SpVgg Mauern ehrt Schiri Ken Eichentopf – für den am Freitag ein Traum wahr wird

Ken Eichentopf wird von der SpVgg Mauern ausgezeichnet – Foto: SpVgg Mauern

Der 28-jährige Schiedsrichter Ken Eichentopf steigt heuer gleich doppelt auf. Am Freitag steht er im Grünwalder Stadion an der Seitenlinie.

Ein besonderer Erfolg verdient eine besondere Anerkennung: Der Vorsitzende der SpVgg Mauern, Georg Krojer jun., und der stellvertretende Vorsitzende Stefan Huber haben sich kürzlich mit Vereinsschiedsrichter Ken Eichentopf im Gasthaus „Alter Wirt“ in Mauern getroffen, um ihm persönlich zu seinem außergewöhnlichen sportlichen Erfolg zu gratulieren.

Der 28-Jährige hat zur neuen Saison gleich doppelt den Sprung in höhere Spielklassen geschafft: Als Schiedsrichter wurde er in die Bayernliga berufen, zudem gehört er künftig als Schiedsrichter-Assistent zum Kader der Regionalliga. Mit diesem doppelten Aufstieg zählt Ken Eichentopf derzeit zu den erfolgreichsten Unparteiischen im Landkreis Freising.

Bei dem Treffen nahmen sich Krojer jun., Huber und Eichentopf Zeit für ein ausführliches Gespräch. Dabei ging es um den bisherigen Werdegang, die Herausforderungen im höherklassigen Schiedsrichterwesen sowie um spannende Erlebnisse auf und neben dem Fußballplatz. Besonders beeindruckt zeigte sich die Vereinsführung von Eichentopfs Leidenschaft, seinem Engagement und seiner Zielstrebigkeit.

Als Zeichen der Wertschätzung überreichten die beiden Vorstände dem Referee ein graviertes Glas der SpVgg Mauern sowie einen Tankgutschein. Schließlich sind Schiris Woche für Woche viele Kilometer unterwegs, um Spiele in ganz Bayern zu leiten oder an der Seitenlinie zu assistieren.

„Ken ist ein hervorragender Botschafter für unseren Verein. Seine Entwicklung ist beeindruckend und zeigt, was mit Leidenschaft, Disziplin und Einsatz möglich ist. Wir sind sehr stolz darauf, einen Schiedsrichter mit dieser Qualität in unseren Reihen zu haben“, betonten Georg Krojer jun. und Stefan Huber.

Übrigens: Am Freitag, 7. August, geht für Eichentopf ein großer Traum in Erfüllung: Er wird als Schiedsrichter-Assistent im Heimspiel des TSV 1860 München gegen den FC Augsburg II im ausverkauften Grünwalder Stadion an der Seitenlinie seinen Job verrichten.