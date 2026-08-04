SpVgg Mauern holt brasilianischen Linksaußen – der hatte früher 450.000 Euro Marktwert

Tiago Rodrigues Faria spielte früher erste Liga. – Foto: FKZ

Seit zirka drei Wochen läuft mittlerweile die Vorbereitung. Und bislang zeigt sich Lippcke absolut zufrieden mit seinen Schützlingen. Nachdem er bereits von 2013 bis 2019 in Mauern tätig war, kenne er viele von ihnen noch von damals. Insbesondere einige der Nachwuchsakteure habe er von der E- bis zur C-Jugend als Coach begleitet. „Ich weiß daher schon, wie es in Mauern läuft.“

Nach dem Abstieg von der Kreisklasse 3 in die A-Klasse 5 gibt es bei der SpVgg Mauern einige Veränderungen. Eigentlich sollte Volker Lippcke als Co-Trainer zu seinem Herzensverein zurückkehren. Aber durch den kurzfristigen Abgang von Johannes Pollhammer zum TSV Moosburg wurde daraus der Cheftrainerposten, Unterstützung bekommt der 51-Jährige von Sven Oechsner. Außerdem freut sich die SpVgg auf einen richtig spannenden Neuzugang.

Und die Qualität des Kaders steigt durch eine spektakuläre Neuverpflichtung mutmaßlich noch deutlich an: Der 37-jährige Brasilianer Tiago Rodrigues Faria, bekannt auch als Tiaguinho, wechselte vom österreichischen Viertligisten ATSV Salzburg nach Mauern. In Kroatien sowie in Bosnien-Herzegowina spielte der Routinier sogar in der ersten Liga. Sein höchster Marktwert lag laut transfermarkt.de bei 450.000 Euro.

Der Kontakt nach Mauern kam Lippcke zufolge über die Schwester zustande, die in der Gemeinde zusammen mit ihrer Familie lebt. Solch einen Hochkaräter habe er in seiner langen Karriere noch nie im gleichen Club erleben dürfen, schwärmt der SpVgg-Coach. Die Spielberechtigung für den Brasilianer liegt bereits vor, am nötigen Visum arbeite man. Solange müsse er von Salzburg aus mit dem Zug zu den Trainingseinheiten oder später zu den Partien kommen, betont Lippcke. „Er hat hier aber schon eine mögliche Arbeitsstelle und eine Wohnung. Von daher sollte das bald mit dem Umzug passen.“

Durch den Glücksgriff sei seine Truppe natürlich noch deutlich stärker: Tiaguinho soll über Linksaußen für Furore sorgen. Aber auch so würden alle anderen Spieler im Kader derzeit ihren Spaß am Fußball wiederfinden. Nach dem Abstieg müssten sie laut Lippcke vor allem am Toreschießen arbeiten. In den bisherigen Testspielen klappte das einmal ganz gut: Die SpVgg Mauern besiegte den Kreisklassisten TSV Nandlstadt mit 2:1. Gegen die FVgg Gammelsdorf, ebenfalls in der Kreisklasse zu Hause, sei sein Team trotz der 0:4-Niederlage 60 Minuten lang die bessere Mannschaft gewesen. Erst mehrere Wechsel hätten laut Lippcke zu den Gegentoren geführt.

Wenn die Mannschaft einigermaßen verletzungsfrei bleibe, sei man bestens gewappnet für die A-Klasse 5, sagt Lippcke. „Und natürlich wollen wir vorne angreifen.“ Ob der 51-Jährige dann noch selbst auf dem Platz steht, wird sich zeigen. Im Notfall sei er dazu aber bereit.