eher sagen würde, dass wir klar mehr Torchancen hatten. Es heißt, Mund abputzen und gut auf das nächste Heimspiel gegen Kammerberg am Dienstag vorbereiten." Mohammed Asad, Sportdirektor des TSV München 1954: "Das Spiel gegen Freising war sehr hochklassig – ein sehr hohes Niveau und ein super Rasen. Der Gegner war gut organisiert, trotzdem haben wir uns der Herausforderung gestellt. Wir gingen in einem ausgeglichenem Spiel in der ersten Halbzeit in Führung – kurz danach glich Freising aus. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Aus meiner Sicht hatten wir sogar die besser Chancen. In unserer Drangphase wurden wir in der 85. Minute kalt erwischt – durch einen Konter. Ein großes Lob möchte ich an dieser Stelle an meine Mannschaft aussprechen, die nie aufgibt und immer an ihre Stärken glaubt. In der letzten Minute warfen wir alles nach vorne und machten tatsächlich noch den verdienten Ausgleich."