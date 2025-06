Spvgg. Märkt-Eimeldingen vollendet Dreijahresplan mit dem Aufstieg

Kreisliga C III

Fast vier Jahre sind mittlerweile vergangen. Im August 2021 musste die Spvgg. Eimeldingen-Märkt vor dem Saisonstart ihre Mannschaft aus der Kreisliga C zurückziehen. Keine Aktivmannschaft, keine Zukunft? Die Antwort gab der Club kein Jahr später: mit der Rückkehr in den Spielbetrieb.

So war der neue Kunstrasenplatz, der den alten Hartplatz ersetzte, ein Faktor für einen weiteren Zulauf, sodass die Spvgg. inzwischen wieder zwei Männerteams stellt. Von einst 25 Fußballern sei die Zahl auf 70 gewachsen, zieht D’Adamo Bilanz. Und die kicken fleißig wie regelmäßig, sodass „wir den Flex-Modus nicht einmal in Anspruch nehmen mussten“ (dieser erlaubt es, mit 9er-Teams anzutreten). „Wir sind sehr stolz, dass alle so mitziehen.“

Eine große Baustelle war die Infrastruktur. Der Verein um Vorstand Michael Baumann arbeitete mit der Gemeinde an einer Modernisierung, die 2024 zur Eröffnung eines neuen Kunstrasenplatzes sowie Kabinen- und Sanitärtraktes führte. Der alte Rasenplatz „war nicht mehr zeitgemäß“, sagt D’Adamo, und „der Hartplatz war für eine langfristige Ausrichtung des Vereins nicht attraktiv für neue Spieler“.

Das Comeback startete die Spvgg. mit einem Dreijahresplan. Im ersten Jahr stand eine stabile Rückkehr in den Spielbetrien im Fokus, als Vizemeister der C-Staffel I verpasste Märkt-Eimeldingen den Aufstieg sogar nur knapp. Im zweiten Jahr (Rang vier) „wollten wir eine langfristige Struktur aufbauen, um den Spielbetrieb für die nächsten Jahr aufrechtzuerhalten“, erklärt D’Adamo. Für die dritte Saison „haben wir konkret der Aufstieg angepeilt. Dieses Jahr war es ein Muss“.

Damit kehrt die Spvgg. nach zwölf Jahren in die Kreisliga B zurück. „Es ist ein wesentlicher Unterschied von der C-Klasse zur B-Klasse“, blickt D’Adamo mit dem nötigen Respekt auf die Herausforderung in der kommenden Saison. Den Trainerposten konnte man neu besetzen: mit Oguz Dogan, der unter anderem beim FC Steinen-Höllstein in der Kreisliga A und zuletzt bei B-Kreisligist FV Tumringen tätig war. Für Dogan spreche „seine Erfahrung. Er ist einer, der die Leute ziehen und pushen kann“, sagt D’Adamo.“ Wir möchten auch seinem Profil entsprechen. Er ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, und wir sind auch sehr ehrgeizig“.

Für die neue Saison sehe man sich gerüstet. Das Ziel: „Wir wollen uns in der Liga etablieren und wenn möglich einen einstelligen Tabellenplatz ergattern“, erklärt D’Adamo, „und wenn es geht, natürlich die Mannschaften oben ein bisschen ärgern“. Irgendwann, blickt er voraus, „möchten wir längerfristig mal oben mitspielen“.

Der Aufstieg ist ein Baustein für die Stabilisierung der Spvgg., deren zweite Mannschaft weiterhin Ingo Offerwanger trainieren wird. „In der vergangenen Saison haben wir viel an den Strukturen gearbeitet, Aufgaben in der Mannschaft und im Verein verteilt“, sagt D’Adamo. Außerdem wolle man die Nachwuchsarbeit verbessern; derzeit ist man von den A- bis C-Junioren in einer SG mit dem TuS Efringen-Kirchen organisiert.

Die Entwicklung der Jugendabteilung spielt wiederum eine Rolle, wie sich langfristig die Auslastung der Infrastruktur darstellt. Man erarbeite Pläne, wie man mit dem alten Rasenplatz umgehen werde, berichtet D’Adamo. Es gibt weiterhin viel zu tun bei der Spvgg. Märkt-Eimeldingen. Aber sie ist auf einem guten Weg.