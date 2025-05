SpVgg Mauern gewinnt gegen Attenkirchen und hat den Relegationsrang sicher

In der A-Klasse 6 ist nach dem vorletzten Spieltag alles geklärt. Es ging zuvor nur noch darum, wer als Zweiter hinter Attenkirchen in die Aufstiegsrelegation geht. Durch einen Heimsieg über den Meister sicherte sich die SpVgg Mauern den Vizetitel und kann damit noch auf den Aufstieg in die Kreisklasse hoffen.